Второй самолет с россиянами не может вылететь из Антальи из-за технических неполадок

Технические неполадки якобы стали причиной задержки еще одного самолета с российскими пассажирами на борту, который не может вылететь из Антальи в московский аэропорт Жуковский, сообщила «Известиям» одна из пассажирок рейса 13 августа.

Как объяснила женщина, пассажирам заявили о технических неполадках: сломалось устройство, запускающее двигатели. Из-за этого у людей началась паника.

«У кого-то там панические атаки, люди закричали, что не хотят лететь. Из-за того что их оказалось много — тех, кто не хотел лететь, всем сказали выходить, потому что с багажом надо разбираться. Я так понимаю, мы сейчас несколько часов будем ждать, а те, кто хочет лететь — заново загружаться, проходить из зоны багажа назад», — рассказала она, подчеркнув, что «в таком аду не была никогда».

Из Антальи самолет должен был вылететь 13 августа в 11:35, но рейс постоянно переносили. В итоге самолет должен был вылететь в 20:30 мск, борт принял пассажиров, но произошла поломка судна. Часы ожидания люди проводили на местах в душном салоне, обмахиваясь журналами и пытаясь успокоить плачущих от жары детей.

Также в этот день из Антальи пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург. Задержка почти на сутки, по некоторым данным, тоже могла быть вызвана поломкой самолета.

10 августа стало известно, что пассажиров рейса Стамбул – Москва авиакомпании Red Wings задержали в Турции более чем на 11 часов. Людям не предоставили ни условий для ожидания, ни какой-либо конкретной информации о рейсе. Задержку объяснили ремонтом колес самолета.