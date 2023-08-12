Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Нигера устроили акцию протеста рядом с военной базой Франции
Армия
Шойгу проинспектировал арктические гарнизоны Северного флота
Мир
Республиканцы потребовали отозвать запрос Байдена о дополнительной помощи Киеву
Армия
Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Крыму
Армия
Крючков сообщил о сработавших в районах Крыма системах ПВО
Мир
Посол Антонов заявил о безрезультативности новых санкций США против РФ
Экономика
Росстат оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,9%
Мир
Глава офиса Зеленского заявил о начале переговоров с Лондоном о гарантиях безопасности
Армия
Артиллерист-разведчик выявил огневые точки противника и помог сорвать его контратаку
Мир
В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине и в следующем году
Мир
Штаб Трампа раскритиковал минюст за назначение спецсоветника по делу Хантера Байдена
Мир
В США заявили о задержке разработки программы обучения украинских пилотов F-16
Мир
WSJ узнала о сопротивлении Египта призывам США поставлять оружие Киеву
Сюжет:

ВСУ за ночь выпустили девять кассетных боеприпасов по Донецку

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь девять раз обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, сообщил 12 августа в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов украинские формирования выпустили 21 снаряд 155-мм калибра, из них девять кассетного типа, уточнил он.

Также в распоряжении «Известий» оказались кадры последствий обстрела города, на них видны изрешеченные осколками стены и заборы, а также посеченные окна.

По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), опубликованной в его Telegram-канале, прилеты кассетных боеприпасов были зафиксированы 11 августа в 22:05, 22:15, 22:45, 23:35 и 23:40.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

Как сообщалось 11 августа, в Донецке за сутки было зафиксировано 50 фактов ведения огня со стороны боевиков киевского режима. Уточнялось, что в результате обстрелов погиб один человек, еще один ранен, повреждены 22 жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

9 августа украинские боевики выпустили за полчаса 25 кассетных боеприпасов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке. В результате погибли четыре человека. Среди погибших была девочка 2019 года рождения.

ВСУ ежедневно наносят удары по территориям ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023