«Икар» доставила в Анталью пассажиров задержанных рейсов Red Wings

Авиакомпания «Икар» доставила из Екатеринбурга в Анталью порядка 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту. Об этом 14 августа сообщила Росавиация.

«Авиакомпания «Икар», которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталию, доставила в 22:45 мск к месту отдыха около 400 пассажиров. Время вылета из турецкого аэропорта обратно в Екатеринбург — предварительно, в 0:30 мск, запланирована перевозка 429 пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка продолжалась почти сутки. Также технические неполадки стали причиной задержки самолета с российскими пассажирами на борту, который не мог вылететь из Антальи в московский аэропорт Жуковский. Также возникли сложности с вылетом туристов из Екатеринбурга.

Росавиация 14 августа указала, что взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург. Ведомство уточнило, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

В этот же день пассажиры задержанного рейса пришли в офис Red Wings. Люди, купившие билеты на этот рейс, пожаловались, что компания не предоставила им права сдать билеты и не собирается возвращать за них деньги или каким-то иным способом компенсировать ущерб.

Позднее в пресс-службе Red Wings сообщили «Известиям», что пассажиры, следовавших между Екатеринбургом и Антальей, были размещены в гостиницах за счет авиакомпании. Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации — по техническим причинам одновременно вышли из строя два самолета Boeing-777 из трех, имеющихся в парке.