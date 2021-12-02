Путь разобщения: «Аэрофлот» отменил свыше тысячи рейсов в обход Москвы

«Аэрофлот» урезал почти половину своей масштабной зимней программы прямых перелетов из 13 городов на юг России . С начала ноября по конец марта отменены свыше тысячи рейсов в обход Москвы и Санкт-Петербурга, подсчитали «Известия». Такого количества отмен не было практически никогда, сказал источник редакции в компании. Ранее глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов обещал сохранить программу прямых перелетов из городов России на черноморское побережье на зиму. Но уже по 45% межрегиональных маршрутов рейсы полностью отменены до конца марта. По восьми из них «Аэрофлот» в зимнем периоде был единственным перевозчиком. В авиакомпании сказали «Известиям», что в осенне-зимний сезон традиционно наблюдается снижение интенсивности поездок на юг России и авиакомпания пересматривает расписание в том числе в сторону сокращения рейсов. Приведение предложения в соответствие со спросом — совершенно логичный шаг, считают эксперты.

Убавить масштаб

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила почти половину своей масштабной программы прямых перелетов из городов России на черноморское побережье, запланированной на зимний сезон (в авиации он начинается с конца октября и заканчивается в конце марта). Это следует из проанализированных «Известиями» данных с официальных сайтов аэропортов, системы бронирования «Аэрофлота» и ресурса FlightRadar24.com.

Как сообщала пресс-служба компании, перевозчик зимой должен был выполнять прямые рейсы по 22 маршрутам в Сочи, Симферополь и Краснодар из 13 городов России. Это Архангельск, Челябинск, Самара, Казань, Мурманск, Новый Уренгой, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Оренбург, Сыктывкар и Сургут.

Но уже по всем десяти маршрутам из Симферополя и Краснодара, по которым «Аэрофлот» планировал летать зимой, рейсы полностью отменены после новогодних праздников до конца марта . На восьми из них — в Симферополь из Уфы, Перми, Мурманска, Сургута, Тюмени, а также в Краснодар из Тюмени, Нового Уренгоя и Сургута — «Аэрофлот» в зимнем сезоне был единственным перевозчиком. Теперь прямых перелетов по этим направлениям после новогодних праздников в продаже нет.

Сокращение числа рейсов в рамках масштабной программы межрегиональных рейсов «Аэрофлота» началось со второй недели ноября. Если с 1 по 7 ноября по 22 маршрутам было выполнено 110 рейсов, то с 8 по 14 ноября — 102, в третью неделю ноября — 34, с 22 ноября по 5 декабря состоялись или запланированы по 10–12 рейсов в семидневку. В течение двух недель, с 6 по 20 декабря, рейсы отменены практически по всем 22 маршрутам, кроме Сочи–Самара, на котором выполняется по четыре перелета в неделю. Ближе к новогодним праздникам еженедельное число рейсов выше: с 20 по 27 декабря — 42, с 27 по 2 января — 76, с 3 по 9 января — 80, до конца марта после январских праздников — по 64 рейса еженедельно.

Таким образом, по подсчетам «Известий», с 8 ноября до конца года были отменены свыше 640 рейсов, учитывая маршрут между Сочи и Симферополем, еще чуть больше 530 рейсов — в следующем году. Всего в зимнем расписании «Аэрофлот» сократил около 1,2 тыс. рейсов . Источник «Известий» в авиакомпании уточнил, что число отмененных полетов находится в диапазоне 1,2–1,4 тыс.

Загрузка кресел на межрегиональных рейсах упала до 30–40%, на них нет пассажиропотока зимой и уже заявленные на низкий сезон рейсы приходится сокращать в связи с их высокой убыточностью , сказал собеседник в «Аэрофлоте». По его словам, у авиакомпании такого числа отмененных рейсов не было практически никогда.

Стратегическая задача

В осенне-зимний сезон традиционно наблюдается снижение интенсивности поездок на юг России , сообщили «Известиям» в пресс-службе авиакомпании.

— «Аэрофлот» гибко подходит к формированию маршрутной сети, учитывая сезонные колебания спроса, эпидемиологическую обстановку и загрузку рейсов . Мы тщательно анализируем динамику по каждому направлению, пересматриваем расписание в сторону увеличения или сокращения рейсов, — добавили там.

