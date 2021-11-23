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Россиянин покончил с собой на рейсе из Египта в Самару

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На борту самолета, следовавшего из Египта в Самару, пассажир покончил с собой. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает РЕН ТВ.

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Отмечается, что 48-летний Александр Докшин был найден в туалете без сознания. Медики, оказавшиеся на борту, попытались реанимировать россиянина, однако спасти его не удалось.

Как сообщает Life, у мужчины, вероятно, были проблемы с психикой. Он вел себя неадекватно и заперся в туалете, как только самолет набрал высоту.

Судя по онлайн-табло аэропорта Курумоч в Самаре, самолет принадлежит авиакомпании S7. Воздушное судно должно было приземлиться в городе в 23:55 по местному времени 22 ноября, но прилетело лишь в 05:09 во вторник.

23 октября на борту самолета, летевшего в Ярославль из Сочи, скончался пассажир. Как сообщили очевидцы, мужчина почувствовал себя плохо через полчаса после взлета. К воздушному судну прибыли медики, когда самолет приземлился в аэропорту, однако реанимировать пассажира не удалось.

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