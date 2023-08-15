Реклама
Прямой эфир
Общество
Отставного полковника Квачкова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Мир
Шойгу заявил о практически исчерпанном военном ресурсе Украины
Происшествия
В Москве неизвестные избили стендап-комика Тисенко
Экономика
Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12%
Общество
Балицкий рассказал о нескольких покушениях на него
Политика
Путин обсудил с главой Мали важность урегулирования ситуации в Нигере
Мир
Нарышкин назвал основной проблемой США оторванность от реальности
Общество
Борт МЧС прибыл в Дагестан для эвакуации раненых при взрыве на АЗС
Общество
В Госдуме предложили ужесточить требования к изучающим рынок РФ иностранцам
Экономика
В ЦБ не исключили дополнительное повышение ключевой ставки
Общество
Советский клоун Андрюша умер на 86-м году жизни
Мир
Лавров обвинил США в подготовке пустить «под откос» ДНЯО
Общество
Число погибших в результате ЧП на АЗС в Дагестане возросло до 35

В Red Wings предоставят пассажирам задержанных рейсов сертификаты на полет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 12 по 14 августа задержки рейсов Екатеринбург – Анталья и Анталья – Екатеринбург авиакомпании Red Wings произошли из-за технических неисправностей у двух самолетов. Пассажирам этих задержанных рейсов предоставят сертификаты сроком на 1 год на право бесплатного полета по любому региональному направлению перевозчика с вылетом из Екатеринбурга, добавили там.

«Наличие даже минимального риска нештатной ситуации во время полета сделало отправку этих рейсов невозможной. Для исправления положения авиакомпания провела переговоры со сторонними авиаперевозчиками и смогла на коммерческой основе организовать резервные самолеты АК «ИКАР» для вывоза пассажиров», — уточнил перевозчик.

Трудности перелета: почему возникли проблемы с возвращением туристов из Турции
Нагрузка на самолеты, выполняющие международные рейсы возросла, что приводит к поломкам, отмечают эксперты

Ранее, 13 августа, сообщалось, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка продолжалась почти сутки. 14 августа больше чем на сутки задержался рейс из Екатеринбурга в Анталью. Росавиация отметила, что взяла на контроль вопрос перевозки путешественников.

Один из вернувшихся 15 августа из Турции авиапассажиров Руслан Гагиев рассказал «Известиям», что, ожидая информацию по полетам, находился в напряжении. При этом туристам предоставили спальные места и еду.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023