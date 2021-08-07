Отправная ночка: как правильный выбор даты вылета на отдых экономит бюджет

Конец августа — лучшее время, чтобы бюджетно слетать за границу, именно в этот период авиакомпании предлагают наиболее дешевые билеты, рассказали «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР) . Полет в Турцию и обратно прямым рейсом обойдется в 10 тыс. рублей, в Грецию — в 19 тыс., на Кипр — в 23 тыс. Дополнительно сэкономить на билете можно, если выбрать определенный день и время вылета, добавили эксперты туротрасли .

Черное море — 6 тыс., Средиземное — 10

Самый активный туристический сезон — три летних месяца. В конце августа наступает «пересменка»: большинство отпускников возвращаются домой к началу учебного года , рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

— Таким образом, в конце августа большинство летит «обратно», а не «туда». А в сентябре цены на билеты опять начнут расти из-за бархатного сезона . В это время активно путешествуют семьи с маленькими детьми и люди преклонного возраста, — отметил он.

С Дмитрием Гориным согласились в транспортно-туристическом сервисе «Туту.ру».

— По большинству зарубежных направлений цены снижаются со второй половины августа. Поэтому дешевле всего вылетать на отдых в конце этого месяца, а возвращаться домой в сентябре , — объяснила «Известиям» руководитель направления «Авиабилеты» в компании Ольга Епихина.

Отправная ночка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По ее словам, как правило, появляется несколько дат, когда авиабилеты стоят максимально дешево . Но цены быстро меняются по мере заполнения бортов.

Цена на авиабилет прямо пропорциональна количеству рейсов и квот на том или ином направлении. Дмитрий Горин напомнил, что когда рейсы в Болгарию только появились, билеты стоили по 60–90 тыс. рублей — их покупали владельцы недвижимости в этой стране, которые два года не могли туда попасть. Сейчас расширили квоты на перевозку в Грецию, добавив острова, поэтому билеты подешевели. А вот на Мальдивы цены уже пошли вверх: если в июне билет в обе стороны можно было купить за 30–40 тыс., то в августе — уже за 80.

Рекорды дешевизны бьют авиаперелеты на российские курорты.

— В Сочи билеты стоят 6–7 тыс. туда-обратно, в Геленджик — 7–8 тыс. вместо привычных 15–25. Это связано с избытком перевозки : авиакомпании вынуждены ставить в рейс самолеты максимальной емкости, поскольку открытых направлений очень мало. Когда самолет простаивает, потери авиакомпании выше, — сказал он.

Единственное безлимитное зарубежное направление для россиян сейчас — Турция, поэтому цены на рейсы в эту страну — самые низкие из возможных, отметил Дмитрий Горин.

Отправная ночка Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Авиабилеты в Анталью, Бодрум, Даламан можно найти за 10 тыс. рублей туда-обратно. Только в Анталью из России вылетают 120 бортов в день. Понятно, что при такой бешеной конкуренции в самолетах будут свободные места — и чем ближе к дате вылета, тем дешевле стоят билеты, — сообщил он.

Дмитрий Горин напомнил, что из-за пандемии часто меняются курортные правила, запреты то появляются, то исчезают, поэтому в российском туристическом секторе сильно снизилась глубина продаж . Билеты зачастую покупаются накануне вылета — за три-четыре дня. При этом заполняемость самолетов в Турцию высокая — на уровне 90%, чему способствует гибкая ценовая политика авиакомпаний.

И всё же, чтобы максимально сэкономить на билетах, в турсервисе OneTwoTrip посоветовали покупать их заранее.

Ночной демпинг

Цена на билеты также зависит от времени суток, дня недели и длительности пересадки.

— Как правило, на вылеты с понедельника по четверг спрос ниже, чем на уикенд . Например, из Москвы в болгарскую Варну раз в две недели по понедельникам прямой рейс совершает авиакомпания Bulgaria Air. Билет в одну сторону стоит всего 4 тыс. рублей, — рассказали «Известиям» в сервисе по поиску билетов Aviasales.

Отправная ночка Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Также на цену влияет время вылета рейса и продолжительность стыковки , добавил Дмитрий Горин. Так, рейсы с продолжительной неудобной пересадкой обычно дешевле, а если стыковка занимает час-полтора — дороже.

— А вот время вылета может помочь сэкономить до 50% от стоимости билета. Люди не хотят терять день на отдыхе, поэтому вылет вечером может быть дешевле, чем утром. В свою очередь, непопулярны обратные рейсы ранним утром. Турист оплатил ночь в отеле, но из-за раннего вылета ею не воспользуется . Разница в стоимости билетов в удобное и неудобное время вылета может быть двукратной, — рассказал он.

Рейтинг дешевизны

По просьбе «Известий» сервисы по поиску авиабилетов «Туту.ру», OneTwoTrip и Aviasales составили рейтинг самых дешевых вылетов из Москвы за границу в августе-сентябре .

На первом месте турецкие Анталья и Стамбул . Если запланировать путешествие на период с 24–26 августа по 2 либо 10 сентября, билеты обойдутся в 11–12 тыс. рублей. В Стамбул с 21 по 28 сентября можно слетать за 10,4 тыс.

Посмотреть Будапешт можно за 13–17,7 тыс. рублей, даты вылета — с 12 по 15 августа или с 5 по 8 сентября.

На курорт Пула в Хорватии можно слетать за 15,2 тыс. рублей — с 21 по 30 сентября. Рейсы на отдых с 29 августа по 5 или 7 сентября обойдутся в 19 тыс.

Отправная ночка Фото: ТАСС/dpa/Robert Michael

Полет Москва– Варна– Москва будет стоить 18 тыс. рублей, если отправиться в путь 13 сентября и вернуться 22-го. Ровно ту же цену стоят билеты Москва– Ереван– Москва с вылетом 29 августа и возвращением 10 сентября.

В греческие Салоники можно слетать за 22 тыс. рублей, если выбрать дату отправления из Москвы 9–10 августа с возвращением 16–17 августа. Вылеты в последние дни лета еще дешевле: 28 августа – 12 сентября — за 20 тыс., 30 августа – 13 сентября — за 19 тыс. В Афины с 13 по 17 сентября можно отправиться за 23,4 тыс. рублей.

На Кипр (аэропорт в Ларнаке) дешевле всего лететь с 14 по 21 или с 21 по 28 августа: цена за билеты составит 23,9 тыс. рублей. Рейсы туда-обратно с 27 августа по 6 сентября обойдутся в 25 тыс. Если выбрать даты с 5 по 15 сентября, то билеты будут стоить 22,8 тыс. рублей.