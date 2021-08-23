Пролет нормальный: почему авиабилеты по России подешевели на 30%

Авиакомпании России вступили в новую фазу ценовой борьбы. Средняя стоимость билетов по России в одну сторону с вылетом в сентябре–декабре упала на 13–17% к 2019 году, а билеты «туда-обратно» стали на 30% дешевле по сравнению с 2020-м, рассказали в сервисах бронирования. По информации источника «Известий» в крупном перевозчике, в сентябре–октябре авиакомпании выставили на внутренний рынок рекордную провозную емкость — почти 24 млн кресел, поэтому ценник падает. Одновременно с этим снижаются доходные ставки, а расходы перевозчиков растут. В итоге некоторые игроки рынка рискуют оказаться в более тяжелом положении, чем в первую постковидную зиму, признались в S7 Airlines. Новый виток ценовой войны может обернуться для перевозчиков и новыми убытками, считают эксперты.

Ценовое «дно»

Средняя стоимость авиабилета по России в экономклассе в сентябре–декабре составляет 7,5 тыс. рублей, что на 12,8% меньше того же периода 2019 года, сообщил «Известиям» представитель сервиса Aviasales.

— Мы фиксируем снижение стоимости авиабилетов на внутренние рейсы с вылетом в период с сентября по декабрь 2021 года по сравнению с аналогичными периодами двумя годами ранее, — рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. — Средняя цена билета на внутренние рейсы в указанный период, по данным бронирований, составляет 5,5 тыс. рублей в одну сторону на человека, что на 16,7% ниже, чем в 2019-м, и на 5%, чем в 2020-м.

По международным направлениям средняя стоимость в 2021 году составляет 10,1 тыс. рублей и соответствует цене 2019 года, добавила она.

По данным сервиса Kupibilet.ru, средний чек авиабилетов на перелеты по РФ с начала осени по конец года с покупкой в ближайший месяц «туда-обратно» на одного человека уменьшился на 30% относительно показателей 2020 года.

— Если в прошлом году средний чек на этот период составлял 17,4 тыс. рублей, то в 2021 году он снизился до 12 тыс., — сказали «Известиям» в сервисе.

Вследствие избыточной конкуренции авиакомпаний цены на внутренние перелеты в течение всего этого года были в целом ниже, чем в 2019-м, сообщил «Известиям» представитель Red Wings. По его словам, сейчас билеты на август и сентябрь продаются в среднем на 15–20% дешевле, чем в августе 2019 года.

Авиационная пирамида

S7 Airlines уже на протяжении полутора лет фиксирует снижение стоимости авиабилетов относительно 2019 года, сказала «Известиям» пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова. По ее словам, причины разные, конкретно сейчас это связано с тем, что перевозчики выставили большое количество емкостей по России.

— Это связано с отсутствием более широких возможностей для полетов за рубеж, — пояснила она.

На сентябрь–октябрь в продаже находится почти 23,7 млн кресел на рейсы по РФ, что на 36% больше, чем годом ранее, и на 6% выше 2019-го, сообщил «Известиям» источник в крупном перевозчике.

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— В России гражданская авиация похожа на пирамиду. Авиакомпаниям нужно увеличивать ее основание, чтобы генерировать денежный поток, иначе старые долги накроют. Поэтому рост провозной емкости — это основа, которая обеспечивает до половины текущих объемов перевозок, — объяснил он.

К снижению среднего тарифа приводит и рост доли на рынке низкобюджетной «дочки» «Аэрофлота» — авиакомпании «Победа», считает источник в крупном перевозчике. Ее доля в России по итогам первого полугодия 2021-го превысила 16%, подсчитали «Известия». Годом ранее она составляла 13%. В исследовании «Туту.ру» говорится, что в январе–июне «Победа» продавала авиабилеты по России до 20% дешевле конкурентов.

Тяжелое положение

На фоне снижения средней стоимости билетов у авиакомпаний значительно растут расходы, указали в S7 Group.

— Это ставит перевозчиков в более тяжелое положение, чем в первую постковидную зиму, — отметила представитель группы.

