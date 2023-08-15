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«Икар» доставила в Анталью пассажиров задержанных рейсов Red Wings

Росавиация: «Икар» доставила в Анталью пассажиров задержанных рейсов Red Wings
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Авиакомпания «Икар» доставила из Екатеринбурга в Анталью порядка 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту. Об этом 14 августа сообщила Росавиация.

«Авиакомпания «Икар», которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталию, доставила в 22:45 мск к месту отдыха около 400 пассажиров. Время вылета из турецкого аэропорта обратно в Екатеринбург — предварительно, в 0:30 мск, запланирована перевозка 429 пассажиров», — сообщили в ведомстве.

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Накануне сообщалось, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка продолжалась почти сутки. Также технические неполадки стали причиной задержки самолета с российскими пассажирами на борту, который не мог вылететь из Антальи в московский аэропорт Жуковский. Также возникли сложности с вылетом туристов из Екатеринбурга.

Росавиация 14 августа указала, что взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург. Ведомство уточнило, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

В этот же день пассажиры задержанного рейса пришли в офис Red Wings. Люди, купившие билеты на этот рейс, пожаловались, что компания не предоставила им права сдать билеты и не собирается возвращать за них деньги или каким-то иным способом компенсировать ущерб.

Позднее в пресс-службе Red Wings сообщили «Известиям», что пассажиры, следовавших между Екатеринбургом и Антальей, были размещены в гостиницах за счет авиакомпании. Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации — по техническим причинам одновременно вышли из строя два самолета Boeing-777 из трех, имеющихся в парке.

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