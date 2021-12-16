На вылет: как банкротства зарубежных авиакомпаний влияют на пассажиров из РФ

Лишь одна из пяти иностранных авиакомпаний, обанкротившихся в период пандемии и летавших в Россию, компенсировала гражданам несостоявшиеся перелёты, пересадив их на другие рейсы. Другие перевозчики деньги не вернули. Об этом говорится в исследовании сервиса «Тинькофф Путешествия» (есть у «Известий»). От действий зарубежных компаний страдают не только путешественники, но и бизнес турагентств: однако судебные тяжбы зачастую проходят в других странах, а шансы вернуть деньги минимальны, сетуют представители отрасли. Опрошенные «Известиями» эксперты рекомендуют оформлять тревел-страховки, по которым деньги будут возвращены в короткие сроки.

Деньги назад

С начала 2020 года по октябрь 2021 года в мире обанкротились 44 авиакомпании. Об этом говорится в исследовании сервиса «Тинькофф Путешествия» (есть у «Известий»). Там отмечается, что шесть из этих перевозчиков совершали рейсы в Россию. По данным аналитиков, среди зарубежных авиакомпаний в топ-5 по продажам авиабилетов за последний год оказались Turkish Airlines, Qatar Airways и Uzbekistan Airways, которые по этой же причине вошли в топ-5 авиакомпаний по количеству возвратов билетов: Turkish Airlines, Czech Airlines, Qatar Airways, Uzbekistan Airways, Alitalia.

Среди зарубежных авиакомпаний, которые не были в числе лидеров по продажам авиабилетов, больше всего было возвратов у Czech Airlines и Alitalia, отмечается в исследовании. В «Тинькофф Путешествиях» оценили, как зарубежные перевозчики возвращали деньги россиянам.

Двое из попавших в исследование ― Air Italy (Италия) и Avianca (Перу) ― средства за купленные билеты так и не вернули. Еще в двух случаях несостоятельности авиакомпаний ― AtlasGlobal (Турция) и Montenegro Airlines (Черногория)― расходы на компенсацию взяли на себя онлайн-тревел-агентства. Лишь один перевозчик ― Alitalia ― повел себя лояльно по отношению к пассажирам: его место заняла новая компания Italia Transporto Aereo. Клиентов, которые приобрели билеты Alitalia, бесплатно пересадили на рейсы новой авиакомпании.

В целом более 30% россиян, которые отправлялись в поездки в 2020—2021 годах, сталкивались с переносом или отменой перелетов, отмечается в исследовании «Тинькофф». Из них только 40% респондентов вернули все деньги за билеты. Еще 36% граждан получили только часть денег, а в оставшихся 24% случаев ситуация так и не разрешилась.

Почти половина путешественников (49%) ожидает компенсацию именно от авиакомпаний, так как их наиболее часто признают ответственными за отмену или задержку рейсов, говорится в исследовании «Тинькофф». Однако деятельность зарубежных перевозчиков не всегда находится в области влияния российских регуляторов, поэтому они реже возвращают деньги россиянам. Также в последнее время выросла популярность тревел-страховки: 13% граждан готовы больше платить за простую и прозрачную процедуру возврата денег в случае отмены или переноса рейса.

В связи с банкротством иностранных авиакомпаний агентства и сервисы по продаже билетов остаются в уязвимом положении: желая вернуть деньги, клиент обращается в турагентство, продавшее ему билеты или тур, отметил руководитель онлайн-тревел-агентства “Тинькофф Путешествия” Илья Артеменко. Он продолжил: турагентства запрашивают подтверждение возврата у авиакомпаний, которые, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы из-за пандемии, тянут с ответом или могут его совсем не дать.

— Есть случаи, когда авиакомпании запрещали турагентам возвращать денежные средства клиентам и предлагали заменить их на сертификаты и ваучеры на будущие перелеты. В результате — именно агентствам приходится отвечать за действия перевозчика перед клиентами, — подчеркнул Илья Артеменко.

По его словам, поскольку деятельность зарубежных авиакомпаний часто не попадает под действие российских регуляторов, игроки отрасли обсуждают возможную инициативу разработки регуляторного механизма на государственном уровне, который бы обеспечивал гарантии возврата средств для россиян при покупке билетов зарубежных авиаперевозчиков».

Шансов мало

«Известия» направили запросы об отменах рейсов в крупнейшие российские авиакомпании, а также зарубежным перевозчикам из числа наиболее активно работающих в России. В Минтрансе, а также в Ростуризме оперативно не ответили на запрос о том, насколько законопослушно компании возвращают деньги за отмененные перелеты. Также запросы направлены крупнейшим туроператорам.

В случае банкротства авиакомпании тревел-агентства выступают такой же пострадавшей стороной, как и покупатели, а порядок действий одинаков и для частных лиц, и для компаний, подчеркнул гендиректор Ozon Travel Михаил Осин. Он рассказал, что в таких случаях агентство оказывает юридическую поддержку клиентам, в частности, объясняет, как обратиться в суд с требованием включить человека в реестр кредиторов: разобраться во всех тонкостям физическому лицу может быть сложнее, чем компании со штатом юристов. Однако тяжбы зачастую проходят в других странах, а шансы вернуть деньги минимальны, резюмировал Михаил Осин. Он добавил: поэтому в Ozon Travel рекомендуют приобретать страховку и пакеты поддержки.

Поскольку авиакомпании, которые прекратили свою деятельность, находятся в другой юрисдикции, жалобы и претензии к ним необходимо подавать в другой стране, что составляет большие проблемы для российских пассажиров, подтвердил вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: затраты на судебные разбирательства не сопоставимы со стоимостью билетов. По его словам, запуск судебных процессов за рубежом возможен только при объединении претензий в общие иски.

― Необходимо вмешательство регуляторов тех стран, где обанкротившиеся авиакомпании зарегистрированы. Пандемия закончится, а авторитет и имидж страны нужно поддерживать. Один из вариантов ― передача прав на перевозку пассажиров компании-правопреемнику. Другой вариант ― предоставить пассажирам ваучер на перелет, причем с довольно длительным сроком действия, поскольку сейчас большинство границ закрыты, а в странах действуют эпидемиологические ограничения, ― подчеркнул Дмитрий Горин.

Он напомнил, что в России действует постановление правительства, в соответствии с которым авиакомпании могут выдать путешественникам, у которых не состоялся рейс, ваучер с подтверждением обязательств с отложенным сроком исполнения. Соответствующие поправки были приняты в середине 2020 года, пояснила адвокат Pen&Paper Екатерина Токарева: потратить ваучер на покупку билетов или дополнительных услуг можно в течение 3 лет с даты отправления рейса.

Если авиакомпания обанкротится, то защита прав лиц, приобретших билет, будет осуществляться по общим правилам законодательства о банкротстве ― специальных норм, по аналогии с банкротством застройщика, не предусмотрено, пояснила «Известиям» член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. Если компания не успела перед банкротством осуществить полет, то лицо, которое фактически производило оплату, будет праве обратиться в суд с требованием включить его в реестр кредиторов. Законом не предусмотрен обязательный срочный возврат денег клиенту, уточнила юрист ― то есть спрогнозировать сроки компенсации сложно.

При отмене рейса первым делом стоит обратиться напрямую к перевозчику и изложить обстоятельства ситуации и свои требования, считает руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. При обращении в суд следует приложить копию претензии к авиакомпании. Юрист подчеркнул, что билеты можно застраховать ― тогда компенсацию в короткие сроки выплачивает страховая компания, которая затем уже требует эти средства в порядке регресса с перевозчика.