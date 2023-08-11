В МИД России спрогнозировали создание независимой платежной карточной системы

В России прогнозируют создание новых платежных карточных систем, которые не будут зависеть от западных стран. Об этом заявил «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью, опубликованном 11 августа.

По его словам, на данный момент Москва сотрудничает с дружественными странами в сфере платежных систем. Возможность создать независимую финансовую архитектуру обеспечит непрерывную работу глобальных экономических связей и дополнительные возможности для расчетов физических лиц.

Работа по взаимодействию с партнерами в финансовой сфере ведется по плану, однако некоторые технические вопросы требуют времени для их решения, отметил Биричевский.

«Кроме того, работаем над установлением прямых корреспондентских отношений между российскими и зарубежными кредитными учреждениями, а также формированием необходимого объема денежной ликвидности в соответствующих валютных парах. С прошлого года на Московской бирже осуществляются торги национальными валютами всех государств-членов ЕАЭС, причем объемы их купли-продажи планомерно растут», — заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России.

В последнее время происходит ускоренный переход международных расчетов в национальные валюты. В среду, 9 августа, президент РФ Владимир Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях.

За день до этого, 8 августа, Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции из РФ. Документ должен упростить доступ дружественных стран на российский продовольственный рынок. Экспортная торговля сельхозпродукцией должна проходить за рубли через специальные счета.

Переход расчетов за экспорт российской продукции на рубли позволит усилить позиции в качестве валюты на международной арене, заявил «Известиям» 9 августа финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его словам, продажа сельхозпродукции за рубли будут застрахованы от возможной блокировки денежных средств из-за санкций.

Ограничения передвижения денежных средств связаны с отключением России от системы SWIFT. 12 марта 2022 года Евросоюз отключил от платежной системы семь российских банков. Под санкции тогда попали ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Просвязьбанк, Совкомбанк и «ВЭБ.РФ». Затем список кредитных организаций расширился за счет Сбербанка, МКБ и Россельхозбанка.

Данная мера направлена на то, чтобы лишить Россию возможности совершать операции с зарубежными партнерами. В ответ на отключение крупных банков от SWIFT Россия приступила к укреплению национальной валюты и потребовала от зарубежных партнеров производить выплаты в рублях.