Бес опозданий: в России удвоилось число задержанных авиарейсов

Крупнейшие авиакомпании России в декабре совершили свыше 17 тыс. рейсов с опозданием более чем на 15 минут. Их доля достигла 35%, удвоившись к ноябрю и превысив уровень декабря допандемийного 2019 года, когда полетов было больше. Это следует из отчетов глобального поставщика авиаданных Official Aviation Guide of the Airways (OAG), которые проанализировали «Известия». Перевозчики называют причиной массовых задержек погодные условия, но с показателем своей низкой пунктуальности некоторые из них не согласны. В центре погоды «Фобос» подтвердили, что эта зима выдалась намного более снежной, чем предыдущие.

Неспешным ходом

В декабре свыше 17 тыс. рейсов крупнейших авиакомпаний России отклонились от расписания более чем на 15 минут — опоздал каждый третий борт. Для сравнения, в ноябре 2021 года таких рейсов было лишь около 8 тыс., а в декабре 2019 года — 10,3 тыс., притом что самолеты тогда летали чаще.

В отчетах OAG учитывались в том числе регулярные рейсы «Аэрофлота», «России» и «Авроры» (все — под кодом SU), S7 Airlines, «Победы», «Уральских авиалиний», Utair, Smartavia и Red Wings. Наименьшая доля задержек у «Победы» (28,1%), далее идут «Аэрофлот» (28,2%), Red Wings (34,3%), Smartavia (34,9%), S7 (38%), Utair (42,2%), наибольшая — у «Уральских авиалиний» (63,5%).

В целом, по данным OAG, в феврале-декабре 2021 года у крупнейших российских авиакомпаний число задержанных рейсов выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 114 тыс., несмотря на то что число полетов было ниже допандемийного уровня на 15%.

Среди перевозчиков больше всего задержек за 11 месяцев прошлого года у «Уральских авиалиний» — 32,8 тыс. рейсов (58%). Следом идет «Аэрофлот» — 25,7 тыс. (11%), S7 Airlines — 23,1 тыс. (19%), Utair — 16,1 тыс. (27%), «Победа» — 11,8 тыс. (15%), Red Wings — 2,5 тыс. (15%), Smartavia — 1,9 тыс. (11%).

Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова назвала статистику OAG за декабрь некорректной, так как она учитывает грузовые рейсы, выполнение которых значительно отличается от предварительного расписания и может сдвигаться на несколько часов и суток.

— Авиакомпания в текущем осенне-зимнем сезоне переоборудовала 15% воздушного флота под перевозку медикаментов и оборудования для медучреждений. Это чартерные рейсы со сложной логистикой, на которых не перевозятся пассажиры. Планирование их расписания выстраивается исключительно под заявки клиентов, — пояснила она.

При этом в компании не уточнили долю регулярных пассажирских рейсов, прилетевших позже расписания более чем на 15 минут.

— По статистике, которая отправляется во все надзорные органы, в том числе в Росавиацию, у авиакомпании в ноябре регулярность пассажирских рейсов — 97,4%. Прогнозируемая регулярность за декабрь — 95%, — добавила Вера Гасникова.

В указанный процент регулярности включаются только те рейсы, вылет которых был задержан не более чем на два часа, рассказывали ранее «Известиям» в Росавиации. Таким образом, «Уральские авиалинии» в декабре задержали на два часа и более 5% рейсов.

В Росавиации отказались предоставить «Известиям» данные по задержкам у российских авиакомпаний за 2021 год и не стали комментировать данные OAG.

Не согласны с декабрьскими данными OAG и в Red Wings, добавив, что раньше они примерно совпадали с их собственными. Как сказали «Известиям» в авиакомпании, в декабре перевозчик выполнил пунктуально (прибытие с отклонением не более 15 минут от расписания) 77% пассажирских рейсов, то есть на 11 п.п. больше, чем дает OAG.

— Расхождение можем объяснить тем, что агентство, вероятно, посчитало рейсы трех наших Boeing 777 как пассажирские. А в декабре эти суда перевозили исключительно грузы, выполнили почти 120 чартерных рейсов и многие из этих рейсов по вине заказчиков были задержаны, — пояснил пресс-секретарь компании Александр Воробьев.

Нелетная погода

По оценке S7 Airlines, причиной задержек авиарейсов в декабре стало сочетание двух факторов — сложные погодные условия и увеличение количества рейсов ввиду повышенного спроса на перелеты в новогодний период. При этом, как следует из отчетов OAG, число рейсов у крупнейших в России авиакомпаний в прошлом месяце выросло лишь на 1% к ноябрю.

