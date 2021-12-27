Отлетные цены: авиакомпании могут отказаться от повышения тарифов в 2022 году

Цены на авиабилеты по России в 2021 году упали ниже допандемийного 2019-го и могут остаться на таком уровне и в 2022-м, считают в отрасли. Основные причины — в сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающемся спросе, заявили «Известиям» в авиакомпаниях. В итоге на фоне резкого подорожания авиатоплива, роста аэропортовых сборов средний ценник на авиабилеты по России упал к 2019 году на 10–15%. Возможности повышения цен в 2022-м будут связаны с темпами восстановления международного авиасообщения, считают эксперты. Дополнительное давление на средний тариф 2022 года может оказать запуск новой низкобюджетной авиакомпании Citrus и быстрый рост лоукостера «Победа», говорят они.

Обуздать цены

Российские авиакомпании в 2021 году были вынуждены снизить стоимость билетов из-за сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающегося спроса. Об этом «Известиям» рассказали представители отрасли.

Стоимость авиабилетов на прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» (выполняющиеся под кодом SU) на внутренних воздушных линиях за 11 месяцев 2021 года снизилась примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сказали «Известиям» в пресс-службе компании. Там добавили, что на международных направлениях в 2021 году тарифы «Аэрофлота» не менялись, но поскольку они обозначены в евро, то цена зависит от курсовой разницы и могла скорректироваться.

Средний тариф у S7 Airlines за 11 месяцев 2021 года был на 7% ниже, чем в допандемийный период (январь–ноябрь 2019 года), сообщила «Известиям» пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова. По ее словам, на внутренних линиях ценник сократился на 9%.

Отлетные цены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

У «Уральских авиалиний» цены на авиабилеты в сравнении с 2019 и 2020 годами практически не выросли. Smartavia за год снизила тарифы на своих регулярных маршрутах на 25–35% по сравнению с 2019 годом, сообщили «Известиям» в пресс-службе авиакомпании.

По предварительным данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, средний чек за перелет внутри страны в 2021 году составил 7013 рублей в одну сторону, что на 10% меньше по сравнению с допандемийными показателями.

— Средняя стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в целом по стране в 2021 году составляет 5100 рублей в одну сторону, что на 1,6% ниже, чем в 2020-м, и на 15,2% меньше 2019 года, — сказала «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Снижение средней стоимости авиабилета в 2021-м подтверждается также данными Росстата. Так, стоимость перелета в эконом-классе в IV квартале этого года была на 14% ниже этого же периода 2019-го, в III квартале — на 11,4%, во втором — на 3,3% и в I квартале — на 2%.

При этом в Туту.ру зафиксировали рост средней цены авиабилета по зарубежным направлениям, добавив, что в 2021 году россияне летали в основном в страны ближнего зарубежья, а также на курорты и платили за перелет, как правило, больше, чем до пандемии.

— Средний чек за перелет из России в страны ближнего зарубежья в 2021 году составил, по предварительным данным, почти 14 тыс. рублей за билет в одну сторону (+23% к 2020 году и +27% к 2019-му). За билет в Европу платили в среднем 19,4 тыс. рублей, на 35% больше, чем год назад, к 2019 году рост составил 42%.

— Билеты в страны дальнего зарубежья по цене мало отличались от прошлого и позапрошлого годов, средний чек составил 17,9 тыс. рублей за перелет в одну сторону, — рассказали в Туту.ру.

Сильная конкуренция

Несмотря на то что спрос еще недостаточно восстановился, перевозчики в 2021 году начали активно наращивать провозные емкости, особенно на внутреннем рынке, сказали «Известиям» в S7. Конкуренция была максимальной и сильно повлияла на экономику бизнеса, особенно в летнем сезоне, продолжила Тамара Никифорова.

В «Уральских авиалиниях» сказали, что не могут увеличивать стоимость билетов, так как выставленные на рынке емкости превышают спрос, особенно вне пиковых сезонов, а перевозчики борются между собой за пассажира только ценой. С этим же связаны частые распродажи (один-два раза в месяц), сообщила «Известиям» пресс-секретарь компании Вера Гасникова.

Отлетные цены Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Снижение стоимости билетов произошло на фоне постоянного увеличения цен на авиакеросин и роста инфляции, а также других эксплуатационных затрат, которые несут авиакомпании, подчеркнули в Smartavia.

Авиатопливо с начала года подорожало на 75% — до 56 тыс. рублей за тонну, отметили в «Уральских авиалиниях». По данным АЭВТ, из-за роста цен на керосин авиакомпаниям в 2021 году придется дополнительно израсходовать 60–70 млрд рублей. По предварительной оценке АЭВТ, общий операционный убыток пассажирских авиаперевозчиков по итогам текущего года может составить от 70 до 80 млрд рублей (в 2020 году он достиг почти 200 млрд).

