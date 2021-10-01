И без маски — шоу: «Аэрофлот» обязал экипажи переодеваться в пассажиров

«Аэрофлот» обязал бортпроводников и пилотов «маскироваться» под пассажиров в бизнес-классе. Авиакомпания запретила членам экипажей, следующим в командировку на свободных креслах в этом классе , находиться в салоне самолета в форменной одежде. Об этом сказано в листе оперативной информации для кабинных экипажей департамента обслуживания на борту, с копией документа ознакомились «Известия». Теперь в служебных рейсах персонал авиакомпании, не задействованный в полете, должен переодеваться дважды и вне зоны видимости пассажиров. Тогда как в аэропорту, при посадке в самолет и выходе из него — быть в форме авиакомпании. Новые правила «Аэрофлот» объяснил минимизацией рисков имиджевых потерь. Такой порядок позволит исключить возникновение спорных ситуаций с пассажирами, когда сотрудников авиакомпании воспринимают как персонал, обслуживающий конкретный рейс, считают эксперты.

Порядок маскировки

Авиакомпания «Аэрофлот» утвердила новый порядок размещения в салоне бизнес-класса пилотов, бортпроводников и представителей инженерно-технического персонала, которые следуют в служебную командировку и включены в задание на полет без оформления авиабилетов. Об этом сказано в листе оперативной информации для кабинных экипажей департамента обслуживания на борту от 29 сентября. Копия документа есть у «Известий», ее подлинность подтвердили два источника в авиакомпании.

Как указано в листе, размещение работников «Аэрофлота», следующих в служебную командировку и включенных в задание на полет в салоне бизнес-класса, происходит только при наличии свободных мест — за 35 минут до отправления рейса проводится анализ заполняемости пассажирских кресел. Для сотрудников компании предусмотрен рацион питания бизнес-класса, кроме алкогольных напитков . По словам источника «Известий» в «Аэрофлоте», экипажи летают в бизнес-классе почти на всех рейсах и направлениях в служебные командировки или по полетному заданию. Этот период на борту тоже считается рабочим временем и оплачивается, добавил собеседник.

В документе указано, что в приоритетном порядке первыми на кресла в бизнес-классе размещаются пилоты, потом бортпроводники, и последними — представители инженерно-технического персонала . Ранее все эти сотрудники могли находиться в салоне самолета в форменной одежде. Но согласно новым правилам, они должны лететь в бизнес-классе только в гражданской одежде.

« При размещении и нахождении в салоне класса Бизнес в течение всего рейса члены экипажа должны находиться в гражданской одежде », — сказано в листе оперативной информации.

При этом при прохождении формальностей в аэропорту, посадке в самолет и выходе из него экипажи должны быть в форме , следует из документа.

Таким образом, пилотам и бортпроводникам «Аэрофлота» придется дважды за рейс переодеваться в самолете . Причем «смена одежды должна осуществляться вне зоны видимости пассажиров». При этом сотрудники, следующие в командировку, могут входить самолет и покидать его вместе с членами экипажа, обслуживающими рейс, предписывают правила. Как сказал «Известиям» источник в авиакомпании, переодеваться придется в том числе и в туалете.

Согласно документу, новый порядок размещения сотрудников авиакомпании на креслах в салоне бизнес-класса был введен «для минимизации рисков имиджевых потерь» .

Официальный представитель компании Михаил Демин сказал «Известиям», что «Аэрофлот» не комментирует внутренние документы, решения, регламенты, так как это противоречит информационной политике компании .

На начало сентября в парке «Аэрофлота» числилось чуть больше 200 самолетов, в которых есть около 3,6 тыс. кресел бизнес-класса.

Имиджевый акцент

Одна из бортпроводниц «Аэрофлота» рассказала «Известиям», что иногда пассажиры возмущены тем, что рядом с ними сидит сотрудник в форме.

— Многие пассажиры не понимают, что мы отдыхаем, поэтому подходят и спрашивают воду или уточняют, почему мы тут сидим. Иногда пассажиры неадекватно реагируют на то, что с ними рядом сидит сотрудник в форме. Иногда это доходит до скандала, — сказал она.

По словам бортпроводницы, некоторые граждане даже писали жалобы на то, что бортпроводники сидят в бизнес-классе и не обслуживают пассажиров, или возмущались тем, что клиента попросили освободить неправомерно занятое кресло бизнес-класса, в котором потом спал бортпроводник.

В авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») пилотам и бортпроводникам, которые следуют в командировки или к месту работы, выписываются билеты экономкласса , в случае наличия свободных мест в бизнес-классе они могут пересесть в этот салон. Персоналу дозволено находиться в самолете как в форменной одежде, так и в гражданской , сказал «Известиям» официальный представитель Сергей Стариков.

В S7 Airlines в салоне бизнес-класса могут размещаться только пилоты, которые летят по заданию, в какой одежде — не регламентировано , сообщил источник в авиакомпании. В «Уральских авиалиниях» такие сотрудники не летают в салоне бизнес-класса , сказала «Известиям» представитель перевозчика Вера Гасникова.

Новый порядок «Аэрофлота» позволит исключить возникновение спорных ситуаций с пассажирами, когда сотрудников авиакомпании воспринимают как людей, обслуживающих конкретный рейс, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, это позитивно скажется на имидже перевозчика, так как поведение сотрудника в форме в бизнес-классе влияет на мнение обо всей компании.

Репутационные риски возникают скорее в случае, если пилот летит в командировку в экономклассе, отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

— Когда пилот или бортпроводник летит в форме, он, скорее всего , направляется не на побывку в родное село, а вскоре сядет за штурвал или будет встречать пассажиров на рейсе, либо возвращается после длительного перелета. И в том, и в другом случае ему надо в полете иметь максимально комфортные условия для отдыха , — добавил эксперт.

По его словам, это необходимо, чтобы минимизировать нагрузку на членов экипажей в нерабочее время.