Пассажирам отмененных рейсов «Аэрофлот» предлагает на выбор либо альтернативный вариант перелета, либо полный возврат денежных средств . Если на маршруте была сокращена частота полетов, пассажирам предлагается полететь ближайшим следующим рейсом, сказал собеседник в перевозчике.

В августе генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов пообещал сохранить прямые рейсы из регионов на юг России на зимний период . В сентябре «Аэрофлот» заявил о продлении масштабной программы полетов из регионов на черноморское побережье в зимнем расписании. Она была запущена в летнем сезоне этого года впервые со времен СССР, до этого авиакомпания летала только из Москвы.

Эта программа «повышает доступность воздушных путешествий, выполняя стратегические задачи государства», «обеспечивает транспортную связанность российских регионов», говорилось в сообщении авиакомпании.

Путь разобщения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В летнем сезоне 2021 года межрегиональные перелеты в основном были востребованы: за период с мая по август 2021 года перевезено почти 500 тыс. пассажиров, выполнено 3,94 тыс. рейсов («туда-обратно») в обход Москвы и Санкт-Петербурга с загрузкой более 80%, напомнили в пресс-службе «Аэрофлота». За сентябрь по этим маршрутам перевезено еще 95 тыс. человек, следует из презентации для инвесторов.

— Цифры наглядно подтверждают актуальность дальнейшей реализации программы в высокий сезон 2022 года. Кроме того, у жителей регионов всегда остается возможность полетов с удобными стыковками в Москве, — сказали «Известиям» в авиакомпании.

О том, что «Аэрофлот» планирует развивать и дальше программу межрегиональных перелетов, Михаил Полубояринов говорил на встрече с президентом Владимиром Путиным 16 ноября.

Логичный шаг

S7 Airlines в зимнем сезоне выполняет рейсы в Сочи, Краснодар и Симферополь из Иркутска и Новосибирска с частотой до 15 рейсов в неделю и из Новосибирска в Анапу трижды в неделю . Компания не вносила изменения в расписание, фактическая частота не отличается от запланированной, сообщила «Известиям» пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова. По ее словам, прямые рейсы между регионами России отличаются более резкой сезонностью спроса, поэтому компания старается найти баланс спроса и предложения, регулируя частотность на этапе планирования расписания.

В «Уральских авиалиниях» сказали, что значительного падения спроса в ноябре и декабре по сравнению с планами компания не наблюдает, но отмечает снижение среднего тарифа относительно 2019 и 2020 годов, связанного с переизбытком провозных емкостей, в том числе на маршрутах из регионов.

Путь разобщения: Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Традиционно на зимний сезон мы сокращаем полетную программу и концентрируемся на наших хабах/базах в Екатеринбурге, Москве (Домодедово) и Самаре. Только из этих городов мы выполняем перевозки в Краснодарский край и Симферополь. Объем перевозок из этих регионов находится на уровне 2020 года, — сообщила «Известиям» пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

Ни Крым, ни Кубань (с прилетом в Краснодар) не являются круглогодичными курортами, поэтому высокочастотное прямое авиасообщение с Симферополем и Краснодаром из регионов не может быть актуальным в зимний период , считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он полагает, что приведение предложения в соответствие со спросом — совершенно логичный шаг.

Выполнение таких полетов в низкий сезон может быть обусловлено только решением социальных задач, но обыватель зимой в Крым и на Тамань не летает, а бизнесмен может отправиться с пересадкой в Москве, сказал эксперт.

В Сочи с предновогоднего периода и до конца февраля частотность будет восстановлена, так как активная горнолыжная программа пока не стартовала, впереди еще две-три недели ожидания , полагает Олег Пантелеев.

— Специалисты «Аэрофлота», ответственные за развитие маршрутной сети, отлично понимали и понимают перспективы этих рейсов. Вся программа межрегиональных полетов — это временная мера, направленная на то, чтобы догрузить парк в условиях закрытых границ, — пояснил он.

Большого влияния на другие авиакомпании отмена рейсов «Аэрофлота» по межрегиональным маршрутам не окажет: в низкий сезон по ним и так все летают либо на субсидиях, либо себе в убыток и эта ситуация сохранится, добавил эксперт.