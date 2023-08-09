Нервный пассажир задержал рейс Новосибирск — Санкт-Петербург
Пассажир задержал вылет рейса из Новосибирска в Санкт-Петербург из-за нервного срыва. Об этом 9 августа сообщил источник «Известий».
Мужчина заявил, что его в самолете преследуют трое неизвестных. Он потребовал дать ему сойти с рейса. В итоге дебошира госпитализировали с предварительным диагнозом «шизофрения».
Вылет рейса был задержан на два часа.
25 июля стало известно, что самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Алжире из-за самоубийства пассажирки. Инцидент произошел на рейсе TK 619, который вылетел из аэропорта Стамбула в Марракеш, Марокко.