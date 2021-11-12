Лётное время: в РФ обсуждают новые наказания за задержки авиарейсов

В России предложили усилить наказание для авиакомпаний за задержки рейсов . В конце октября представителям отрасли было разослано письмо с просьбой дать предложения по установлению в воздушном законодательстве специальной ответственности перевозчиков (письмо есть у «Известий»). Этому предшествовало обращение Генпрокуратуры в Минтранс , в котором говорилось про недостатки нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров. В частности, в воздушном законодательстве отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг» . Ужесточить наказание предложено по аналогии со ст. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии». Грубые нарушения по ней грозят юрлицам штрафами до 200 тыс. рублей и приостановкой деятельности сроком до 90 дней. Насколько это дисциплинирует перевозчиков и как скажется на цене билетов — в материале «Известий».

Есть недостатки

Генпрокуратура указала на недостатки нормативного регулирования в сфере защиты прав пассажиров , следует из письма замруководителя Росавиации Георгия Бахарева президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну (есть у «Известий»).

« На рассмотрении Росавиации находится письмо Генпрокуратуры относительно недостатков нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров », — сказано в документе. Письмо Генпрокуратуры было изначально адресовано Минтрансу, сообщил «Известиям» источник, близкий к этому ведомству.

В частности, в воздушном законодательстве РФ отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг» (намеренная продажа перевозчиком большего количества билетов, чем имеется мест в самолете), а также нормы, устанавливающие время приведения транспортного средства к эксплуатационной готовности. С целью устранения этих недостатков, профилактики правонарушений и соблюдения перевозчиками прав пассажиров авиавласти попросили АЭВТ представить предложения, предусматривающие установление специальной ответственности авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах, по аналогии с положением ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии» .

Лётное время Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По этой статье за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, предусмотрено для юрлиц предупреждение или наложение штрафа в размере 100 тыс. рублей. За грубое нарушение — штраф в размере 200 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В Генпрокуратуре на момент публикации не ответили на запрос «Известий». В Росавиации не стали комментировать служебную переписку. Представитель Минтранса сказал, что ведомство получило письмо, добавив, что вопрос прорабатывается совместно с участниками рынка авиаперевозок. В АЭВТ «Известиям» не раскрыли позицию перевозчиков.

Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова сказала, что в авиакомпании письмо получили, ответ находится в процессе подготовки. Другие перевозчики не ответили на запрос «Известий» .

Вопрос ответственности

Действующим законодательством затруднительно привлечение авиакомпаний к административной ответственности за задержку рейса , отметила руководитель департамента контроля качества Amulex.ru Нурида Ибрагимова. По ее словам, нормы, по которым перевозчики могли быть наказаны, утратили свою силу с января этого года.

Ответственность авиакомпаний за задержку авиарейсов сейчас предусмотрена только Воздушным кодексом РФ и носит гражданско-правовой характер — то есть взыскание штрафа в пользу пострадавшего пассажира производится в рамках рассмотрения его иска . Клиент имеет право претендовать на взыскание в свою пользу штрафа, убытков и морального вреда, добавила юрист.

Согласно Воздушном кодексу, за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 25% минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров самолета, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Лётное время Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Авиакомпании сейчас могут быть оштрафованы за задержку рейса: по административному кодексу штраф составляет 30 тыс. рублей за нарушение прав потребителей , сказал «Известиям» источник в крупной авиакомпании. Но, по его словам, штраф не является автоматическим, его накладывает прокуратура в том случае, если поступали жалобы от пассажиров или представление Роспотребнадзора. По факту штрафы приходят лишь за малую долю задержанных рейсов, пояснил он.

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, формально вся ответственность авиакомпаний сейчас за задержки рейсов — это штрафы, которые выпишут надзорные органы. Кроме этого, перевозчики при задержках несут потери — теряются слоты в аэропортах, оплачивается дополнительное время в них, добавил он.

Согласно федеральным авиационным правилам, в случае задержки рейса авиакомпания должна предоставить пассажирам с детьми в возрасте до семи лет место в комнате матери и ребенка, при задержке рейса на два часа — два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте и обеспечить прохладительными напитками, более четырех часов и далее каждые шесть в дневное время плюс в ночное каждые восемь часов — горячее питание. При ожидании отправления рейса более восьми часов в дневное время и в ночное больше шести часов — разместить пассажира в гостинице. Также перевозчик должен доставить пассажиров транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно и организовать хранение багажа.

Регулярность полетов является одним из восьми критериев при отборе авиакомпаний для выдачи им допусков к выполнению международных регулярных перевозок, следует из соответствующего регламента Минтранса.

Цена задержек

Председатель Общероссийского объединения пассажиров и член Общественной палаты Илья Зотов повышение ответственности авиакомпаний за задержку рейсов назвал правильным . По его словам, сейчас наказание за задержки минимальное, пассажиры не получают достойной компенсации.

— При этом выгодополучателем от изменений норм должен быть пассажир, рейс которого задержан. Важно выплачивать людям такую компенсацию, которая бы мотивировала компанию быть пунктуальной, но не разорила отрасль , — отметил он.

Если закрепить требование о штрафах в Воздушном кодексе, то они могут стать автоматическими просто по факту задержки, это многократно увеличит их общий объем для всех авиакомпаний, сказал «Известим» источник в одном из российских перевозчиков.

Размер штрафа может как увеличиться, так и остаться в прежнем объеме, говорит Нурида Ибрагимова. По ее словам, основной мыслью должна стать возможность для авиаперевозчиков при наличии единичных штрафов продолжать вести свою деятельность . В качестве санкции целесообразно также предусмотреть лишение права осуществления воздушных перевозок для злостных правонарушителей, считает юрист.

Лётное время Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Установление дополнительной ответственности авиакомпаний за задержки рейсов в законодательстве по аналогии положения статьи в КоАП, предусматривающей крупные штрафы, однозначно приведет к подорожанию стоимости авиабилетов, особенно в условиях, когда компании терпят колоссальные убытки, сказал источник «Известий» в туротрасли. По его словам, перевозчики обязательно заложат это в стоимость билета и в конечном итоге за это заплатит потребитель.

Закручивание гаек в отношении авиакомпаний сегодня очень опасно, отрасли нужно дать передышку после обвала рынка , считает Олег Пантелеев. По его словам, остановка полетов на 90 дней — почти гарантия банкротства авиакомпании. Эксперт считает правильным их наказывать за отсутствие подменных бортов, а не за задержку рейсов: сбои могут быть у любого перевозчика, и не всегда по его вине.