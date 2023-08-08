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Путин подписал указ о расчетах по внешним контрактам на поставку сельхозпродукции РФ

Путин подписал указ о спецпорядке расчетов по внешним контрактам на поставку продовольствия из РФ
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции из РФ. Документ опубликован 8 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом предусмотрен механизм экспортной торговли российской сельхозпродукцией за рубли через специальные счета.

Глава государства поручил правительству утвердить список сельхозпродукции, внешнеторговые расчеты по поставкам которой можно проводить по спецпорядку. Срок выполнения поручения — 30 дней.

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