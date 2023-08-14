Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ направило ноту в МИД Польши из-за задержания двух россиян
Авто
КамАЗ спрогнозировал резкий рост рынка тяжелых грузовиков на 60%
Наука и техника
«Ангару-А5В» с водородной ступенью запустят после 2025 года
Спорт
ЦСКА оспорит в международных инстанциях решение IIHF по Федотову
Общество
Мантуров сообщил о начале поставок МС-21 до конца 2024 года
Мир
США выделили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн
Наука и техника
Станция «Луна-25» передала первые снимки
Экономика
Рубль на анонсе заседания ЦБ по ключевой ставке перешел к росту
Мир
СБУ заявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях
Мир
Число жертв схода оползня на грузинском курорте Рача выросло до 25
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил о плане вторжения Польши на Украину
Мир
Температура воздуха в Турции поднялась до +47 градусов
Общество
На стройке в Москве обнаружили «зубы динозавра»

В Red Wings заявили о размещении пассажиров задержанных рейсов за счет авиакомпании

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажиры рейсов Red Wings, следовавших между Екатеринбургом и турецкой Антальей, были размещены в гостиницах за счет авиакомпании. Об этом говорится в комментарии пресс-службы, поступившем «Известиям» 14 августа.

«Пассажиры задержанных рейсов были обеспечены размещением в гостиницах Екатеринбурга и Антальи за счет авиакомпании. Совместно с туроператорами была обеспечена пролонгация проживания в номерах гостиницы», — говорится в сообщении.

Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации — по техническим причинам одновременно вышли из строя два самолета Boeing-777 из трех, имеющихся в парке авиакомпании.

«Пассажирам задержанных рейсов предоставлялось питание, прохладительные напитки, услуги камеры хранения, информирование пассажиров по громкоговорящей связи, на информационных табло аэропортов, а также силами представителей», — заявили в Red Wings.

Компания сообщила, что на коммерческой основе была достигнута договоренность с авиакомпанией «Икар» по вывозу пассажиров задержанных рейсов WZ-3061/3062 по маршруту Екатеринбург – Анталья – Екатеринбург. Из российского города вывозной рейс состоялся в 17:30 мск, в обратном направлении проследует в 23:40 мск.

Одно из воздушных суден Red Wings было восстановлено и начало выполнять программу полетов. Оно совершило рейсы по маршруту Жуковский – Анталья – Жуковский, а также Жуковский – Шри-Ланка. Обратный рейс продолжается.

«В случае непредвиденных обстоятельств авиакомпанией предусмотрена возможность резервирования рейсов на коммерческой основе с другими перевозчиками. Red Wings устраняет технические неисправности самолетов и планирует вернуться в расписание к 7:00 мск 15 августа», — сказано в сообщении.

Авиакомпания принесла извинения и поблагодарила пассажиров за понимание.

Трудности перелета: почему возникли проблемы с возвращением туристов из Турции
Нагрузка на самолеты, выполняющие международные рейсы возросла, что приводит к поломкам, отмечают эксперты

13 августа сообщалось, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка продолжалась почти сутки. Также технические неполадки стали причиной задержки самолета с российскими пассажирами на борту, который не мог вылететь из Антальи в московский аэропорт Жуковский. Также возникли сложности с вылетом туристов из Екатеринбурга.

На следующий день Росавиация сообщила, что взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург. Ведомство уточнило, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

14 августа пассажиры задержанного рейса пришли в офис Red Wings. Люди, купившие билеты на этот рейс, пожаловались, что компания не предоставила им права сдать билеты и не собирается возвращать за них деньги или каким-то иным способом компенсировать ущерб.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023