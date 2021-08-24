Не на ура: «Уральские авиалинии» задерживают каждый второй рейс

Пассажиры «Уральских авиалиний» (бренд Ural Airlines) этим летом столкнулись с регулярными задержками рейсов. С мая по 22 августа перевозчик более чем на 30 минут отложил свыше 15 тыс. вылетов , подсчитали «Известия» на основании данных сервиса FlightRadar24. В последние три недели каждый второй рейс авиакомпании стал отправляться позднее расписания более чем на час. Подсчеты подтверждает и статистика экспертов: по информации европейского поставщика авиаданных OAG, среди 150 крупнейших компаний мира по флоту у «Уральских авиалиний» наихудшая пунктуальность полетов — в июле вовремя прилетело лишь 32,5% рейсов . Среди основных причин сбоя в полетном расписании перевозчик назвал неготовность российских аэропортов к текущему пассажиропотоку и обслуживанию самолетов в минимально короткие сроки. В авиагаванях с пиковой загрузкой с этим не согласились. По словам специалистов, показатели регулярности у авиакомпании у традиционно — не лучшее в отрасли.

Наихудшая пунктуальность

«Уральские авиалинии» этим летом столкнулись с постоянными задержками рейсов. С мая по третью неделю августа перевозчик выполнил около 26 тыс. рейсов. 15 тыс. из них — позже времени вылета на 30 минут и более , подсчитали «Известия» на основании данных сервиса FlightRadar24. В первые три недели августа у «Уральских авиалиний» доля задержанных на один час и более рейсов выросла и превысила 50%, в июле и июне она составляла чуть больше 40% . В августе задерживаться на один час и более стал каждый второй вылет — это около 2,7 тыс. рейсов, позже чем на два и более часов вылетели пассажиры около 1,5 тыс. рейсов, а на три и более — около 800. Более 30 минут составила задержка почти у 60% рейсов в августе.

Из данных Росавиации следует, что в мае-июле «Уральские авиалинии» перевезли 2,83 млн пассажиров. В этот период было выполнено около 20 тыс. рейсов, из них задержано более чем на 30 минут 11,4 тыс. , более одного часа — 7,2 тыс. рейсов, более двух — 3,5 тыс., более трех — почти 1,8 тыс. По подсчетам «Известий», с задержкой рейсов более чем на 30 минут в мае-июне могли столкнуться порядка 1,7 млн пассажиров.

Среди 150 крупнейших авиакомпаний мира по флоту у «Уральских авиалиний» наихудшая пунктуальность полетов, следует из обзора европейского поставщика авиационных данных OAG . В июле вовремя прилетело лишь 32,5% рейсов, в июне — 32%, в мае — 50%, говорится в документе.

У других российских перевозчиков регулярность выше: у «Аэрофлота» — 90-92%, S7 — 83-90%, «Победы» — 87%-91%, Utair — 83-89%, Smartavia — 92-95%, Red Wings — 83-94% и т.д. В рейтинг непунктуальности «Уральские авиалинии» обошла только авиакомпании «Якутия», у которой из-за пожаров в республике в июле прилетело вовремя лишь 2,4% рейсов. У Azur Air пунктуальность выполнения рейсов за первые три недели августа составила 96%, сказал «Известиям» представитель авиакомпании.

В летний сезон 2019 года пунктуальность полетов у «Уральских авиалиний» была существенно выше нынешней: в мае — 77%, июне — 65%, июле — 64%, в августе — 46%, следует из данных OAG.

Тенденция к улучшению

По словам пресс-секретаря «Уральских авиалиний» Веры Гасниковой, это лето особенное, так как есть возможность выполнять исключительно внутренние рейсы . При этом, в июне 2021-го авиакомпания перевезла на международных рейсах свыше 20% всех пассажиров (207,6 тыс.), сказал источник «Известий» в одной из крупных авиакомпаний. По его словам, за тот же месяц 2019 года доля международных пассажиров составляла 53%. За границу перевозчик в основном летает в Кыргызстан, Армению, Узбекистан, Кипр, Азербайджан, ОАЭ и др., добавил он.

— Специфика перевозок, осуществляемых воздушным транспортом, состоит в том, что они носят непрерывный характер и зависят от множества причин, и далеко не все зависят от перевозчика. Неготовность российских аэропортов к текущему пассажиропотоку и обслуживанию самолетов в минимально короткие сроки , ожидание трансферных пассажиров, розыск пассажиров в аэропорту и снятие багажа неявившихся на посадку, технические неисправности, погодные условия и др., — указала Вера Гасникова.

