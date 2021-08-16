 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
«Талибан» захватил государственное телевидение Афганистана
Общество
В Кузбассе начали проверку после отказа врача лечить пациентку с температурой
Мир
Несколько сотен сотрудников посольства США уже покинули Афганистан
Общество
В Геленджике за несколько часов выпала четырехмесячная норма осадков
Мир
Около 80 пострадавших доставлено в итальянский медцентр в Кабуле
Мир
Число погибших в результате наводнения на севере Турции возросло до 64
Мир
Республиканец назвал захват Кабула провалом внешней политики Байдена
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 15–16 августа
Мир
Посольство Финляндии прекратило работу в Афганистане
/

Один — и дома: авиабилеты по туристическим маршрутам обязались продавать по рублю

Кто из перевозчиков заявил рекордно низкую цену и почему это произошло
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
Один — и дома: авиабилеты по туристическим маршрутам обязались продавать по рублю
2021-08-15 13:01:12">
2021-08-15 13:01:12
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшее время в России могут появиться в продаже авиабилеты стоимостью один рубль, узнали «Известия». Приобрести их — в случае появления — смогут только взрослые, летящие с детьми до 18 лет. Как выяснилось, обязательство продавать билеты практически бесплатно взяла на себя одна из российских авиакомпаний, пытавшаяся стать получателем выделенных правительством субсидий на перевозку семей по внутрироссийским туристическим маршрутам. В итоге в продаже может появиться около 25 тыс. таких проездных документов. За рубль можно будет добраться из Калининграда в Иркутск, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару и обратно. А вот цены на другие направления снизятся с наступлением низкого сезона в авиации, прогнозируют участники рынка.

Пойти ва-банк

В июле правительство выделило субсидии на перевозку семей железнодорожным и авиационным транспортом по России. Из общей суммы в 2,65 млрд рублей 1,3 млрд рублей — это субсидия на проезд в купейных вагонах, которая позволяет семьям приобрести льготный билет со скидкой 40%, говорится на официальном сайте РЖД. Остальные 1,35 млрд рублей выделены для перелетов детей до 18 лет с сопровождающими их лицами по 45 внутрироссийским туристическим маршрутам.

Один-и дома_1
Пассажиры в аэропорту Домодедово
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Ближе Восток: в Совфеде предлагают ограничить цены на билеты из ДФО
Какой «потолок» стоимости прямых перелетов призывают установить политики

Претендующие на эту субсидию авиакомпании должны были подать заявки в Росавиацию для участия в отборе. В них нужно было указать в том числе маршруты, по которым перевозчик готов летать, размер субсидии и специального тарифа, по которому компания готова продавать билет одному пассажиру в одном направлении, следует из постановления правительства № 1176. Власти установили только предельные размеры субсидии и специального тарифа по каждому из отобранных маршрутов и никак не ограничивали перевозчиков в снижении ценника, следует из документа.

Авиакомпания Nordwind указала в своей заявке размер специального тарифа в 1 рубль, так как хотела гарантировано получить дотации и полагала, что участники рынка подадут больше заявок, чем выделено денег, сообщил «Известиям» источник в крупном перевозчике. В этом случае, согласно правилам, должен был проводиться конкурс, и в первую очередь удовлетворялась заявка компании, указавшей наименьшую стоимость специального тарифа. Авиакомпании не знали, какую цену заявят другие конкуренты, пояснил источник, добавив, что для получения преимущества нужно было установить как минимум цену меньше предельной.

Один-и дома_2
Семья с ребенком около табло аэропорта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Компании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. «Северный Ветер» (бренд Nordwind. — «Известия») действительно указал тариф в 1 рубль, — сказал «Известиям» представитель Росавиации.

Следующий пролет: как вернуть деньги за отмененный рейс
В ситуации полной неопределенности с авиаперелетами растет число мошенничеств с билетами

Поскольку цена авиабилета была условием выделения субсидий, отступление от стоимости, прописанной в заявке, лишит компанию дополнительных средств, поэтому перевозчики должны продавать билеты по той цене, которую указали, подчеркнул источник «Известий». Подтвердил это и представитель компании Red Wings, также получившей дотации.

Ценовое пикирование

Перевозчики заявились на 35 из 45 маршрутов с общим размером субсидий в 1,13 из 1,35 млрд рублей, следует из результатов распределения дотаций, опубликованных на сайте Росавиации. Низкий интерес авиакомпаний к семейным субсидиям связан с ограниченной категорией граждан, на которых они распространяются, небольшим перечнем маршрутов, а также коротким периодом освоения выделенных дотаций, — август–ноябрь, указал источник «Известий» в крупном перевозчике. По его словам, компании до конца года могут не освоить даже 1 млрд рублей, так как пик перевозок детей приходится на летний сезон, многие семьи планируют поездки заранее, а с началом учебного года в сентябре количество детей в самолетах будет незначительным. Реальное количество пассажиров до 18 лет на рейсах в это время составляет в среднем около 7–10%, указал источник.

