Пассажиры задержанного рейса из Екатеринбурга в Анталью пришли в офис Red Wings

Пассажиры задержанного рейса Екатеринбург – Анталья пришли в офис авиакомпании Red Wings в понедельник, 14 августа.

Их рейс WZ-3061, который накануне должен был вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово, перенесен на 15 августа.

Люди, купившие билеты на этот рейс, пожаловались, что компания не предоставила им права сдать билеты и не собирается возвращать за них деньги или каким-то иным способом компенсировать ущерб.

«Возвратите нам деньги, мы в сентябре снова возьмем отпуск и полетим», — сказала одна из женщин, пришедших в офис.

В ответ на их обращения сотрудница компании заявила, что в настоящее время занимается другими вопросами и обо всех подробностях пассажиры задержанного рейса будут уведомлены туроператором в течение девяти дней.

Ранее в этот же день пассажиры, рейс которых в Анталью отложили почти на 41 час, рассказали о том, что их никто не предупредил о задержке. Они узнали обо всем по факту, когда приехали в аэропорт и увидели табло с вылетами. Им пришлось звонить администратору аэропорта, который пообещал на время ожидания заселить их в отель.

Следующий вылет под этим номером, который изначально был назначен на 15 августа, также перенесен.