По ее словам, все эти факторы напрямую связаны с безопасностью, обеспечение которой — приоритетная задача перевозчика.

— Авиакомпания делает все возможное, чтобы минимизировать задержки . Мы пересмотрели программу авиаперевозок, схемы обеспечения питания, уборки воздушных судов, увеличили время стоянок и прочее. Показатели регулярности с июня 2021 года имеют тенденцию к улучшению, — заверила она.

Попасть в окно

Аэропорты, у которых этим летом наблюдается пик перевозок, не подтвердили «Известиям» свою неготовность обслуживать самолеты в минимально короткие сроки . У авиагавани Симферополя в июне пассажиропоток вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, у Сочи — на 83% до 1,32 млн пассажиров, у Анапы — в пять раз (542 тыс. человек), у Краснодара — на 17% (500 тыс.).

— Аэропорт Симферополя работает штатно в условиях высокого пассажиропотока, который наблюдается с начала лета. Воздушные суда обслуживаются в рамках действующих технологических графиков . Временные рамки обслуживания воздушных судов в сравнении с осенне-зимним периодом навигации не изменились, — сообщили «Известиям» в пресс-службе авиагавани.

По словам представителя аэропортового холдинга «Аэродинамика», объединяющего авиаузлы Сочи, Краснодара и Анапы, рейсы «Уральских авиалиний» обслуживаются преимущественно без задержек в рамках ранее согласованных слотов. Исключения составляют ситуации позднего прибытия из других аэропортов и технические причины, добавил он.

— Учитывая, что все рейсы «Уральских авиалиний» являются разворотными, время обслуживания для авиакомпании в зависимости от аэропорта составляет от 55 до 60 минут. Такие интервалы действуют не один год . Несмотря на значительное превышение пассажиропотока по сравнению с прошлым годом аэропорты в Сочи, Анапе и Краснодаре проводят обслуживание авиаперевозчиков практически без сбоев, не считая вышеупомянутых причин , — заявил «Известиям» представитель холдинга.

По его словам, для прилетающих позже расписания рейсов одной из мер обеспечения регулярности вылетов является обязательный перезапрос слота (временного интервала, когда самолет прилетает в аэропорт, обслуживается, высаживает пассажиров, принимает новых и улетает. — «Известия»). Аэропорт Сочи выпустил по этому поводу специальную телеграмму для авиакомпаний (НОТАМ), которую «Уральские авиалинии» игнорируют , то есть не перезапрашивают у аэропорта слоты при задержках, уточнил представитель «Аэродинамики». Он добавил, что авиакомпании, прибывшие позже, ждут окно для обслуживания, в приоритете — рейсы по расписанию .

В Домодедово, где у «Уральских авиалиний» находится одна из баз, сообщили «Известиям», что авиагавань обслуживает рейсы по технологическим графикам, которые формируются для каждого типа воздушного судна. В течение летнего сезона изменений в графиках не было, отметили в авиагавани, добавив, что в июне, июле и с 1 по 20 августа Домодедово обслужил 80% рейсов согласно запланированному времени : отклонение не более 15 минут от расписания.

Без резерва

По словам двух источников «Известий» в авиаотрасли, задержки «Уральских авиалиний» связаны с отсутствием резервных самолетов . Согласно среднемировой практике, на 10-12 машин в базовом аэропорту приходится один резервный борт, на который не расписывается полетная программа. В авиакомпании эту информацию комментировать не стали.

Показатели пунктуальности у перевозчика традиционно не лучшие в отрасли, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, компания неоднократно допускала в целом по сезону достаточно серьезные задержки, и этот год не первый.

— Одна из причин — разветвленная маршрутная сеть с большим количеством операционных баз. Она усложняет резервирование самолетов и в целом полетную программу авиакомпании, которая традиционно представлена высокой частотой рейсов и минимальными запасами под возможный выход воздушного судна из расписания , — объяснил эксперт.

Своевременность вылетов — один из критериев при отборе авиакомпаний для выдачи им допусков к выполнению международных регулярных рейсов, говорится на сайте Росавиации. До пандемии показатели задержек также оценивались и при одобрении чартеров, сказал источник «Известий» в авиаотрасли.

Олег Пантелеев полагает, что несмотря на низкую регулярность вылетов, шансы получить допуски по международными массовым направлениям у «Уральских авиалиний» сохраняются. Но по эксклюзивным маршрутам, на которые заявляются одновременно, например группа «Аэрофлот» и S7, получить разрешения будет крайне сложно.