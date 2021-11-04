Нелетные подходы: авиабизнесу хотят написать регламент работы при форс-мажорах

Общественные организации потребителей и пассажиров готовятся обратиться к властям с рядом инициатив о повышении компенсации за задержки рейсов и ответственности авиакомпаний за непредоставление питания в форс-мажорных ситуациях. Также они считают необходимым разработать регламент действий перевозчиков и аэропортов в таких случаях , рассказали «Известиям» председатели объединений. Эти проблемы актуализировались после коллапса в аэропорту Нижнего Новгорода, куда 2 ноября из-за тумана в Москве были перенаправлены 40 самолетов с более чем 5 тыс. пассажиров . На аэродроме образовалась пробка, люди находились в самолетах до девяти часов без еды и воды, так как инфраструктура аэропорта не рассчитана на обслуживание такого числа воздушных судов. Межрегиональное управление Следственного комитета уже организовало проверку длительных задержек рейсов и жалоб пассажиров на плохое самочувствие. Пострадавшие пассажиры вправе требовать компенсации, говорят юристы.

Форс-мажор

Две общественные организации — Союз потребителей России и Союз пассажиров — готовят обращение к авиационным властям с инициативой создать регламент исполнения аэропортами и авиакомпаниями своих обязанностей перед пассажирами в форс-мажорных ситуациях . Об этом «Известиям» рассказали председатели объединений Петр Шелищ и Кирилл Янков. В ноябре на площадке Общественной палаты (ОП РФ) будет предложено повысить компенсации при задержке рейсов и ответственность перевозчиков за необеспечение питанием клиентов в сбойных ситуациях, сообщил член ОП РФ Илья Зотов.

Инициативы общественников обусловлены образовавшимся во вторник, 2 ноября, коллапсом в главном для Москвы запасном аэродроме — международной авиагавани Стригино в Нижнем Новгороде. В этот день туда из-за продолжительного тумана в столице были перенаправлены 40 самолетов 12 авиакомпаний с более чем 5 тыс. пассажиров , летящих из других городов России и ближнего зарубежья в Москву.

Нелётные подходы Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Число прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта: его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на одновременное обслуживание такого количества воздушных судов, поэтому их обслуживали в порядке очереди , сообщали в пресс-службе Стригино. В результате пассажиры были вынуждены сидеть в самолетах по четыре-девять часов без еды и воды. Некоторые рассказали, что долгое время находились в неведении, так как ситуацию представители аэропорта и авиакомпаний не комментировали.

— Аэропорт не мог обеспечить авиакомпанию трапом. Люди сидели почти девять часов без еды и воды, без трапов невозможно высадить их или хотя бы передать еду на борт , — говорил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

«Мы в Нижнем Новгороде, в Москве туман. Табло расписания рейсов наш не показывает, спасибо приложению хоть за какую-то инфу. Про то, что говорят и пишут в новостях, — правда. Стоит куча самолетов с людьми внутри. Мы просидели шесть часов и просидели бы больше, если бы несколько человек не стали прям паниковать и вызвали типа «скорую» кому-то, чтобы прикатили трап . Самолеты перенесли на завтра. Гостиницу ждем уже три часа», — написала в Instagram пользователь с ником ilka.ph.

«Рейс из Тюмени в Москву, пассажиры просидели в самолете более восьми часов!!! Без еды, последние три часа без воды!!! На борту дети, а за окном расслабленно ходят сотрудники аэропорта Нижнего Новгорода!!! Как такое возможно? Рейс был ранним в семь утра, многие даже не завтракали, рассчитывая покушать уже в Москве, «Ютейр» на борту не кормит, такого отвратительного и беспощадного отношения к людям в нашей стране, видимо, долго искать не нужно, немыслимое неуважение и наплевательское отношение к людям!!!» — написала пользователь с ником vna_2123 в Instagram.

Другой собеседник «Известий» сообщал, что авиагавань Стригино «принимала всех подряд и не предупреждала авиакомпании об ограниченных ресурсах, в частности о нехватке трапов», пояснив, что аэропорт начал отказывать в приеме самолетов, только когда их стало некуда ставить, а должен был сделать это сразу по исчерпании ресурсов.

Нелётные подходы Фото: ТАСС/Михаил Солунин

В приведшей к коллапсу ситуации поучаствовали и сами авиакомпании, утверждает источник «Известий», близкий к авиагавани в Нижнем Новгороде. По его словам, перевозчики тянули с высадкой пассажиров, около пяти часов не выпускали людей, ожидая разрешения на вылет в Москву, но когда у экипажей завершилось время работы по нормативам — всё встало. Собеседник добавил: когда стало очевидно, что вылет переносится на вечер, а у кого-то — на следующие сутки, авиакомпании для экономии средств начали заказывать пищу для пассажиров в цехе бортового питания аэропорта, который не может одновременно приготовить столько еды, в результате многие люди остались без питания. При этом авиакомпании могли заказать еду в городе .

