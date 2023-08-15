В Red Wings предоставят пассажирам задержанных рейсов сертификаты на полет

С 12 по 14 августа задержки рейсов Екатеринбург – Анталья и Анталья – Екатеринбург авиакомпании Red Wings произошли из-за технических неисправностей у двух самолетов. Пассажирам этих задержанных рейсов предоставят сертификаты сроком на 1 год на право бесплатного полета по любому региональному направлению перевозчика с вылетом из Екатеринбурга, добавили там.

«Наличие даже минимального риска нештатной ситуации во время полета сделало отправку этих рейсов невозможной. Для исправления положения авиакомпания провела переговоры со сторонними авиаперевозчиками и смогла на коммерческой основе организовать резервные самолеты АК «ИКАР» для вывоза пассажиров», — уточнил перевозчик.

Ранее, 13 августа, сообщалось, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка продолжалась почти сутки. 14 августа больше чем на сутки задержался рейс из Екатеринбурга в Анталью. Росавиация отметила, что взяла на контроль вопрос перевозки путешественников.

Один из вернувшихся 15 августа из Турции авиапассажиров Руслан Гагиев рассказал «Известиям», что, ожидая информацию по полетам, находился в напряжении. При этом туристам предоставили спальные места и еду.