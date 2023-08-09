Аналитик назвал преимущества перехода на расчеты в рублях за агроэкспорт из РФ
Перевод расчетов за экспорт российской сельхозпродукции на рубли может иметь ряд преимуществ, среди которых укрепление позиций рубля как расчетной валюты на международной арене. Об этом рассказал «Известиям» 9 августа финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Эксперт отметил, что новый механизм расчетов за экспорт сельхозпродукции в рублях вводится в дополнение к ранее принятым мерам по обеспечению финансовой стабильности России в ответ на введенные антироссийские санкции.
«Нынешний переход на расчеты в рублях за агроэкспорт может иметь ряд преимуществ. Во-первых, речь идет об укреплении позиций рубля как расчетной валюты на международной арене. Это усилит роль рубля в мировой экономике», — объяснил он.
Во-вторых, по словам аналитика, еще один плюс — снижение валютных рисков для российских экспортеров сельхозпродукции.
«При расчетах в рублях они будут застрахованы от возможной блокировки денежных средств из-за ограничений. В случае санкций против РФ рублевая выручка в отличие от валютной не зависнет в иностранных банках», — уточнил он.
В-третьих, такая мера позволит упростить расчеты для покупателей из стран, где затруднен доступ к доллару и евро в связи санкциями, добавил финансовый аналитик.
«Кроме того, преимуществом будет и повышение конкурентоспособности российской агропродукции за счет снижения издержек на конвертацию валюты для иностранных покупателей», — подчеркнул Антонов.
Кроме того, он отметил увеличение спроса на российский экспорт со стороны покупателей, не желающих использовать доллар или евро по политическим соображениям, и дополнительную поддержку финансовой стабильности России за счет роста спроса на рубль.
«Для российских банков, многие из которых находятся под санкциями и отключены от SWIFT, это даст возможность нормально проводить платежи от иностранных импортеров через национальные платежные системы, без опасений, что трансакции заблокируют. Осуществление сделок в рублях может также открыть доступ инвесторам из дружественных стран на российский рынок, в том числе если у них будет интерес к замене ушедших западных брендов», — рассказал Антонов.
При этом он обратил внимание на то, что с некоторыми странами РФ уже давно осуществляет взаимную торговлю в национальных валютах. В пример эксперт привел Китай: страна импортирует из РФ в том числе продукты питания. Сделки немногочисленные, в основном с Пекином торги ведутся в юанях, однако и в российской валюте поставки тоже есть, добавил он. Также на Кубу за рубли поставляется около 25–30% зерна.
«К тому же министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев прогнозировал в мае, что в среднесрочной перспективе не менее 30% экспорта зерна будет осуществляться за рубли. Это очень большие цифры, учитывая долю РФ на мировом рынке пшеницы в 20%», — заключил Антонов.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальном порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции из РФ. Указом предусмотрен механизм экспортной торговли российской сельхозпродукцией за рубли через специальные счета.
В конце июля директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев в беседе с «Известиями» отметил, что расчеты в нацвалюте при экспорте сельхозпродукции могут быть удобными.