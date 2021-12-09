Летный наряд: в России намерены ужесточить наказания за задержки рейсов

Генпрокуратура и Минтранс выступили за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов , сообщили «Известиям» в надзорном ведомстве. Сейчас разрабатывается новая редакция КоАП, в которой предлагают установить ответственность компаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Генпрокуратура заявила о росте числа задержек рейсов в этом году, в ряде случаев авиакомпании нарушали права клиентов. Реализация инициативы приведет к подорожанию авиабилетов и туров, поэтому в конечном итоге за это заплатит потребитель, предупредили представители авиабизнеса. При этом от ужесточения санкций за задержки рейсов пассажиры не выиграют, так как административный штраф взыскивается в пользу государства, указали юристы.

Попасть под санкции

Минтранс поддержал предложение Генпрокуратуры по ужесточению санкций в отношении авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах . Об этом «Известиям» сообщил замначальника управления взаимодействия со средствами информации надзорного ведомства Михаил Яненко. Минтранс принял участие в разработке новой редакции КоАП, в которой в том числе предложено установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов, уточнили «Известиям» в Генпрокуратуре.

Летный наряд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Там добавили, что надзорное ведомство установило нарушения прав пассажиров и проблемы нормативно-правового регулирования в этой области, информация была направлена в правительство. В частности, в воздушном законодательстве РФ отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг» (намеренная продажа перевозчиком большего количества билетов, чем мест в самолете), сказано в письме Росавиации в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которому предшествовало обращение Генпрокуратуры в Минтранс.

Согласно документу (есть у «Известий»), планируется закрепить специальную ответственность авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах по аналогии с положением ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии». Это необходимо, чтобы устранить недостатки нормативно-правового регулирования, а также для профилактики правонарушений и соблюдения перевозчиками прав пассажиров, следует из письма.

По указанной статье за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией, для юрлиц предусмотрено предупреждение или до 100 тыс. рублей штрафа. За грубое нарушение — штраф в 200 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В пресс-службе правительства рекомендовали «Известиям» направить запрос в Минтранс. В ведомстве и АЭВТ редакции не ответили.

Нарушили права

По словам Михаила Яненко, во время проверок транспортные прокуроры зафиксировали увеличение числа задержек рейсов в этом году в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

— В отдельных случаях (...) перевозчиками допущены нарушения прав пассажиров на гарантированные воздушным законодательством услуги (обеспечение напитками и горячим питанием, размещение в гостиницах). По указанным фактам принимались меры прокурорского реагирования, — сообщили в Генпрокуратуре.

Среди причин задержек — позднее прибытие самолета в аэропорт, техническая неисправность, отсутствие резервных бортов у авиакомпаний, а также метеоусловия.

летний наряд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В «Аэрофлоте» сказали «Известиям», что авиакомпания не комментирует инициативы регуляторов, добавив, что компания, осуществляя операционную деятельность, руководствуется международным и российским законодательством, строго выполняет требования Федеральных авиационных правил (ФАП). В других крупных перевозчиках отказались от комментариев.

Справка «Известий» Согласно ФАП, в случае задержки рейса авиакомпания должна предоставить пассажирам с детьми в возрасте до семи лет место в комнате матери и ребенка, при задержке рейса на два часа — обеспечить прохладительными напитками и дать возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте. Если задержка превышает четыре часа, пассажирам положено горячее питание: каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. При ожидании отправления рейса более восьми часов днем и больше шести часов ночью необходимо разместить пассажира в гостинице. Также перевозчик должен доставить пассажиров транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно и организовать хранение багажа.

Заплатит пассажир

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов сообщил, что если вышеописанное предложение поступит в ГД, оно будет изучено.

— Действительно, если мы считаем себя надежной страной, то все системы, работающие на граждан, должны работать четко. Слишком много было жалоб на задержку рейсов, и это часто касалось российских авиакомпаний, — добавил зампредседателя того же комитета Анатолий Лисицын.

Введение крупных штрафов для авиакомпаний за задержки рейсов может привести к подорожанию авиабилетов и туров (за счет роста стоимости перелета), сказал «Известиям» источник в одном крупном перевозчике. По его словам, компаниям придется переложить эти издержки в цены, то есть в конечном итоге за нарушения заплатит потребитель.

Собеседник издания в другой крупной авиакомпании подчеркнул, что у перевозчиков много регламентирующих документов, в том числе по регулярности вылетов.

— Если компания будет все их досконально выполнять, никакой коммерческой выгоды не будет. Поэтому не только авиакомпании спустя рукава исполняют требования или не исполняют их вообще, но и регулятор не осуществляет должного надзора за соблюдением перевозчиками требований. Но когда что-то серьезное происходит, то сразу предлагается ужесточить какие-то меры. Нужно не ужесточать, а должным образом контролировать исполнение уже имеющихся требований, — поделился мнением собеседник.

Летный наряд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Одно из требований по регулярности вылетов — резервирование воздушных судов. Согласно среднемировой практике, на 10–12 машин в базовом аэропорту приходится один резервный борт, на который не расписывается полетная программа. По словам двух источников «Известий» в авиаотрасли, летние массовые задержки «Уральских авиалиний» были связаны с отсутствием резервных самолетов.

Нигде в мире нет ответственности авиакомпаний за задержки перед госорганами, везде установлена ответственность перед пассажирами , указал источник еще в одном крупном российском перевозчике.

— У нас надо так же делать — не штрафами перевозчиков облагать, а повысить компенсации для пассажиров в случае задержки рейса по вине авиакомпании. При задержках потерпевшая сторона — пассажир, а не госбюджет, поэтому именно клиенту и должна платить авиакомпания , — посетовал он.

Остановка по требованию

Согласно действующему законодательству, в случае задержки рейса авиакомпании несут в основном гражданскую ответственность, отметила руководитель департамента контроля качества Amulex.ru Нурида Ибрагимова. По ее словам, привлечь перевозчика к административной ответственности сейчас практически невозможно. Ранее такая возможность была, но необходимые нормы утратили силу с января этого года, добавила эксперт.

— При ужесточении ответственности в отношении перевозчиков пассажиры смогут получить только восполненное чувство справедливости, так как административный штраф взыскивается в пользу государства и никаких материальных благ под собой для пассажира не несет , — указала юрист.

Летный наряд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По ее мнению, стоит вносить изменения и в ст. 120 Воздушного кодекса РФ, которая сейчас устанавливает мизерные штрафы в пользу пассажира за задержку рейса.