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ была возбуждена проверка из-за длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода и жалоб пассажиров на плохое самочувствие, говорится на его официальном сайте. По ее результатам будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям всех ответственных лиц.

«С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства аэропорта и контролирующих ведомств по результатам проверки будет направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных, а также о принятии действенных мер по выработке системного подхода о действиях в нештатных ситуациях», — заявило следственное управление.

Системная проблема

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с «Известиями» сообщил, что коллапс в Нижнем Новгороде показал: аэропорт не готов к форс-мажорам .

Нелётные подходы Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Похожие ситуации возникают не впервые и не только в этом аэропорту. Поэтому мы предлагаем создать регламент, в котором регулятор как минимум обозначит, сколько трапов должно быть в аэропорту, какой запас готовой еды и напитков для пассажиров авиагавань должна иметь сама или может оперативно получить от своих партнеров, какие должны быть договоренности с отелями, чтобы в них могли разместить необходимое количество людей, какую информацию обязаны давать пассажирам в подобной ситуации , — пояснил эксперт.

Аэропорты не готовы к массовому использованию их в качестве запасных, сказал «Известиям» председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

— Системная проблема заключается в том, что запасной аэродром не имеет, как правило, договоров с авиакомпанией. На запасной аэродром диспетчеры могут отправить столько самолетов, сколько есть мест для стоянки . Их может быть и достаточно, а вот другой инфраструктуры, которая обеспечивает ожидание пассажиров и экипажей, там может не быть. Как в Нижнем Новгороде: там нет нужного количества трапов, запаса еды, чтобы кормить пассажиров, нет представителей авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и S7 Airlines, которые могут заняться размещением пассажиров в гостиницах. Мы видим в этом системную проблему, — пояснил он.

В настоящий момент регламента действий авиакомпаний и аэропортов в ситуациях, подобных коллапсу в Нижнем Новгороде, не существует, заявил источник «Известий», близкий к Минтрансу.

Случаи с ограничением авиасообщения еще будут происходить, такого избежать нельзя, но нужно быть готовым к подобному и иметь четкий механизм действий, чтобы не держать пассажиров внутри самолета по шесть-восемь часов, сообщил «Известиям» член ОП РФ и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, к сложившейся ситуации аэропорт был не готов, а авиакомпании не особо хотели решать вопросы пассажиров.

Нелётные подходы Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

— На площадке Общественной палаты с участием представителей авиакомпаний, аэропортов и профильных ведомств мы планируем предложить тему повышения компенсации при задержке рейсов, обсудить новый формат работы по организации питания, чтобы при отказе авиакомпании выполнять свою работу у нас был запасной маневр для питания граждан, а перевозчик нес в дальнейшем повышенную ответственность за это. Скидывать на аэропорт, который часто не готов к подобному, не справедливо. Важно выбрать взвешенную позицию, не разрушив рынок, но дать гарантии пассажирам на качественные услуги при подобных ситуациях , — добавил он.

Вопрос компенсации

Во вторник, 2 ноября, из-за тумана в Москве было задержано или отменено свыше 700 авиарейсов. В опрошенных «Известиями» авиакомпаниях не сообщили, начали ли пассажиры задержанных и перенаправленных на запасные аэродромы бортов требовать компенсации . В «Уральских авиалиниях» сказали, что такие обращения не поступали.

Люди, просидевшие в самолетах в аэропорту Нижнего Новгорода больше четырех часов и не получившие воды и горячего питания, в праве требовать компенсации, так как это прямое нарушение правил авиаперевозки, сообщил «Известиям» ведущий юрист Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов.

Он отметил, что дополнительная компенсация морального вреда будет зависеть от ситуации . Если пассажир ехал в командировку и задержался там на пять часов, то в данном случае сложно доказать факт нанесения морального ущерба. Если, предположим, из-за задержки вы опоздали на пароход и остались без отпуска, то в этой части будет рассматриваться компенсация вплоть до 50 тыс. рублей. Эксперт отметил, что в подобных случаях авиакомпании не столь щедры.

Нелётные подходы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Для обращения в суд и получения компенсации пассажир должен зафиксировать факт задержки авиарейса, требования, предъявляемые потребителем, например если ему необходима была дополнительная медицинская помощь, комната для маломобильных граждан и так далее. В случае если эти требования были нарушены, то заявителю потребуется предоставить подтверждающие документы, найти свидетелей, подготовить обращение, составить акт, который подпишут все пассажиры.