И без маски — шоу: «Аэрофлот» обязал экипажи переодеваться в пассажиров
«Аэрофлот» обязал бортпроводников и пилотов «маскироваться» под пассажиров в бизнес-классе. Авиакомпания запретила членам экипажей, следующим в командировку на свободных креслах в этом классе, находиться в салоне самолета в форменной одежде. Об этом сказано в листе оперативной информации для кабинных экипажей департамента обслуживания на борту, с копией документа ознакомились «Известия». Теперь в служебных рейсах персонал авиакомпании, не задействованный в полете, должен переодеваться дважды и вне зоны видимости пассажиров. Тогда как в аэропорту, при посадке в самолет и выходе из него — быть в форме авиакомпании. Новые правила «Аэрофлот» объяснил минимизацией рисков имиджевых потерь. Такой порядок позволит исключить возникновение спорных ситуаций с пассажирами, когда сотрудников авиакомпании воспринимают как персонал, обслуживающий конкретный рейс, считают эксперты.
Порядок маскировки
Авиакомпания «Аэрофлот» утвердила новый порядок размещения в салоне бизнес-класса пилотов, бортпроводников и представителей инженерно-технического персонала, которые следуют в служебную командировку и включены в задание на полет без оформления авиабилетов. Об этом сказано в листе оперативной информации для кабинных экипажей департамента обслуживания на борту от 29 сентября. Копия документа есть у «Известий», ее подлинность подтвердили два источника в авиакомпании.
Как указано в листе, размещение работников «Аэрофлота», следующих в служебную командировку и включенных в задание на полет в салоне бизнес-класса, происходит только при наличии свободных мест — за 35 минут до отправления рейса проводится анализ заполняемости пассажирских кресел. Для сотрудников компании предусмотрен рацион питания бизнес-класса, кроме алкогольных напитков. По словам источника «Известий» в «Аэрофлоте», экипажи летают в бизнес-классе почти на всех рейсах и направлениях в служебные командировки или по полетному заданию. Этот период на борту тоже считается рабочим временем и оплачивается, добавил собеседник.
В документе указано, что в приоритетном порядке первыми на кресла в бизнес-классе размещаются пилоты, потом бортпроводники, и последними — представители инженерно-технического персонала. Ранее все эти сотрудники могли находиться в салоне самолета в форменной одежде. Но согласно новым правилам, они должны лететь в бизнес-классе только в гражданской одежде.
«При размещении и нахождении в салоне класса Бизнес в течение всего рейса члены экипажа должны находиться в гражданской одежде», — сказано в листе оперативной информации.
При этом при прохождении формальностей в аэропорту, посадке в самолет и выходе из него экипажи должны быть в форме, следует из документа.
Таким образом, пилотам и бортпроводникам «Аэрофлота» придется дважды за рейс переодеваться в самолете. Причем «смена одежды должна осуществляться вне зоны видимости пассажиров». При этом сотрудники, следующие в командировку, могут входить самолет и покидать его вместе с членами экипажа, обслуживающими рейс, предписывают правила. Как сказал «Известиям» источник в авиакомпании, переодеваться придется в том числе и в туалете.
Согласно документу, новый порядок размещения сотрудников авиакомпании на креслах в салоне бизнес-класса был введен «для минимизации рисков имиджевых потерь».
Официальный представитель компании Михаил Демин сказал «Известиям», что «Аэрофлот» не комментирует внутренние документы, решения, регламенты, так как это противоречит информационной политике компании.
На начало сентября в парке «Аэрофлота» числилось чуть больше 200 самолетов, в которых есть около 3,6 тыс. кресел бизнес-класса.
Имиджевый акцент
Одна из бортпроводниц «Аэрофлота» рассказала «Известиям», что иногда пассажиры возмущены тем, что рядом с ними сидит сотрудник в форме.
— Многие пассажиры не понимают, что мы отдыхаем, поэтому подходят и спрашивают воду или уточняют, почему мы тут сидим. Иногда пассажиры неадекватно реагируют на то, что с ними рядом сидит сотрудник в форме. Иногда это доходит до скандала, — сказал она.
По словам бортпроводницы, некоторые граждане даже писали жалобы на то, что бортпроводники сидят в бизнес-классе и не обслуживают пассажиров, или возмущались тем, что клиента попросили освободить неправомерно занятое кресло бизнес-класса, в котором потом спал бортпроводник.
В авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») пилотам и бортпроводникам, которые следуют в командировки или к месту работы, выписываются билеты экономкласса, в случае наличия свободных мест в бизнес-классе они могут пересесть в этот салон. Персоналу дозволено находиться в самолете как в форменной одежде, так и в гражданской, сказал «Известиям» официальный представитель Сергей Стариков.
В S7 Airlines в салоне бизнес-класса могут размещаться только пилоты, которые летят по заданию, в какой одежде — не регламентировано, сообщил источник в авиакомпании. В «Уральских авиалиниях» такие сотрудники не летают в салоне бизнес-класса, сказала «Известиям» представитель перевозчика Вера Гасникова.
Новый порядок «Аэрофлота» позволит исключить возникновение спорных ситуаций с пассажирами, когда сотрудников авиакомпании воспринимают как людей, обслуживающих конкретный рейс, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, это позитивно скажется на имидже перевозчика, так как поведение сотрудника в форме в бизнес-классе влияет на мнение обо всей компании.
Репутационные риски возникают скорее в случае, если пилот летит в командировку в экономклассе, отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
— Когда пилот или бортпроводник летит в форме, он, скорее всего, направляется не на побывку в родное село, а вскоре сядет за штурвал или будет встречать пассажиров на рейсе, либо возвращается после длительного перелета. И в том, и в другом случае ему надо в полете иметь максимально комфортные условия для отдыха, — добавил эксперт.
По его словам, это необходимо, чтобы минимизировать нагрузку на членов экипажей в нерабочее время.