Всему голова: чем переход на расчеты в рублях поможет экспортерам агропродукции

Правительство России обсуждает переход на расчеты в рублях при экспорте сельхозпродукции. Предлагаемый указ президента «О специальном порядке открытия расчетных счетoв в уполномоченных банках иностранными покупателями рoссийской сельскохозяйственной прoдукции» призван упростить дoступ дружественных стран на наш продовoльственный рынок. Эксперты полагают, что механизм рублевого расчета снижает риски, связанные с колебаниями курсов иностранных валют. Подробности — в материале «Известий».

Своими деньгами

В правительстве обсуждается проект указа президента о переходе на расчеты в рублях при экспорте сельхозпродукции. В ближайшее время он будет направлен на рассмотрение главы государства, рассказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. На данный момент документ уже рассмотрен и поддержан Государственно-правовым управлением.

Уже действует президентский указ о расчетах за поставки газа с недружественными странами в рублях , напомнила Абрамченко. При этом ситуация на рынках показывает, что аналогичный документ необходим и для агропромышленного комплекса России. Указ даст возможность на основании заявлений иностранных покупателей открывать специальные рублевые счета и специальные валютные счета для приобретения российской сельскохозяйственной продукции. Перечень этой продукции будет определяться правительством РФ.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— Фактически это инструмент защиты российских экспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами, — подчеркивает Виктория Абрамченко. — Наши партнеры привыкли бесперебойно получать качественное российское продовольствие, и мы продолжим такие поставки.

В настоящее время уже наблюдается интерес к расчетам в национальных валютах со стороны стран Персидского залива и Африки. Со странами ЕАЭС и Китаем такие расчеты уже производились. Поэтому, по словам вице-премьера, для масштабирования этих успешных пилотных практик и необходимы нормативные изменения.

— Национальная валюта — это, конечно, более комфортные условия для защиты наших аграриев, — сказал «Известиям» вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. — Нормативные изменения, инициированные правительством России, укрепят наши позиции на экспортном рынке, расширят возможности и упростят расчеты. В частности, Чувашия тоже представлена на экспортной линии сельхозпродукции. Например, буквально недавно от нас впервые отправлены за границу живые цветы и отруби, налажены поставки муки в дружественные страны.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Напомним, что в ходе пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Россия – Африка президент России Владимир Путин заявил о необходимости перехода в финансовых расчетах со странами Африки на национальные валюты, включая рубль. «В этой связи готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России Системе передачи финансовых сообщений, позволяющей осуществлять трансграничные платежи независимо от некоторых сегодня существующих и вводящих ограничения западных систем», — подчеркнул президент.

Хорошо подготовиться

— Механизм рублевого расчета за продовольствие обезопасит от непоступления валюты недружественных стран, даст возможность увеличить расчеты в рублях и обороты Московской валютной биржи , — отмечает член комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии, глава ООО СХП «Добровольное» Петр Коротченко. — Особенно в торговле теми позициями, в которых мы являемся крупными игроками на мировом рынке (например, зерновые, масло-жировая продукция).

Между тем существует несколько проблем, без решения которых положительный результат может быть снижен , замечает директор направления «Продукты питания и агроиндустрия» ЭТП группы Газпромбанка Вадим Клементьев.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Во-первых, в РФ осталось ограниченное количество системообразующих банков, подключенных в системе межбанковских платежей SWIFT. Необходимо развивать альтернативные системы межбанковских платежей, в первую очередь российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, — считает он. — Второй момент заключается в том, что правительство России в настоящее время установило экспортные пошлины на ряд сельскохозяйственных товаров, что приводит к ограничению экспорта или полному запрету товаров, подпадающих под действие пошлин. Влияние пошлин может привести к отрицательной доходности сельхозпроизводителей, что приведет к снижению предложения сельхозпродукции.

Правило канатоходца

Перевод платежей в рубли или валюты дружественных стран позволяет снизить риски блокировки средств российских компаний из-за санкций, убрать риски, возникающие при торговле агропродукцией в валюте, отличной от рубля, повышает спрос на российскую валюту, а значит, ведет к росту доли рубля в международной торговле , полагает Вадим Клементьев. Наконец, перевод платежей в рубли усиливает доверие к рублю как валюте платежа со стороны стран — покупателей российских товаров (российские компании смогут в будущем применять рубль для расчетов с компаниями из дружественных стран).

Механизм рублевого расчета снижает валютные риски, связанные с колебаниями курсов иностранных валют, указывает завкафедрой экономики, организации и управления АПК ГАУ Северного Зауралья Юлия Зубарева. Для аграриев это значит, что они могут с легкостью осуществлять платежи в рублях, не беспокоясь о колебаниях валютного курса, и меньше зависеть от финансовых институтов, что уменьшает их издержки и риски.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Использование расчетов в рублях в агроэкспорте следует рассмотреть для всей номенклатуры аграрной продукции. Но особенно целесообразно оно может оказаться для товарных позиций, где доля импортных компонентов невелика и цены на российскую агропродукцию конкурентоспособны на мировом рынке , — говорит экономист. — Однако для товарных позиций, где цена значительно зависит от колебаний курса иностранной валюты или имеются существенные импортные компоненты, всё же может быть выгоднее использовать иные расчеты, такие как расчеты в долларах США или евро.

Петр Коротченко уверен, что обсуждаемый документ следует принимать совместно с перечнем российской сельхозпродукции, торговлю которой он будет регулировать, и также с учетом специфики стран, которых этот указ будет касаться. Например, египетская государственная компания по закупке продовольствия GASC в прошлом году нарастила импорт нашей пшеницы на две трети, до 8,1 млн т, напоминает эксперт. При этом Египет является вторым после Турции покупателем российской пшеницы, а за право продажи на проводимых им аукционах борются ведущие мировые экспортеры зерна. Коротченко замечает, что египетская валюта не торгуется на нашей бирже, а созданные Египтом требования к аукционам позволяют нашим экспортерам вывозить в Египет большую часть закупаемой им пшеницы. Поэтому у ряда экспертов закономерно возникает вопрос: будет ли касаться предлагаемый порядок расчетов Египта и устроит ли он его?

— Хочется надеяться, что торговля с дружественными странами, которые закупают у нас 86% нашего продовольственного экспорта, не усложнится. В противном случае не исключено снижение продаж и цен на нашу продукцию с уходом покупателей на рынки конкурентов, — отмечает аграрий.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Ahmed Gomaa

За последний год, напоминает он, на треть снизилась рентабельность растениеводства, притом что продажа растениеводческой продукции является основой российского экспорта продовольствия. А на экпортируемые нами «нишевые» культуры (горчица, кориандр, чечевица, лен, горох и т.д.) из-за высокой конкуренции на мировых рынках и из-за сложностей с экспортом рублевые цены в этом году упали в 1,5–2 раза, несмотря на значительный рост курса доллара.