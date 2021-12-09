 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
США анонсировали последнюю в этом году отправку на Украину военной помощи
Общество
Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Общество
Генпрокурор осудил замену уголовных сроков мелким коррупционерам
Общество
РФ в случае новой пандемии готова запустить производство вакцин за рубежом
Политика
Совфед поддержит разрешающий полиции вскрывать квартиры законопроект
Общество
Центр Гамалеи заканчивает изучение штамма «Омикрон»
Авто
Большинство россиян отказались от покупки автомобиля в этом году
Мир
Захарова назвала спамом приглашения США на «саммит демократий»
Мир
В Польше захотели больше поставок от «Газпрома»
Спорт
Пловец Евгений Рылов признан лучшим спортсменом 2021 года
/

Летный наряд: в России намерены ужесточить наказания за задержки рейсов

Выиграют ли пассажиры от новых санкций для авиакомпаний
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Летный наряд: в России намерены ужесточить наказания за задержки рейсов
2021-12-08 20:04:40">
2021-12-08 20:04:40
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура и Минтранс выступили за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов, сообщили «Известиям» в надзорном ведомстве. Сейчас разрабатывается новая редакция КоАП, в которой предлагают установить ответственность компаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Генпрокуратура заявила о росте числа задержек рейсов в этом году, в ряде случаев авиакомпании нарушали права клиентов. Реализация инициативы приведет к подорожанию авиабилетов и туров, поэтому в конечном итоге за это заплатит потребитель, предупредили представители авиабизнеса. При этом от ужесточения санкций за задержки рейсов пассажиры не выиграют, так как административный штраф взыскивается в пользу государства, указали юристы.

Попасть под санкции

Минтранс поддержал предложение Генпрокуратуры по ужесточению санкций в отношении авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах. Об этом «Известиям» сообщил замначальника управления взаимодействия со средствами информации надзорного ведомства Михаил Яненко. Минтранс принял участие в разработке новой редакции КоАП, в которой в том числе предложено установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов, уточнили «Известиям» в Генпрокуратуре.

Летный наряд
табло аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Летное время: в РФ обсуждают новые наказания за задержки авиарейсов
Чем может обернуться ужесточение ответственности авиакомпаний

Там добавили, что надзорное ведомство установило нарушения прав пассажиров и проблемы нормативно-правового регулирования в этой области, информация была направлена в правительство. В частности, в воздушном законодательстве РФ отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг» (намеренная продажа перевозчиком большего количества билетов, чем мест в самолете), сказано в письме Росавиации в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которому предшествовало обращение Генпрокуратуры в Минтранс.

Согласно документу (есть у «Известий»), планируется закрепить специальную ответственность авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах по аналогии с положением ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии». Это необходимо, чтобы устранить недостатки нормативно-правового регулирования, а также для профилактики правонарушений и соблюдения перевозчиками прав пассажиров, следует из письма.

По указанной статье за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией, для юрлиц предусмотрено предупреждение или до 100 тыс. рублей штрафа. За грубое нарушение — штраф в 200 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Нелетные подходы: авиабизнесу хотят написать регламент работы при форс-мажорах
Чем может обернуться возникший из-за тумана в Москве коллапс в Нижнем Новгороде

В пресс-службе правительства рекомендовали «Известиям» направить запрос в Минтранс. В ведомстве и АЭВТ редакции не ответили.

Нарушили права

По словам Михаила Яненко, во время проверок транспортные прокуроры зафиксировали увеличение числа задержек рейсов в этом году в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

— В отдельных случаях (...) перевозчиками допущены нарушения прав пассажиров на гарантированные воздушным законодательством услуги (обеспечение напитками и горячим питанием, размещение в гостиницах). По указанным фактам принимались меры прокурорского реагирования, — сообщили в Генпрокуратуре.

Среди причин задержек — позднее прибытие самолета в аэропорт, техническая неисправность, отсутствие резервных бортов у авиакомпаний, а также метеоусловия.

летний наряд
аэропорт зал ожидания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В «Аэрофлоте» сказали «Известиям», что авиакомпания не комментирует инициативы регуляторов, добавив, что компания, осуществляя операционную деятельность, руководствуется международным и российским законодательством, строго выполняет требования Федеральных авиационных правил (ФАП). В других крупных перевозчиках отказались от комментариев.

