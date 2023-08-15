Второй рейс Екатеринбург – Анталья задержали больше чем на сутки

Рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в турецкую Анталью, задержали больше чем на сутки. Соответствующая информация следует 15 августа из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Самолет должен был вылететь 15 августа в 01:10 по местному времени (14 августа 23:10 мск). В настоящий момент отправление рейса запланировано на 16 августа в 01:45 (15 августа 23:25 мск).

Предыдущий рейс под этим номером был отложен на полтора дня.

Ранее, 13 августа, сообщалось, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка продолжалась почти сутки. Также технические неполадки стали причиной задержки самолета с российскими пассажирами на борту, который не мог вылететь из Антальи в московский аэропорт Жуковский. Также возникли сложности с вылетом туристов из Екатеринбурга.

Росавиация на следующий день указала, что взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург. Ведомство уточнило, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

В этот же день, 14 августа, пассажиры задержанного рейса пришли в офис Red Wings. Люди, купившие билеты на этот рейс, пожаловались, что компания не предоставила им права сдать билеты и не собирается возвращать за них деньги или каким-то иным способом компенсировать ущерб.

В пресс-службе Red Wings сообщили «Известиям», что пассажиры рейсов, следовавших между Екатеринбургом и Антальей, были размещены в гостиницах за счет авиакомпании. Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации — по техническим причинам одновременно вышли из строя два самолета Boeing-777 из трех, имеющихся в парке.

Вечером 14 августа Росавиация заявила, что авиакомпания «Икар» доставила из Екатеринбурга в Анталью порядка 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту.