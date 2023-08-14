Росавиация взяла на контроль перевозки Red Wings из Антальи в Екатеринбург и обратно
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- Росавиация взяла на контроль перевозки Red Wings из Антальи в Екатеринбург и обратно
Росавиация взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья — Екатеринбург и обратно из-за значительных задержек. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства в понедельник, 14 августа.
«Авиакомпании Red Wings дано поручение принять все необходимые меры для выполнения обязательств перед пассажирами в соответствии с нормами воздушного законодательства России», — сказано в сообщении.
Как уточнили в Росавиации, задержки происходят из-за технических неисправностей двух воздушных судов перевозчика. Авиакомпания сейчас занимается урегулированием вопроса.
«Росавиация с целью решения вопроса перевозки пассажиров задержанных рейсов рекомендовала авиакомпании Red Wings оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов», — заявили в ведомстве.
Есть предварительная договоренность по перевозке части пассажиров судами авиакомпании «Икар».
13 августа из Антальи пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не смог вылететь в Екатеринбург. Задержка была почти на сутки.