Также на 15% выросла в 2021 году и стоимость обслуживания в аэропортах, сообщил на заседании подкомиссии РСПП 9 декабря первый замглавы S7 Group Дмитрий Куделькин. С начала осени авиакомпании начали повышать зарплаты пилотам и бортпроводникам, ранее писали «Известия».

Лучше не стало

Российские компании превзошли допандемийный 2019 год по числу перевезенных пассажиров внутри страны. В январе–ноябре 2021-го по внутренним линиям было перевезено 81,4 млн человек, при этом за полный 2019 рекордный год российскими рейсами воспользовалось всего 73 млн человек, следует из данных Росавиации. Международные перевозки восстановились лишь на 41,5% к 2019 году.

Несмотря на рекордные внутренние показатели, существенного улучшения финансового положения авиакомпаний не произошло, отметила руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Инна Рыкова, выступая 9 декабря на заседании подкомиссии РСПП по авиационной деятельности. По ее словам, стоимость полета остается на относительно низком уровне на фоне роста потребительских цен.

— Цены на авиабилеты сохраняются на уровне 2017 года. Фактически авиакомпании находятся в условиях ниже прогнозируемого уровня инфляции, — добавила эксперт.

Отлетные цены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По предварительной оценке АЭВТ, представленной на том же заседании, средняя стоимость авиабилетов в 2022 году останется на уровне 2019-го.

— Высокий уровень конкуренции по ряду направлений и ограниченный платежеспособный спрос, включая сохранение ковидных ограничений, не создают предпосылок для роста цен, — объяснила Инна Рыкова.

По данным OneTwoTrip, стоимость авиабилетов на внутренние рейсы с вылетом в период с 1 января по 31 марта 2022 года составляет 5,4 тыс. рублей, по сравнению с 2021 годом показатель почти не изменился, на международные — 9,5 тыс. рублей в одну сторону на человека — это почти на 30% меньше уровня аналогичного периода 2021-го.

Оказать давление

Потенциал перекладывания роста расходов перевозчиков в цену билета ограничен как со стороны спроса, так и со стороны предложения на рынке, говорит младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова.

— Доходы населения только недавно прошли точку восстановления после спада 2020 года, на устойчивость спроса оказывают негативное влияние риски эпидемиологических ограничений, в том числе вероятность введения обязательных QR-кодов для осуществления поездок, — объясняет эксперт.

По ее словам, со стороны предложения на цену давит отсутствие полноценного восстановления международного авиасообщения и неопределенность в сроках этого восстановления, вследствие чего провозные емкости размещаются на внутреннем рынке. Предельный пассажирооборот в январе–ноябре 2021 года на 24% превышает уровень 11 месяцев 2019 года, тогда как из-за ограничений на зарубежные рейсы емкости российских авиакомпаний на международных линиях сократились на 57% кресло-километров к допандемийному уровню.

Отлетные цены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Такие условия, как указывает эксперт, стимулируют перевозчиков к экономии и заработку на дополнительных услугах на борту, например, по продажам снэков в полете на фоне сокращения бесплатных рационов.

— Возможности повышения цен в 2022 году будут связаны с темпами восстановления международного авиасообщения. В то же время на средний тариф может оказать давление запуск новой низкобюджетной авиакомпании Citrus и развитие лоукостера «Победа», — добавила Алла Юрова.

От материнской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках внутригрупповой трансформации во флот «Победы» передаются самолеты Boeing 737-800, которые эксплуатируются лоукостером в более вместительной конфигурации (на 20%, 189 кресел) и выполняют большее число рейсов в сутки. В этом году передано уже десять машин, на следующий и 2023 годы запланирована передача еще 40 самолетов — по 20 в год. За счет этого уже по итогам 2022-го доля «Победы» в общем пассажиропотоке российских авиакомпаний вырастет до 16–17%, лоукостер по числу перевезенных пассажиров обгонит S7 Airlines и займет второе место в рейтинге перевозчиков, составляемом Росавиацией, уверен источник «Известий» в одной из крупных авиакомпаний. В январе–ноябре рыночная доля «Победы» составляла почти 13%, у S7 — 16%, у «Аэрофлота» — 19%. Но в 2022 году их доли уменьшатся до 14–15% и 17–18% соответственно, полагает собеседник.

Запуск создаваемого S7 Group второго российского лоукостера Citrus запланирован на июль 2022 года. Перевозчик сфокусируется на перелетах между регионами, в Москву и Санкт-Петербург он летать не будет. Первыми городами для базирования лоукостера станут Казань и Омск. В 2022-м у лоукостера должно быть уже восемь самолетов Airbus A320neo, на них должно перевозиться 1 млн пассажиров в год, в 2023-м — 16 (4,3 млн), в 2024-м — 24 (7,8 млн). Билеты на рейсы нового лоукостера будут не дороже, чем у «Победы», пообещала на презентации перевозчика акционер и гендиректор S7 Group Татьяна Филева.