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Пассажиры задержанного в Анталье авиарейса вернулись в Екатеринбург

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пассажиры задержанного в Анталье авиарейса вернулись в Екатеринбург. Своими впечатлениями 15 августа они поделились с «Известиями».

Семья Гагиевых поделилась, что из-за ожидания и отсутствия информации на протяжении всего времени, когда из Турции не удавалось вылететь в Россию, ощущалось напряжение. При этом, отметил глава семейства Руслан, особые неудобства пассажиры задержанного рейса не почувствовали: были и спальные места, и еда.

«Мы ждали часов 12 в аэропорту, когда была неизвестна ситуация. Потом турецкая сторона организовала всё, мы ей очень благодарны. Отель 5 звезд, трехразовое питание. Две ночи ночевали в отеле. Летели хорошо, нам дали другую компанию», — сказала Наталья Сидоренко.

Лариса Мальцева добавила также, что настроение от возвращения в Екатеринбург хорошее, несмотря на то что в дороге ощущалась усталость.

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Ранее, 13 августа, сообщалось, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Также технические неполадки стали причиной задержки самолета с российскими пассажирами на борту, который не мог вылететь из Антальи в московский аэропорт Жуковский. Возникли сложности и с вылетом туристов из Екатеринбурга.

Росавиация на следующий день указала, что взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург. Ведомство уточнило, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

В пресс-службе Red Wings сообщили «Известиям», что пассажиры рейсов, следовавших между Екатеринбургом и Антальей, были размещены в гостиницах за счет авиакомпании. Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации — по техническим причинам одновременно вышли из строя два самолета Boeing-777 из трех, имеющихся в парке.

Как стало известно 15 августа, еще один рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings Екатеринбург – Анталья, который должен был вылететь в ночь на 15 августа, задержали больше чем на сутки. Отправленние запланировано на 16 августа в 01:45 (15 августа 23:25 мск).

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