Не на высоте: авиадиспетчеры сообщили об угрозе безопасности полетов из-за сокращений

Российские авиадиспетчеры сообщили о возможных массовых сокращениях в отрасли. Как утверждают в профильном профсоюзе (ФПАД), увольнения грозят 800 работникам "Госкорпорации по организации воздушного движения". Из-за пандемии она потеряла 60% доходов и сейчас терпит убытки, говорится в письме за подписью главы ФПАД Сергея Ковалева в адрес президента РФ. Летом, по информации Ковалева, на предприятии был урезан фонд оплаты труда, а к концу года принята программа оптимизации численности работников. Увольнения диспетчеров могут сказаться на качестве услуг госкорпорации и безопасности полетов, считают представители профсоюза. Ранее озабоченность ситуацией в ГК ОрВД высказывали и в профессиональном объединении авиаработников радиолокации, радионавигации и связи. По их данным, в Росавиации не видят возможностей для пересмотра решения о снижении ФОТ.

Три письма

Как говорится в письме главы ФПАД, речь может идти о возможном сокращении 800 работников подведомственного Росавиации ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК ОрВД). В их число, утверждает глава профсоюза Сергей Ковалев, по большей части входят авиадиспетчеры и другой основной производственный персонал, который обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве РФ (в том числе, и госавиации). Сокращение квалифицированного персонала, на подготовку которого уходит от пяти до 10 лет, может отразиться на безопасности полетов и фактически поставит под угрозу обороноспособность и безопасность РФ, заявил в своем письме руководитель профсоюза.

Двумя месяцами ранее о сложившейся в госкорпорации ситуации ФПАД сообщал в письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Тогда же к премьер-министру обращался и профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России (ПАРРиС). Все три письма есть у «Известий», в них профсоюзы выразили свою озабоченность происходящим в ГК ОрВД и призвали принять комплекс неотложных мер господдержки госкорпорации, в которой нуждается прежде всего ее трудовой коллектив.

«Известия» направили запросы в администрацию президента, правительство, Росавиацию и ГК ОрВД.

"На протяжении всего периода пандемии из-за резкого спада полетов в воздушном пространстве РФ, как внутренних перевозок, так и на международных трассах, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» потеряло до 60% своих доходов. Даже сейчас, при значительном росте полетов по внутренним трассам, превышающем в летний и осенний период показатели соответствующего периода 2019 года, из-за крайне медленного восстановления интенсивности полетов по международным трассам, включая транзитные маршруты через территорию РФ, предприятие показывает отрицательную экономическую эффективность порядка 2 млрд. рублей ежемесячно", говорится в письме профсоюза авиадиспетчеров в адрес главы государства.

На начало 2020 года у ГК ОрВД имелась «финансовая подушка» (около 80 млрд рублей), которая позволила поддерживать бесперебойную деятельность по обеспечению безопасности полетов и исполнение социальных обязательств (зарплаты и соцпакет), а также инвестпрограмму по развитию аэронавигационной системы РФ. К началу 2021-го эта "подушка" сократилась до 35 млрд рублей, а к концу года должна была полностью закончиться, следует из письма ФПАД Михаилу Мишустину.

По мнению ФПАД, к такой ситуации привело в том числе необоснованное финансирование (на 20 млрд рублей) ряда статей инвестпрограммы, понесенные нецелевые расходы в рамках поручения Росавиации по оплате строительства третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево (8 млрд рублей), обнуление ставок сборов за аэронавигационное обслуживание для внутренних рейсов, выполняемых в аэропорты Дальнего Востока, снижение (с марта по конец ноября 2020 года) вдвое этих ставок для всех внутренних полетов (потери от этого оцениваются в 6 млрд рублей). При этом за время пандемии предприятие не получило ни одного рубля госпомощи в отличие от авиакомпаний (23 млрд рублей) и аэропортов (10 млрд рублей), говорится в письме.

Пересмотр невозможен

С целью выравнивания баланса между доходами и расходами летом 2021 года руководством Росавиации были даны указания сократить фонд оплаты труда (ФОТ) персонала подведомственного предприятия на 10% со второй половины 2021 года и на весь 2022 год, следует из писем ФПАД.

«Данные указания означают только то, что национальный провайдер аэронавигационных услуг должен отказаться от исполнения ряда социальных обязательств перед своими работниками, сократить заработные платы, уволить часть трудового коллектива», — пояснил профсоюз.

— Авиадиспетчеры сейчас не получают повышение в классе, убрали премии, сократили льготы и соцпакет, — рассказал «Известиям» на условиях анонимности один из сотрудников. — При этом интенсивность полетов меньше не стала.

В обращении ПАРРиС речь идет о подготовке сокращения 15-20% общей численности работников госкорпорации. Сейчас их около 30 тыс., из них 8 тыс. авиадиспетчеров и 8 тыс. инженерно-технического персонала.

Сергей Ковалев добавил, что трудовой коллектив ГК ОрВД состоит «из уникальных и высококвалифицированных специалистов, увольнение которых, по причине сокращения численности работников, не может не сказаться на качестве предоставляемой предприятием услуги, на безопасности полетов». По его словам, восстановление высокой интенсивности воздушного движения может произойти в любой момент, но на восполнение и подготовку утраченного квалифицированного персонала потребуется не один год.

Замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров в ответном письме ПАРРиС (есть у "Известий") назвал финансово-экономическое положение ГК ОрВД сложным, поэтому пересмотр решения о снижении ФОТ на 10% не представляется возможным.

Для сглаживания негативного воздействия пандемии на финансовое положение госкпорации и предотвращения кассовых разрывов ФАС приняла решение о повышении ставок сборов с авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание на 5-10%, сообщил профсоюзам Дмитрий Ядров после их обращений к премьер-министру (письмо есть у «Известий»). Повышение планируется к реализации лишь с марта 2022 года, но оно недостаточное и усугубляющее финансовое положение госкорпорации, заявляет профсоюз.

Размер ставок аэронавигационных сборов не менялся с 2010 года. В тоже время цена билетов всех авиакомпаний за тот же период выросла многократно, в том числе по причине роста стоимости авиатоплива и иных услуг. В результате, стоимость аэронавигационного обслуживания в цене авиабилета для каждого пассажира составляет менее 1%, хотя этот показатель приближался к 2% в 2010 году, когда принималось решение о повышении ставок на 30%. Соответственно, принятие вышеуказанного решения о повышении ставок на 5% с марта 2022 года усугубляет финансовое состояние госкорпорации, заявляют в ФПАД.

Представители профсоюза считают, что восстановить нормальную деятельность ГК ОрВД можно за счет компенсации потерь организации в связи с обнулением и снижением в 2020 году ставок аэронавигационных сборов с российских авиакомпаний и принятию к оплате из бюджета части расходов по инвестиционным программам.