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Росавиация взяла на контроль перевозки Red Wings из Антальи в Екатеринбург и обратно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Росавиация взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья — Екатеринбург и обратно из-за значительных задержек. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства в понедельник, 14 августа.

«Авиакомпании Red Wings дано поручение принять все необходимые меры для выполнения обязательств перед пассажирами в соответствии с нормами воздушного законодательства России», — сказано в сообщении.

Как уточнили в Росавиации, задержки происходят из-за технических неисправностей двух воздушных судов перевозчика. Авиакомпания сейчас занимается урегулированием вопроса.

«Росавиация с целью решения вопроса перевозки пассажиров задержанных рейсов рекомендовала авиакомпании Red Wings оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов», — заявили в ведомстве.

Есть предварительная договоренность по перевозке части пассажиров судами авиакомпании «Икар».

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13 августа из Антальи пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не смог вылететь в Екатеринбург. Задержка была почти на сутки.

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