ВСУ за ночь выпустили девять кассетных боеприпасов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь девять раз обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, сообщил 12 августа в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов украинские формирования выпустили 21 снаряд 155-мм калибра, из них девять кассетного типа, уточнил он.

Также в распоряжении «Известий» оказались кадры последствий обстрела города, на них видны изрешеченные осколками стены и заборы, а также посеченные окна.

По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), опубликованной в его Telegram-канале, прилеты кассетных боеприпасов были зафиксированы 11 августа в 22:05, 22:15, 22:45, 23:35 и 23:40.

Как сообщалось 11 августа, в Донецке за сутки было зафиксировано 50 фактов ведения огня со стороны боевиков киевского режима. Уточнялось, что в результате обстрелов погиб один человек, еще один ранен, повреждены 22 жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

9 августа украинские боевики выпустили за полчаса 25 кассетных боеприпасов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке. В результате погибли четыре человека. Среди погибших была девочка 2019 года рождения.

ВСУ ежедневно наносят удары по территориям ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.