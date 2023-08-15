Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Красноярске загорелся жилой многоквартирный дом на площади 500 кв. м
Общество
Второй рейс Екатеринбург – Анталья задержали больше чем на сутки
Мир
В ФРГ допустили введение ЕС санкций против российской атомной отрасли
Армия
Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW
Экономика
В России запустили пилот с реальными цифровыми рублями
Мир
СБ ООН обсудит ситуацию вокруг Лачинского коридора 16 августа
Общество
Режим ЧС регионального масштаба ввели в Приморье из-за наводнения
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале
Мир
В Германии сообщили о заполненных на 90% газохранилищах
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +26 градусов 15 августа
Мир
Антонов обвинил Киев в использовании военной помощи против мирных жителей
Мир
Грузинский политик рассказал о рычагах давления ЕС на Тбилиси
Мир
В ЕС допустили предоставление Грузии статуса кандидата в 2023 году

Второй рейс Екатеринбург – Анталья задержали больше чем на сутки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в турецкую Анталью, задержали больше чем на сутки. Соответствующая информация следует 15 августа из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Самолет должен был вылететь 15 августа в 01:10 по местному времени (14 августа 23:10 мск). В настоящий момент отправление рейса запланировано на 16 августа в 01:45 (15 августа 23:25 мск).

Предыдущий рейс под этим номером был отложен на полтора дня.

Трудности перелета: почему возникли проблемы с возвращением туристов из Турции
Нагрузка на самолеты, выполняющие международные рейсы возросла, что приводит к поломкам, отмечают эксперты

Ранее, 13 августа, сообщалось, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка продолжалась почти сутки. Также технические неполадки стали причиной задержки самолета с российскими пассажирами на борту, который не мог вылететь из Антальи в московский аэропорт Жуковский. Также возникли сложности с вылетом туристов из Екатеринбурга.

Росавиация на следующий день указала, что взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург. Ведомство уточнило, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

В этот же день, 14 августа, пассажиры задержанного рейса пришли в офис Red Wings. Люди, купившие билеты на этот рейс, пожаловались, что компания не предоставила им права сдать билеты и не собирается возвращать за них деньги или каким-то иным способом компенсировать ущерб.

В пресс-службе Red Wings сообщили «Известиям», что пассажиры рейсов, следовавших между Екатеринбургом и Антальей, были размещены в гостиницах за счет авиакомпании. Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации — по техническим причинам одновременно вышли из строя два самолета Boeing-777 из трех, имеющихся в парке.

Вечером 14 августа Росавиация заявила, что авиакомпания «Икар» доставила из Екатеринбурга в Анталью порядка 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023