В Red Wings заявили о размещении пассажиров задержанных рейсов за счет авиакомпании

Пассажиры рейсов Red Wings, следовавших между Екатеринбургом и турецкой Антальей, были размещены в гостиницах за счет авиакомпании. Об этом говорится в комментарии пресс-службы, поступившем «Известиям» 14 августа.

«Пассажиры задержанных рейсов были обеспечены размещением в гостиницах Екатеринбурга и Антальи за счет авиакомпании. Совместно с туроператорами была обеспечена пролонгация проживания в номерах гостиницы», — говорится в сообщении.

Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации — по техническим причинам одновременно вышли из строя два самолета Boeing-777 из трех, имеющихся в парке авиакомпании.

«Пассажирам задержанных рейсов предоставлялось питание, прохладительные напитки, услуги камеры хранения, информирование пассажиров по громкоговорящей связи, на информационных табло аэропортов, а также силами представителей», — заявили в Red Wings.

Компания сообщила, что на коммерческой основе была достигнута договоренность с авиакомпанией «Икар» по вывозу пассажиров задержанных рейсов WZ-3061/3062 по маршруту Екатеринбург – Анталья – Екатеринбург. Из российского города вывозной рейс состоялся в 17:30 мск, в обратном направлении проследует в 23:40 мск.

Одно из воздушных суден Red Wings было восстановлено и начало выполнять программу полетов. Оно совершило рейсы по маршруту Жуковский – Анталья – Жуковский, а также Жуковский – Шри-Ланка. Обратный рейс продолжается.

«В случае непредвиденных обстоятельств авиакомпанией предусмотрена возможность резервирования рейсов на коммерческой основе с другими перевозчиками. Red Wings устраняет технические неисправности самолетов и планирует вернуться в расписание к 7:00 мск 15 августа», — сказано в сообщении.

Авиакомпания принесла извинения и поблагодарила пассажиров за понимание.

13 августа сообщалось, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка продолжалась почти сутки. Также технические неполадки стали причиной задержки самолета с российскими пассажирами на борту, который не мог вылететь из Антальи в московский аэропорт Жуковский. Также возникли сложности с вылетом туристов из Екатеринбурга.

На следующий день Росавиация сообщила, что взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург. Ведомство уточнило, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

14 августа пассажиры задержанного рейса пришли в офис Red Wings. Люди, купившие билеты на этот рейс, пожаловались, что компания не предоставила им права сдать билеты и не собирается возвращать за них деньги или каким-то иным способом компенсировать ущерб.