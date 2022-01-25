Минутное дело: выплаты за задержки рейсов хотят сделать автоматическими

В России предложили сделать выплаты компенсаций пассажирам за задержки рейсов автоматическими. С такой инициативой в Госдуму обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Сейчас компенсацию за задержку можно получить только в заявительном порядке. Но за ней обращаются не больше 10% пассажиров, так как размер выплаты в России составляет всего 25 рублей за каждый час опоздания тогда как в Европе — €200-600 при ожидании от 2-4 часов. Общественники также попросили депутатов вернуться к рассмотрению законопроекта, повышающего размер компенсации до 3% от цены билета. Эксперты не исключили, что предложенные меры не сократят число задержек, а приведут к подорожанию авиабилетов.

Вопрос дисциплины

Общественники предложили сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов в России автоматическими . С такой инициативой к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратился глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) и член Общественной палаты РФ Илья Зотов. «Известия» ознакомились с документом.

Предложение обусловлено множественными нарушениями прав пассажиров со стороны авиакомпаний и массовыми задержками авиарейсов, следует из письма. В нем сказано, что такая ситуация стала возможной из-за отсутствия должного законодательного регулирования ответственности перевозчиков.

Сейчас выплата компенсаций пассажирам при задержках рейсов по вине авиакомпаний носит заявительный характер . Пассажирам требуется написать претензию в адрес перевозчика и ждать ответа 30 дней. С учетом того, что размер компенсации в России составляет всего 25 рублей за каждый час задержки рейса, за выплатами обращаются, по данным ООП, не больше 10% пассажиров. При этом велика вероятность, что авиакомпания откажется авиакомпании от выплат, заметил Илья Зотов.

В Минтрансе «Известиям» сказали, что предложение требует дополнительных обоснований с учетом финансово-экономического состояния авиакомпаний в период пандемии.

Справка «Известий» В США компенсации пассажирам за задержки рейсов не предусмотрены на федеральном уровне, рассказал «Известиям» младший партнер консалтинговой компании Bain & Company Сергей Зайцев. По его словам, в ЕС компенсации при задержках регулируются регламентом Парламента и Совета Европы от 11 февраля 2004 года №261/2004. Он предусматривает для рейсов в/из или внутри ЕС с дальностью до 1,5 тыс. км €200 при задержке от 2 часов, от 1,5 до 3 тыс. км — €400 при задержке от 3 часов, свыше 3,5 тыс. км — €600 при задержке от 4 часов.

Бюрократический механизм

Председатель ООП попросил Вячеслава Володина возобновить работу над законопроектом, повышающим ответственность авиакомпаний за задержку рейса. Документ внесли в Госдуму в начале 2018 года члены Совета Федерации Валерий Васильев и Алексей Майоров. Они предложили увеличить минимальный размер компенсации за каждый час задержки рейса по вине авиакомпании вчетверо — с 25 до 100 рублей.

В конце 2018 года этот законопроект приняли в первом чтении. В 2019-м, ко второму чтению, текст законопроекта поменялся, и размер минимальной компенсации был привязан к стоимости авиабилета — 3% от цены билета (максимальный — до 50% стоимости). Но второго и третьего чтений пока не состоялось. В ответственном за законопроект комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры отказались комментировать ситуацию. По словам источника «Известий», близкого к Минтрансу, рассмотрение законопроекта тормозит авиационное лобби.

В письме Илья Зотов пожаловался на работу профильного комитета Госдумы . По мнению общественника, на протяжении последних лет он в оперативном режиме дает положительные отзывы инициативам, затрагивающим интересы авиакомпаний и аэропортов, но полностью игнорирует законотворчество в части защиты прав пассажиров. В частности, ход не получили проекты о повышении ответственности авиакомпаний за задержку рейсов, о расширении перечня причин для вынужденного возврата невозвратного билета, об изменении норм провоза ручной клади или об изменении закона для более качественной перевозки домашних животных. Лидер ООП также попросил Вячеслава Володина актуализировать рассмотрение Госдумой законопроектов, предусматривающих возврат средств за авиабилеты в случае болезни члена семьи или близкого родственника, недопустимость овербукинга (продажи числа билетов, превышающего количество мест в самолете), а также обеспечение информацией пассажиров воздушных судов.

— Каждый из внесенных документов требует экспертной работы, но факт торможения законов в интересах граждан нас не может не волновать, — сказал «Известиям» Илья Зотов.

По его словам, несправедливо, когда по закону пассажир должен получить компенсацию, но для этого ему предстоит пройти бюрократический механизм. Как утверждает общественник, не каждый будет тратить на это время, и этим пользуются авиакомпании, по сути не выплачивая пассажирам положенные им средства.

— Не считаю, что эта мера будет способствовать увеличению роста цен на билеты, так как мы не формируем дополнительных издержек, а говорим о том, что если по закону пассажиру положена выплата, то этот закон надо выполнять , — добавил председатель ООП.

Беспроигрышный ход

Инициатива ООП сделать уплату перевозчиком штрафа автоматической вызывает недоумение, поскольку механизм реализации такой нормы представить сложно , сказала руководитель департамента контроля качества Amulex.ru Нурида Ибрагимова. В «Уральских авиалиниях» «Известиям» сказали, что в авиакомпании пока нет технической возможности реализовать выплату компенсаций пассажирам в автоматическом режиме. В других перевозчиках на запрос не ответили.

При этом замруководителя направления «Экономика инфраструктурных отраслей» Центра стратегических разработок Алексей Сафронов полагает, что технически нет никаких трудностей сделать выплату компенсаций автоматической, особенно для тех пассажиров, кто оплачивал билеты по безналичному расчету.

— Автоматическая компенсация сэкономит множество нервов и человеко-часов бюрократической переписки, но сама по себе не сократит число задержек рейсов . С учетом ее увеличения до 3% от провозной платы за каждый час задержки — это беспроигрышный ход: приятно пассажиру, не обременительно для авиакомпании, — отметил Алексей Сафронов.