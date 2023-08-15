Red Wings пообещала вернуться к расписанию с 16 августа

Авиакомпания Red Wings планирует вернуться к своему расписанию в 14:00 мск 16 августа. Об этом она сообщила 15 августа в своем Telegram.

«Сотрудники Red Wings предприняли все возможные усилия, направленные на создание комфортных условий и исправление ситуации, связанной с задержками рейсов. <…> Все три имеющиеся в парке воздушные судна Boeing-777 исправны и выполняют полеты. Начиная с 14:00 мск 16 августа мы полностью вернемся к своему расписанию, опубликованному на сайте», — говорится в сообщении.

Компания заявила, что до этого момента выполнит два рейса Екатеринбург – Анталья, один обратный рейс, а также совершит вылеты из Антальи в аэропорт Жуковский и из Жуковского в Шарм-эш-Шейх.

Еще семь международных рейсов, связанных между российскими городами, Антальей и Шарм-эш-Шейхом, выполнит авиакомпания «Икар».

13 августа стало известно, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь в Екатеринбург из Антальи. Задержка продолжалась почти сутки. Также технические неполадки стали причиной задержки самолета с российскими пассажирами на борту, который не мог вылететь из Антальи в московский аэропорт Жуковский. Кроме того, возникли сложности с вылетом туристов из Екатеринбурга.

Росавиация на следующий день указала, что взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург. Ведомство уточнило, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings.

В этот же день, 14 августа, пассажиры задержанного рейса пришли в офис Red Wings. Люди, купившие билеты на этот рейс, пожаловались, что компания не предоставила им права сдать билеты и не собирается возвращать за них деньги или каким-то иным способом компенсировать ущерб.

В пресс-службе Red Wings сообщили «Известиям», что пассажиры рейсов, следовавших между Екатеринбургом и Антальей, были размещены в гостиницах за счет авиакомпании. Задержка рейсов произошла по причине нештатной ситуации — по техническим причинам одновременно вышли из строя два самолета Boeing-777 из трех, имеющихся в парке.

Вечером 14 августа Росавиация заявила, что авиакомпания «Икар» доставила из Екатеринбурга в Анталью порядка 400 пассажиров одного из двух задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту.

15 августа председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.