Один-и дома_4
Пассажирка с дочерью в здании аэропорта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Отправная ночка: как правильный выбор даты вылета на отдых экономит бюджет
И в какое время суток лучше ехать в отпуск и возвращаться домой

В результате среди всех российских авиакомпаний только семь заявились на семейные субсидии, которые им и будут выделены: S7 Airlines — 457,8 млн рублей (по 32 маршрутам), «Уральским авиалиниям» — 369 млн (11), Nordwind — 229,2 млн (6), «Аэрофлоту» — 33,9 млн (3), Smartavia — 15,8 млн (1), Red Wings — 12,8 млн (2) и «Азимуту» — 8,4 млн (5).

Сейчас Росавиация заключает договоры с этими авиакомпаниями, которые в пятидневный срок должны запустить продажу билетов по субсидированным маршрутам, сказал «Известиям» источник, близкий к Минтрансу.

Две компании — Smartavia и Red Wings — уже открыли продажу билетов. Первая по маршруту из Мурманска в Ростов-на-Дону по цене 3,8 тыс. рублей в одном направлении. Вторая — из Екатеринбурга в Казань и Нижний Новгород. Купить авиабилеты по специальной цене могут семьи или группы из двух и более человек, в составе которой есть ребенок возрастом до 18 лет, для детей от 2 до 12 лет предоставляется дополнительная скидка 25% от семейного тарифа, говорится на сайте Red Wings.

16 августа запустит продажу авиабилетов по более чем 30 маршрутам и S7, сказал «Известиям» представитель перевозчика. На этой неделе также начнут продавать авиабилеты «Уральские авиалинии» по 11 маршрутам на 9–37% меньше предельных тарифов — от 10 тыс. до 6 тыс. рублей, сообщили в авиакомпании.

Один-и дома_3
Пассажиры с багажом в аэропорту Шереметьево
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Перевозчики не ограничены в снижении ценника, который указали в заявках, и с наступлением низкого сезона в авиации (с ноября) будут продавать их по значительно меньшей цене, прогнозирует источник «Известий» в одном крупном перевозчике.

В авиакомпаниях «Аэрофлот», «Азимут» и Nordwind на запросы «Известий» не ответили.

Выход из пике: смогут ли авиакомпании дожить до 2024 года
Гигантские убытки ещё впереди, но у перевозчиков есть способы выжить

От Балтики до Байкала за рубль

Nordwind заявилась только на шесть маршрутов: из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве. Предельная стоимость специального тарифа по этим маршрутам правительством установлена в размере от 11 до 7 тыс. рублей в зависимости от направления. А Nordwind взяла на себя обязательство продавать авиабилеты по одному рублю.

Предельная субсидия, которую получит компания за перевозку одного пассажира в одном направлении по этим шести маршрутам, равна предельной стоимости специального тарифа. Авиакомпания, продав билет за 1 рубль, например, из Калининграда в Иркутск, получит почти 11 тыс. рублей субсидий. Общий объем выделенных Nordwind дотаций составляет 229,2 млн рублей. Таким образом, по подсчетам «Известий», авиакомпания может запустить в продажу по 1 рублю примерно 25 тыс. авиабилетов.

Один-и дома_5
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Летное предложение: бизнес указал на недоступность субсидий для перевозки льготников
Какие компании могут прекратить полеты на Дальний Восток из-за новых правил распределения дотаций

Размер субсидии может оказаться выше стоимости авиабилета, по которой Nordwind продал бы их на обычном рынке начиная со второй половины сентября, считает ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

Компания, когда заявила 1 рубль, понимала, на что идет. Перевозчик, скорее всего, нуждается в средствах, у него, видимо, плохие предчувствия того, что будет происходить этой осенью на рынке. Мы с этим солидарны, так как из-за избыточной провозной емкости на рынке осенью ожидаем ценовой войны между перевозчиками. Nordwind решил захеджировать хоть какой-то по денежный поток, даже если компания получит убыток, у нее будет какая-то выручка. Сейчас все авиакомпании уходят в «красную зону» по денежному потоку, потому что объемы перевозок большие, а выручка резко падает. От хорошей жизни на такие вещи не идут, — полагает эксперт.

Источник «Известий» в отрасли указал, что если Nordwind решит не продавать авиабилеты по рублю, отказавшись от субсидий, то попадет в черный список и в будущем не сможет претендовать на бюджетные деньги.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021