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Эксперт оценил возможный переход на оплату в нацвалюте экспорта агропродукции РФ

Эксперт Данильцев: переход на оплату в нацвалютах за экспорт сельхозтоваров практичен
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Расчеты в нацвалюте при экспорте сельхозпродукции могут быть удобными, считает директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Об этом он рассказал «Известиям» 28 июля.

Ранее в этот день вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила журналистам, что правительство России обсуждает проект о расчетах в рублях при экспорте сельхозтоваров. По ее словам, в ближайшее время документ будет направлен на рассмотрение президента.

«Традиционно такая основная сельхозпродукция — зерно — это валютный товар. Здесь главная проблема — ограничения в расчетах, которые были введены в отношении России, поэтому операции с долларами и их использование несколько затруднены. Поэтому есть смысл, конечно, пытаться получать выручку в каких-то других валютах», — отметил Данильцев.

При этом он объяснил, что, если у страны достаточно сбалансированная торговля с каким-либо государством, тогда экспортер получает в оплату валюту этого государства и ее там же тратит. В пример он привел Китай, у которого примерно сбалансированная торговля с РФ.

«Если у вас экспорт и импорт близки, то никакой проблемы не возникает. Это удобно и, действительно, позволяет избежать рисков, связанных с колебаниями валют и так далее», — объяснил эксперт.

В то же время, по его словам, если есть большая разница в экспорте и импорте, особенно если страна вывозит куда-то больше продукции, то возникает проблема с тратой полученных денег, если в стране, куда был доставлен товар, нечего купить, а средства можно потратить именно в этом государстве.

В остальном же такой переход на расчеты в нацвалюте удобен и вполне практичен, добавил эксперт.

«[Переход на оплату российского экспорта сельхозтоваров] в рублях — да, это хорошо. Просто [стране, которая будет получать поставки] рубли нужно будет сначала на что-то купить. Либо эта страна должна будет нам что-то продать за рубли, чтобы мы заплатили рублями, а они нам потом на эти рубли купили что-либо. Либо их нужно будет купить», — сказал Данильцев.

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Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах с государствами Африки на национальные валюты, включая рубль.

Ранее, 18 мая, российский лидер сообщил, что ожидается, что по итогам 2022/23 сельхозгода (1 июля 2022-го — 30 июня 2023-го) экспорт зерновых составит порядка 55–60 млн т.

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