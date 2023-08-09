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Аналитик назвал преимущества перехода на расчеты в рублях за агроэкспорт из РФ

Аналитик Антонов: с расчетами в рублях за агроэкспорт позиции нацвалюты укрепятся
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Перевод расчетов за экспорт российской сельхозпродукции на рубли может иметь ряд преимуществ, среди которых укрепление позиций рубля как расчетной валюты на международной арене. Об этом рассказал «Известиям» 9 августа финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт отметил, что новый механизм расчетов за экспорт сельхозпродукции в рублях вводится в дополнение к ранее принятым мерам по обеспечению финансовой стабильности России в ответ на введенные антироссийские санкции.

«Нынешний переход на расчеты в рублях за агроэкспорт может иметь ряд преимуществ. Во-первых, речь идет об укреплении позиций рубля как расчетной валюты на международной арене. Это усилит роль рубля в мировой экономике», — объяснил он.

Во-вторых, по словам аналитика, еще один плюс — снижение валютных рисков для российских экспортеров сельхозпродукции.

«При расчетах в рублях они будут застрахованы от возможной блокировки денежных средств из-за ограничений. В случае санкций против РФ рублевая выручка в отличие от валютной не зависнет в иностранных банках», — уточнил он.

В-третьих, такая мера позволит упростить расчеты для покупателей из стран, где затруднен доступ к доллару и евро в связи санкциями, добавил финансовый аналитик.

«Кроме того, преимуществом будет и повышение конкурентоспособности российской агропродукции за счет снижения издержек на конвертацию валюты для иностранных покупателей», — подчеркнул Антонов.

Кроме того, он отметил увеличение спроса на российский экспорт со стороны покупателей, не желающих использовать доллар или евро по политическим соображениям, и дополнительную поддержку финансовой стабильности России за счет роста спроса на рубль.

«Для российских банков, многие из которых находятся под санкциями и отключены от SWIFT, это даст возможность нормально проводить платежи от иностранных импортеров через национальные платежные системы, без опасений, что трансакции заблокируют. Осуществление сделок в рублях может также открыть доступ инвесторам из дружественных стран на российский рынок, в том числе если у них будет интерес к замене ушедших западных брендов», — рассказал Антонов.

При этом он обратил внимание на то, что с некоторыми странами РФ уже давно осуществляет взаимную торговлю в национальных валютах. В пример эксперт привел Китай: страна импортирует из РФ в том числе продукты питания. Сделки немногочисленные, в основном с Пекином торги ведутся в юанях, однако и в российской валюте поставки тоже есть, добавил он. Также на Кубу за рубли поставляется около 25–30% зерна.

«К тому же министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев прогнозировал в мае, что в среднесрочной перспективе не менее 30% экспорта зерна будет осуществляться за рубли. Это очень большие цифры, учитывая долю РФ на мировом рынке пшеницы в 20%», — заключил Антонов.

Всему голова: чем переход на расчеты в рублях поможет экспортерам агропродукции
Механизм должен заработать по аналогии с расчетами за поставки газа с недружественными странами

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции из РФ. Указом предусмотрен механизм экспортной торговли российской сельхозпродукцией за рубли через специальные счета.

В конце июля директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев в беседе с «Известиями» отметил, что расчеты в нацвалюте при экспорте сельхозпродукции могут быть удобными.

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