Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях

Президент России Владимир Путин в среду, 9 августа, разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях. Его указ «О временном порядке исполнения государственных гарантий РФ, предоставленных в иностранной валюте» опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о госгарантиях, предоставленным российским и иностранным физлицам и компаниям, зарубежным государствам и международным организациям.

«Исполнение гарантий обязательств РФ (гаранта) по государственной гарантии РФ, предоставленной в иностранной валюте <…> осуществляется в валюте РФ при наличие волеизъявления бенефициара», — говорится в документе.

В случае отсутствия согласия бенефициара, но при невозможности исполнить госгарантии в иностранной валюте, они также будут осуществляться в рублях.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Днем ранее Путин подписал указ о расчетах по внешним контрактам на поставку сельхозпродукции РФ. Указом предусмотрен механизм экспортной торговли российской сельхозпродукцией за рубли через специальные счета. Глава государства поручил правительству утвердить список сельхозпродукции, внешнеторговые расчеты по поставкам которой можно проводить по спецпорядку. Срок выполнения поручения — 30 дней.

В конце июля директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев рассказал «Известиям», что расчеты в нацвалюте при экспорте сельхозпродукции могут быть удобными. По его словам, если у страны достаточно сбалансированная торговля с каким-либо государством, то экспортер получает в оплату валюту этого государства и ее там же тратит.

Тогда же президент РФ заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах с государствами Африки на национальные валюты, включая рубль.