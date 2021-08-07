Отправная ночка: как правильный выбор даты вылета на отдых экономит бюджет
Конец августа — лучшее время, чтобы бюджетно слетать за границу, именно в этот период авиакомпании предлагают наиболее дешевые билеты, рассказали «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Полет в Турцию и обратно прямым рейсом обойдется в 10 тыс. рублей, в Грецию — в 19 тыс., на Кипр — в 23 тыс. Дополнительно сэкономить на билете можно, если выбрать определенный день и время вылета, добавили эксперты туротрасли.
Черное море — 6 тыс., Средиземное — 10
Самый активный туристический сезон — три летних месяца. В конце августа наступает «пересменка»: большинство отпускников возвращаются домой к началу учебного года, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
— Таким образом, в конце августа большинство летит «обратно», а не «туда». А в сентябре цены на билеты опять начнут расти из-за бархатного сезона. В это время активно путешествуют семьи с маленькими детьми и люди преклонного возраста, — отметил он.
С Дмитрием Гориным согласились в транспортно-туристическом сервисе «Туту.ру».
— По большинству зарубежных направлений цены снижаются со второй половины августа. Поэтому дешевле всего вылетать на отдых в конце этого месяца, а возвращаться домой в сентябре, — объяснила «Известиям» руководитель направления «Авиабилеты» в компании Ольга Епихина.
По ее словам, как правило, появляется несколько дат, когда авиабилеты стоят максимально дешево. Но цены быстро меняются по мере заполнения бортов.
Цена на авиабилет прямо пропорциональна количеству рейсов и квот на том или ином направлении. Дмитрий Горин напомнил, что когда рейсы в Болгарию только появились, билеты стоили по 60–90 тыс. рублей — их покупали владельцы недвижимости в этой стране, которые два года не могли туда попасть. Сейчас расширили квоты на перевозку в Грецию, добавив острова, поэтому билеты подешевели. А вот на Мальдивы цены уже пошли вверх: если в июне билет в обе стороны можно было купить за 30–40 тыс., то в августе — уже за 80.
Рекорды дешевизны бьют авиаперелеты на российские курорты.
— В Сочи билеты стоят 6–7 тыс. туда-обратно, в Геленджик — 7–8 тыс. вместо привычных 15–25. Это связано с избытком перевозки: авиакомпании вынуждены ставить в рейс самолеты максимальной емкости, поскольку открытых направлений очень мало. Когда самолет простаивает, потери авиакомпании выше, — сказал он.
Единственное безлимитное зарубежное направление для россиян сейчас — Турция, поэтому цены на рейсы в эту страну — самые низкие из возможных, отметил Дмитрий Горин.
— Авиабилеты в Анталью, Бодрум, Даламан можно найти за 10 тыс. рублей туда-обратно. Только в Анталью из России вылетают 120 бортов в день. Понятно, что при такой бешеной конкуренции в самолетах будут свободные места — и чем ближе к дате вылета, тем дешевле стоят билеты, — сообщил он.
Дмитрий Горин напомнил, что из-за пандемии часто меняются курортные правила, запреты то появляются, то исчезают, поэтому в российском туристическом секторе сильно снизилась глубина продаж. Билеты зачастую покупаются накануне вылета — за три-четыре дня. При этом заполняемость самолетов в Турцию высокая — на уровне 90%, чему способствует гибкая ценовая политика авиакомпаний.
И всё же, чтобы максимально сэкономить на билетах, в турсервисе OneTwoTrip посоветовали покупать их заранее.
Ночной демпинг
Цена на билеты также зависит от времени суток, дня недели и длительности пересадки.
— Как правило, на вылеты с понедельника по четверг спрос ниже, чем на уикенд. Например, из Москвы в болгарскую Варну раз в две недели по понедельникам прямой рейс совершает авиакомпания Bulgaria Air. Билет в одну сторону стоит всего 4 тыс. рублей, — рассказали «Известиям» в сервисе по поиску билетов Aviasales.
Также на цену влияет время вылета рейса и продолжительность стыковки, добавил Дмитрий Горин. Так, рейсы с продолжительной неудобной пересадкой обычно дешевле, а если стыковка занимает час-полтора — дороже.
— А вот время вылета может помочь сэкономить до 50% от стоимости билета. Люди не хотят терять день на отдыхе, поэтому вылет вечером может быть дешевле, чем утром. В свою очередь, непопулярны обратные рейсы ранним утром. Турист оплатил ночь в отеле, но из-за раннего вылета ею не воспользуется. Разница в стоимости билетов в удобное и неудобное время вылета может быть двукратной, — рассказал он.
Рейтинг дешевизны
По просьбе «Известий» сервисы по поиску авиабилетов «Туту.ру», OneTwoTrip и Aviasales составили рейтинг самых дешевых вылетов из Москвы за границу в августе-сентябре.
На первом месте турецкие Анталья и Стамбул. Если запланировать путешествие на период с 24–26 августа по 2 либо 10 сентября, билеты обойдутся в 11–12 тыс. рублей. В Стамбул с 21 по 28 сентября можно слетать за 10,4 тыс.
Посмотреть Будапешт можно за 13–17,7 тыс. рублей, даты вылета — с 12 по 15 августа или с 5 по 8 сентября.
На курорт Пула в Хорватии можно слетать за 15,2 тыс. рублей — с 21 по 30 сентября. Рейсы на отдых с 29 августа по 5 или 7 сентября обойдутся в 19 тыс.
Полет Москва–Варна–Москва будет стоить 18 тыс. рублей, если отправиться в путь 13 сентября и вернуться 22-го. Ровно ту же цену стоят билеты Москва–Ереван–Москва с вылетом 29 августа и возвращением 10 сентября.
В греческие Салоники можно слетать за 22 тыс. рублей, если выбрать дату отправления из Москвы 9–10 августа с возвращением 16–17 августа. Вылеты в последние дни лета еще дешевле: 28 августа – 12 сентября — за 20 тыс., 30 августа – 13 сентября — за 19 тыс. В Афины с 13 по 17 сентября можно отправиться за 23,4 тыс. рублей.
На Кипр (аэропорт в Ларнаке) дешевле всего лететь с 14 по 21 или с 21 по 28 августа: цена за билеты составит 23,9 тыс. рублей. Рейсы туда-обратно с 27 августа по 6 сентября обойдутся в 25 тыс. Если выбрать даты с 5 по 15 сентября, то билеты будут стоить 22,8 тыс. рублей.
В египетский Шарм-эль-Шейх можно слетать за 24 тыс. рублей с 30 августа по 13 сентября.