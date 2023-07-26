Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за самоубийства пассажира

Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines, из-за чего экипажу пришлось совершить вынужденную посадку в Алжире. Об этом во вторник, 25 июля, сообщило издание Mynet со ссылкой на пресс-службу турецкой авиакомпании.

Инцидент произошел на рейсе TK 619, который вылетел из аэропорта Стамбула в Марракеш, Марокко.

«Неназванная пассажирка, находившаяся на борту самолета, вошла в туалет через некоторое время после взлета. Из-за того, что она долгое время не выходила оттуда, бортпроводники заподозрили неладное», — передает издание информацию от пресс-службы.

Самолет совершил экстренную посадку в Алжире. Зашедшие на борт медики подтвердили смерть пассажирки. Местные власти уже начали расследование произошедшего.

Ранее, в ноябре 2021 года, сообщалось о похожем инциденте. 23 ноября на борту самолета, следовавшего из Египта в Самару, пассажир покончил с собой. 48-летний мужчина был найден в туалете без сознания. Медики, оказавшиеся на борту, попытались реанимировать россиянина, однако спасти его не удалось.