— По внутренним метрикам в декабре авиакомпания наблюдает те же тренды, что и аналитики OAG. В первой половине января пунктуальность удалось нарастить на 7 п.п. по сравнению с декабрем. С учетом продолжающихся снегопадов по стране это хорошая динамика, — сказала «Известиям» пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова.

В Utair и Red Wings также объяснили подавляющее число задержек в декабре неблагоприятными метеоусловиями, которые приводили к веерным задержкам.

Пунктуальность лоукостера «Победа» острее других авиакомпаний зависит от метеоусловий, так как, в отличие от других перевозчиков, у него нет лишних простаивающих самолетов, которые можно в случае задержки одного рейса использовать для остальных, отметили в перевозчике. В качестве другой причины задержек в метеотяжелый период там назвали нехватку ресурсов в небольших региональных аэропортах.

— Пошел сильный снегопад — ждем часами, пока он прекратится, прогреют самолеты, обольют (противообледенительной жидкостью. — «Известия»). Мы летаем по очень большой региональной сети, и если в каком-то городе погода нелетная, задержка рейсов может пойти по цепочке и в другие города, так как в одной длинной цепочке маршрутов зачастую задействован один самолет, — сказала «Известиям» пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова.

В «Аэрофлоте» и Smartavia на запросы «Известий» не ответили.

Снежный декабрь

Эта зима, в отличие от предыдущих годов, выдалась намного более снежной. Погодные условия могли стать одной из причин задержек рейсов, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



— Зима в Центральной России в 2019 году была невероятно теплой, даже можно сказать, аномально теплой. В декабре 2019 года температура была в среднем на шесть градусов выше нормы. За этот месяц выпало 33 мм осадков, то есть только 63% от нормы. Наблюдался недобор по осадкам и в 2020 году: за первый месяц зимы выпало только 59% от нормы, — отметил эксперт.

А вот декабрь 2021 года был достаточно снежным и ветреным. За этот месяц выпало 54 мм осадков, то есть 105% от нормы. Разница с прошлыми годами практически двукратная, отметил Тишковец.

При этом именно осадки определяют две величины, которые влияют на полеты — полетную видимость и нижнюю кромку облачности, добавил эксперт. Кроме того, погода влияет и на состояние взлетно-посадочной полосы. В декабре 2021 года мы наблюдали несколько мощных снегопадов, а поскольку расчистка полосы занимает время, были задержки рейсов, отметил Евгений Тишковец. В этом году метеорологический фактор был определяющим при задержках рейсов, считает специалист.

В пресс-службе Шереметьево рассказали «Известиям», что на протяжении декабря 2021 года аэропорт работал в сложных метеоусловиях: 22 дня против пяти были с осадками. В это время в Европе стояла сравнительно более благоприятная погода, но, несмотря на это, авиагавань лидировала среди крупнейших аэропортов Европы по пунктуальности в декабре, согласно рейтингу OAG (86,5% рейсов вылетели вовремя).

— Даже в условиях экстремальных снегопадов Шереметьево обеспечивал в стабильном режиме прием и отправку воздушных судов, обслуживание авиакомпаний и пассажиров, не прекращая свою операционную деятельность. При аналогичных погодных условиях аэропорты Европы и Америки, как правило, просто прекращают обслуживание рейсов и закрываются, — добавили в пресс-службе авиагавани.

На рост числа задержанных рейсов в 2021 году могли повлиять следующие события — снежная зима, которой не было достаточно давно, новогодний пик перевозок и желание компаний наиболее интенсивно использовать имеющийся парк, считает главный эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов.

В допандемийный год была одна из самых теплых зим за всё время, тогда были совершенно другие погодные условия с точки зрения обледенения полос, уборки снега. Поэтому в сравнении с 2019 годом с точки зрения пунктуальности данные требуют очень серьезной корректировки на погодные условия, заметил эксперт.

Рост перевозок в новогодний период почти догнал показатели зимы 2019/20, но не все могли быть к этому готовы. В условиях пандемии кто-то резал расходы, кто-то сокращал персонал, возможно, в некоторых аэропортах это могло привести к тому, что для противообледенительной обработки, расчистки полосы не хватало достаточного ресурса, полагает Федор Борисов.

Он также напомнил про ситуацию, когда летом прошлого года систематические задержки случались у «Уральских авиалиний» — компания тогда резко нарастила интенсивность своих полетов и не смогла обеспечить должное резервирование. Но в условиях зимнего сезона в целом по отрасли парка должно хватать, отметил эксперт.