Справка «Известий»

Согласно ФАП, в случае задержки рейса авиакомпания должна предоставить пассажирам с детьми в возрасте до семи лет место в комнате матери и ребенка, при задержке рейса на два часа — обеспечить прохладительными напитками и дать возможность сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по электронной почте. Если задержка превышает четыре часа, пассажирам положено горячее питание: каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. При ожидании отправления рейса более восьми часов днем и больше шести часов ночью необходимо разместить пассажира в гостинице. Также перевозчик должен доставить пассажиров транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно и организовать хранение багажа.

Заплатит пассажир

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов сообщил, что если вышеописанное предложение поступит в ГД, оно будет изучено.

Не на ура: «Уральские авиалинии» задерживают каждый второй рейс
Что стало причиной, и к чему это может привести

— Действительно, если мы считаем себя надежной страной, то все системы, работающие на граждан, должны работать четко. Слишком много было жалоб на задержку рейсов, и это часто касалось российских авиакомпаний, — добавил зампредседателя того же комитета Анатолий Лисицын.

Введение крупных штрафов для авиакомпаний за задержки рейсов может привести к подорожанию авиабилетов и туров (за счет роста стоимости перелета), сказал «Известиям» источник в одном крупном перевозчике. По его словам, компаниям придется переложить эти издержки в цены, то есть в конечном итоге за нарушения заплатит потребитель.

Собеседник издания в другой крупной авиакомпании подчеркнул, что у перевозчиков много регламентирующих документов, в том числе по регулярности вылетов.

— Если компания будет все их досконально выполнять, никакой коммерческой выгоды не будет. Поэтому не только авиакомпании спустя рукава исполняют требования или не исполняют их вообще, но и регулятор не осуществляет должного надзора за соблюдением перевозчиками требований. Но когда что-то серьезное происходит, то сразу предлагается ужесточить какие-то меры. Нужно не ужесточать, а должным образом контролировать исполнение уже имеющихся требований, — поделился мнением собеседник.

Летный наряд
билет аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Одно из требований по регулярности вылетов — резервирование воздушных судов. Согласно среднемировой практике, на 10–12 машин в базовом аэропорту приходится один резервный борт, на который не расписывается полетная программа. По словам двух источников «Известий» в авиаотрасли, летние массовые задержки «Уральских авиалиний» были связаны с отсутствием резервных самолетов.

Отправить в пролет: Минтранс призвали ограничить работу двух авиакомпаний
Почему общественники требуют не выдавать разрешения на перевозки «Уральским авиалиниям» и «Якутии»

Нигде в мире нет ответственности авиакомпаний за задержки перед госорганами, везде установлена ответственность перед пассажирами, указал источник еще в одном крупном российском перевозчике.

— У нас надо так же делать — не штрафами перевозчиков облагать, а повысить компенсации для пассажиров в случае задержки рейса по вине авиакомпании. При задержках потерпевшая сторона — пассажир, а не госбюджет, поэтому именно клиенту и должна платить авиакомпания, — посетовал он.

Остановка по требованию

Согласно действующему законодательству, в случае задержки рейса авиакомпании несут в основном гражданскую ответственность, отметила руководитель департамента контроля качества Amulex.ru Нурида Ибрагимова. По ее словам, привлечь перевозчика к административной ответственности сейчас практически невозможно. Ранее такая возможность была, но необходимые нормы утратили силу с января этого года, добавила эксперт.

При ужесточении ответственности в отношении перевозчиков пассажиры смогут получить только восполненное чувство справедливости, так как административный штраф взыскивается в пользу государства и никаких материальных благ под собой для пассажира не несет, — указала юрист.

Летный наряд
аэродром зал ожидания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По ее мнению, стоит вносить изменения и в ст. 120 Воздушного кодекса РФ, которая сейчас устанавливает мизерные штрафы в пользу пассажира за задержку рейса.

Справка «Известий»

Пассажиры при задержках рейсов могут рассчитывать на взыскание расходов на проживание, питание и новые билеты; неустойки за просрочку выплат в размере 3% за каждый день неуплаты; штраф за просрочку доставки пассажира в пункт назначения в размере 25% от суммы МРОТ за каждый час просрочки, если не будет доказано, что рейс задержался из-за действия непреодолимой силы или обстоятельств, не зависящих от перевозчика (в среднем этот штраф может составить от 300 до 2 тыс. рублей).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021