Стоимость топлива сегодня находится на рекордном уровне. Актуальный биржевой индекс горючего для реактивных двигателей в ТЗК московских аэропортов составляет 51,4 тыс. рублей за т, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

— Продолжающийся рост стоимости авиатоплива и горюче-смазочных материалов с начала года нас беспокоит. Если ситуация не изменится в ближайшее время, это может привести к коррекции числа рейсов на наших маршрутах, — сказал представитель Smartavia.

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Помимо высокой стоимости авиатоплива на увеличении расходов перевозчиков сказался снятый мораторий на повышение ставок аэропортами, которые хотят быстро отыграть недополученную в 2020 году прибыль. В этом году большинство аэропортов это сделают, уверен собеседник «Известий» в крупной авиакомпании. По его словам, также выросла стоимость владения самолетом в рублевом эквиваленте, которая сильно зависит от курса доллара.

— В среднем себестоимость у авиакомпаний выросла к 2019 году не менее чем на 10%, — отметил он.

Небольшая глубина

В этом году летний сезон для перевозчиков — с точки зрения доходности ставок — закончился уже в августе, он продлился всего 1,5 месяца, сказал источник в одной из авиакомпаний. По его словам, рублевая доходность уменьшается, а в валютном эквиваленте — снижается больше на фоне падения рубля. Например, доходная ставка у S7 уменьшилась на 4–5% относительно прошлого года, а по сравнению с 2019-м — на 20–25%, указала Ирина Дунькова.

Август — самый критический период для авиакомпаний: начинает падать глубина продаж, так как на осень люди покупают меньше билетов. Тогда как издержки перевозчиков остаются максимальными в условиях высокого сезона, отметил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов.

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Средняя глубина продаж у S7 сократилась на 15–20%. Из-за того, что она сейчас низкая, авиакомпания не может оценить масштаб последствий ценовой конкуренции на рынке, сказала представитель авиагруппы. В Red Wings объяснили такую ситуацию чрезмерной конкуренцией и изменением поведения потребителей.

— Люди опасаются планировать поездки заранее, и спроса на выставленные перевозчиками емкости не хватает. Ближе к вылету цены растут незначительно, что также лишает стимула покупать билеты загодя. Отсюда невысокая глубина продаж — львиная доля билетов продается на рейсы с вылетом в ближайшие две-три недели, — пояснил представитель перевозчика.

В зоне риска

Международный рынок не восстановился, и весь флот, который использовался на зарубежных рейсах, работает теперь на внутренних, поэтому предложение сейчас велико, указал Федор Борисов. Он полагает, что вынужденное снижение перевозчиками стоимости авиабилетов обернется для них новыми убытками.

— Ситуация у авиакомпаний критическая уже полтора года. Специфика этого рынка в РФ такова, что перевозчикам удается каким-то образом держаться на плаву. Но даже с учетом мер господдержки есть определенный предел, после которого начинаются банкротства, — добавил эксперт.

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По словам источника «Известий» в одном из крупных перевозчиков, устойчивость авиакомпаний зависит от того, насколько вся цепочка поставщиков (аэропорты, топливные компании, лизингодатели и т.д.) будет готова поступиться своей доходностью. Именно через авиакомпанию в эту цепочку поступают деньги пассажиров. Соответственно, если ее не будет, то поставщикам никто не заплатит. Если вся цепочка поставщиков не пожертвует своей доходностью, — а она у них есть, — авиакомпании начнут закрываться.

В августе — начале сентября у перевозчиков традиционный кассовый разрыв, поэтому сейчас все игроки в той или иной степени находятся в зоне риска, добавил Федор Борисов.

— В текущей ситуации увеличение емкости — это путь, который связан с критическим нарастанием рисков в части доходности перевозчиков. Продолжающийся рост предложения приведет к тому, что цена может не покрыть даже операционные издержки, — считает эксперт.

По его словам, сейчас на российском авиарынке конкуренция достаточно высокая и в условиях будущего восстановления перевозок банкротство одного из крупных игроков отразится на росте стоимости билетов.