Один — и дома: авиабилеты по туристическим маршрутам обязались продавать по рублю

В ближайшее время в России могут появиться в продаже авиабилеты стоимостью один рубль, узнали «Известия». Приобрести их — в случае появления — смогут только взрослые, летящие с детьми до 18 лет. Как выяснилось, обязательство продавать билеты практически бесплатно взяла на себя одна из российских авиакомпаний, пытавшаяся стать получателем выделенных правительством субсидий на перевозку семей по внутрироссийским туристическим маршрутам. В итоге в продаже может появиться около 25 тыс. таких проездных документов. За рубль можно будет добраться из Калининграда в Иркутск, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару и обратно. А вот цены на другие направления снизятся с наступлением низкого сезона в авиации, прогнозируют участники рынка.

Пойти ва-банк

В июле правительство выделило субсидии на перевозку семей железнодорожным и авиационным транспортом по России. Из общей суммы в 2,65 млрд рублей 1,3 млрд рублей — это субсидия на проезд в купейных вагонах, которая позволяет семьям приобрести льготный билет со скидкой 40%, говорится на официальном сайте РЖД. Остальные 1,35 млрд рублей выделены для перелетов детей до 18 лет с сопровождающими их лицами по 45 внутрироссийским туристическим маршрутам.

Претендующие на эту субсидию авиакомпании должны были подать заявки в Росавиацию для участия в отборе. В них нужно было указать в том числе маршруты, по которым перевозчик готов летать, размер субсидии и специального тарифа, по которому компания готова продавать билет одному пассажиру в одном направлении, следует из постановления правительства № 1176. Власти установили только предельные размеры субсидии и специального тарифа по каждому из отобранных маршрутов и никак не ограничивали перевозчиков в снижении ценника, следует из документа.

Авиакомпания Nordwind указала в своей заявке размер специального тарифа в 1 рубль , так как хотела гарантировано получить дотации и полагала, что участники рынка подадут больше заявок, чем выделено денег, сообщил «Известиям» источник в крупном перевозчике. В этом случае, согласно правилам, должен был проводиться конкурс, и в первую очередь удовлетворялась заявка компании, указавшей наименьшую стоимость специального тарифа. Авиакомпании не знали, какую цену заявят другие конкуренты, пояснил источник, добавив, что для получения преимущества нужно было установить как минимум цену меньше предельной.

— Компании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. «Северный Ветер» (бренд Nordwind. — «Известия») действительно указал тариф в 1 рубль, — сказал «Известиям» представитель Росавиации.

Поскольку цена авиабилета была условием выделения субсидий, отступление от стоимости, прописанной в заявке, лишит компанию дополнительных средств, поэтому перевозчики должны продавать билеты по той цене, которую указали , подчеркнул источник «Известий». Подтвердил это и представитель компании Red Wings, также получившей дотации.

Ценовое пикирование

Перевозчики заявились на 35 из 45 маршрутов с общим размером субсидий в 1,13 из 1,35 млрд рублей, следует из результатов распределения дотаций, опубликованных на сайте Росавиации. Низкий интерес авиакомпаний к семейным субсидиям связан с ограниченной категорией граждан, на которых они распространяются, небольшим перечнем маршрутов, а также коротким периодом освоения выделенных дотаций, — август–ноябрь, указал источник «Известий» в крупном перевозчике. По его словам, компании до конца года могут не освоить даже 1 млрд рублей, так как пик перевозок детей приходится на летний сезон, многие семьи планируют поездки заранее, а с началом учебного года в сентябре количество детей в самолетах будет незначительным. Реальное количество пассажиров до 18 лет на рейсах в это время составляет в среднем около 7–10%, указал источник.

В результате среди всех российских авиакомпаний только семь заявились на семейные субсидии, которые им и будут выделены: S7 Airlines — 457,8 млн рублей (по 32 маршрутам), «Уральским авиалиниям» — 369 млн (11), Nordwind — 229,2 млн (6), «Аэрофлоту» — 33,9 млн (3), Smartavia — 15,8 млн (1), Red Wings — 12,8 млн (2) и «Азимуту» — 8,4 млн (5).

Сейчас Росавиация заключает договоры с этими авиакомпаниями, которые в пятидневный срок должны запустить продажу билетов по субсидированным маршрутам, сказал «Известиям» источник, близкий к Минтрансу.

Две компании — Smartavia и Red Wings — уже открыли продажу билетов. Первая по маршруту из Мурманска в Ростов-на-Дону по цене 3,8 тыс. рублей в одном направлении. Вторая — из Екатеринбурга в Казань и Нижний Новгород. Купить авиабилеты по специальной цене могут семьи или группы из двух и более человек, в составе которой есть ребенок возрастом до 18 лет, для детей от 2 до 12 лет предоставляется дополнительная скидка 25% от семейного тарифа, говорится на сайте Red Wings.

16 августа запустит продажу авиабилетов по более чем 30 маршрутам и S7, сказал «Известиям» представитель перевозчика. На этой неделе также начнут продавать авиабилеты «Уральские авиалинии» по 11 маршрутам на 9–37% меньше предельных тарифов — от 10 тыс. до 6 тыс. рублей, сообщили в авиакомпании.

Перевозчики не ограничены в снижении ценника, который указали в заявках, и с наступлением низкого сезона в авиации (с ноября) будут продавать их по значительно меньшей цене , прогнозирует источник «Известий» в одном крупном перевозчике.

В авиакомпаниях «Аэрофлот», «Азимут» и Nordwind на запросы «Известий» не ответили.

От Балтики до Байкала за рубль

Nordwind заявилась только на шесть маршрутов: из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве. Предельная стоимость специального тарифа по этим маршрутам правительством установлена в размере от 11 до 7 тыс. рублей в зависимости от направления. А Nordwind взяла на себя обязательство продавать авиабилеты по одному рублю.

Предельная субсидия, которую получит компания за перевозку одного пассажира в одном направлении по этим шести маршрутам, равна предельной стоимости специального тарифа. Авиакомпания, продав билет за 1 рубль, например, из Калининграда в Иркутск, получит почти 11 тыс. рублей субсидий. Общий объем выделенных Nordwind дотаций составляет 229,2 млн рублей. Таким образом, по подсчетам «Известий», авиакомпания может запустить в продажу по 1 рублю примерно 25 тыс. авиабилетов.

Размер субсидии может оказаться выше стоимости авиабилета, по которой Nordwind продал бы их на обычном рынке начиная со второй половины сентября, считает ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

— Компания, когда заявила 1 рубль, понимала, на что идет. Перевозчик, скорее всего, нуждается в средствах, у него, видимо, плохие предчувствия того, что будет происходить этой осенью на рынке . Мы с этим солидарны, так как из-за избыточной провозной емкости на рынке осенью ожидаем ценовой войны между перевозчиками. Nordwind решил захеджировать хоть какой-то по денежный поток, даже если компания получит убыток, у нее будет какая-то выручка. Сейчас все авиакомпании уходят в «красную зону» по денежному потоку, потому что объемы перевозок большие, а выручка резко падает. От хорошей жизни на такие вещи не идут, — полагает эксперт.