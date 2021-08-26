Горячее предложение: группа «Аэрофлот» запустит продажи еды в микромаркетах

«Аэрофлот» начнет продавать готовую еду в микромаркетах (разновидность вендинговых автоматов). Дочка авиагруппы «Аэромар» — крупнейший российский производитель бортового питания — в ближайшее время откроет десятки точек в Москве и области . Ее партнером станет компания по производству микромаркетов Briskly. Об этом «Известиям» рассказал директор по маркетингу «Аэромара» Артем Куликов. В Briskly информацию подтвердили. Решение выйти в новый для себя канал продаж в компании объяснили падением спроса на продукцию в период пандемии из-за сокращения числа рейсов . Кейтеринг «Аэрофлота» не первым решил продавать свою продукцию не в небе, а на земле: ранее с готовыми блюдами собственного производства на полки «Перекрестка» вышел Domodedovo Catering . Впрочем, эксперты видят риски такого непрофильного бизнеса : на рынке уже присутствуют известные потребителю крупные игроки.

Новый рынок

Производитель бортового питания «Аэромар» (также предоставляет услуги уборки, экипировки воздушных судов и торговый сервис) будет продавать свои готовые блюда в микромаркетах . Как рассказал «Известиям» директор по маркетингу компании Артем Куликов, в ближайшее время она планирует открыть десятки точек в Москве и области. Ее партнером станет производитель микромаркетов Briskly . Там «Известиям» партнерство подтвердили. Готовые блюда будут продаваться под брендом «Аэромар».

По словам Артема Куликова, компания разработала для продажи в микромаркетах отдельное меню. Это 15 супов, 15 салатов, 15 горячих блюд — всего 45 позиций . Пользователь сможет купить одно блюдо по цене 100 рублей за порцию либо весь обед, который будет включать салат, суп и горячее блюдо, — за 300 рублей. Они будут продаваться в ланч-боксах. Готовая еда рассчитана на сотрудников офисов — первые микромаркеты планируется ставить именно там.

Также, по словам Артема Куликова, микромаркеты будут использовать и в качестве пунктов сбора заказов для доставки.

Горячее предложение Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Микромаркеты — это вендинговые аппараты нового поколения. Из-за особенностей в выдаче товаров в классическом вендинге можно продавать лишь снеки и напитки. После оплаты товар падает с полки вниз, что делает невозможной продажу готовых блюд. В этом главное отличие микромаркета от вендинга: в первом дверь открывается полностью и вся продукция находится в открытом доступе , как в обычном холодильнике, отметил основатель Briskly Глеб Харитонов. После разблокировки микромаркета через приложение покупатель может выбрать товар, взять его в руки, прочитать состав. По статистике, в ритейле товар на открытой полке продается на 30% лучше, чем тот, что нельзя потрогать и оценить до покупки, пояснил Глеб Харитонов.

По словам Артема Куликова, «Аэромар» будет работать через экосистему Briskly. Компания разработала собственное приложение оплаты B-Pay, которое работает по технологии Scan&Go (технология оплаты покупок через приложение в смартфоне), добавил Глеб Харитонов. В нем можно посмотреть меню и скидки. Для доступа в мини-магазин необходимо скачать приложение, через него открыть дверь, отсканировать штрихкод товара и оплатить картой. Также в микромаркете установлен и обычный терминал оплаты картой или смартфоном.

Справка «Известий» По данным Ассоциации производителей сервисных услуг для пассажиров, «Аэромар» занимает лидирующее положение на рынке производства бортового питания в России. На втором месте — Domodedovo Catering, на третьем — «Кейтеринг Внуково» (работает по договору с производителями).

До стакана воды

Решение компании выйти в новый для себя канал продаж обусловлено падением спроса на продукцию в период пандемии, когда сокращение числа рейсов привело и к снижению объемов продаж бортпитания , объяснил Артем Куликов. Инвестиции в один микромаркет составят от 99 тыс. рублей, оценил гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Горячее предложение Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По данным экспертов, объем бортпитания в 2020 году по сравнению с 2019-м сократился вдвое . «Аэромар» пытается выжить, поэтому и вышел в новый для себя канал сбыта, подтверждает гендиректор Ассоциации производителей сервисных услуг для пассажиров Александр Авдеев. Он уточнил, что производители бортпитания испытывают проблемы со сбытом своей продукции уже на протяжении последних нескольких лет . Изначально это было связано с решением авиакомпаний снизить издержки за счет исключения питания из услуг перелета.

— Бортовое меню стремительно сократилось с полноценных блюд до стакана воды. Сейчас в самолетах практически никто не кормит, хотя раньше питание входило в стоимость билета , — отметил Александр Авдеев.

По его словам, сегодня авиакомпании не хотят предлагать питание даже за дополнительную плату, хотя могут заработать на нем, поскольку оно обходится дешевле, чем обед в точках общепита аэропортов. Сокращение числа рейсов еще больше снизило объемы продаж, добавил Артем Куликов.

Горячее предложение Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Аэромар» — первый авиакейтеринг, который начал работу в сфере автономной торговли, отметил Михаил Бурмистров. В апреле Domodedovo Catering вышел с готовыми блюдами собственного производства на полки «Перекрестка». И по словам представителя компании, объемы поставляемой продукции с момента запуска проекта растут на 20% ежемесячно . В ближайшее время Domodedovo Catering планирует продавать готовую еду в маркетплейсах, а также рассматривает возможность выйти на продажи через микромаркеты. Успех проекта будет зависеть от того, получится ли построить популярный у покупателей бренд, считает Александр Авдеев.

Высокая конкуренция

«Аэромар» готовит качественную еду, но что касается микромаркетов, то здесь важен вопрос цены: блюда не должны быть дороже, чем у конкурентов , считает основатель крупнейшей вендинговой компании в России Uvenco Борис Белоцерковский. Кроме того, у микромаркета есть свои риски, и бизнес сложнее, чем вендинговый. В вендинге в среднем 42 наименования товара, в микромаркете их может быть 400. В ассортименте вендингов нет скоропортящихся продуктов, в отличие от микромаркетов, где есть риск списания , если не верно просчитать потребность конкретной точки, говорит эксперт.

Михаил Бурмистров считает, что для формата микромаркетов кулинария — наиболее привлекательная категория, особенно при размещении в офисах и бизнес-центрах. Так, например, проект микромаркетов «ВкусВилл» демонстрирует высокую эффективность как раз за счет фокуса на свежих продуктах и кулинарии.

Впрочем, эксперт считает, что выход нового игрока на рынок микромаркетов не будет простым из-за высокой конкуренции со стороны других компаний за привлекательные площадки в офисах и бизнес-центрах . На российском рынке микромаркетов крупных игроков пока немного — это Uvenco, «ВкусВилл» и «Азбука вкуса». Правда, технологии первых двух отличаются от классического микромаркета отсутствием замка у холодильников: они всегда открыты, а оплата происходит через стоящий рядом штрихкод-сканер.

Горячее предложение Фото: ТАСС/Александр Щербак