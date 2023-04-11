Смена фаворита: когда страны мира перейдут на расчеты в национальных валютах

Бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов спрогнозировал переход стран мира на расчеты в национальных валютах в течение 10 лет. Тем не менее пока с долей 60% в расчетах доминирует американский доллар, признал экономист. Можно ли согласиться с бывшим главой Минфина, реально ли ускорить процесс на фоне санкций с «накопительным» эффектом и благоприятно ли это для российской экономики вообще — в материале «Известий».

Бывший министр финансов Михаил Задорнов считает, что процесс развития расчетов в национальных валютах продолжается. Особенно в странах постсоветского пространства, отметил он.

По мнению финансиста, преобладание той или иной валюты в мире — исключительно вопрос издержек для обеих сторон сделки. Так, доллар — самая легкоконвертируемая валюта с минимальным количеством издержек, которые несут покупатель и продавец. Сейчас около 60% всех расчетов проводят в долларах. Пока что издержки в слабоконвертируемых национальных валютах велики, но ситуация изменится уже через 10 лет.

Проблема дисбаланса

Процесс перехода на национальные валюты в торговле осложнен их высокой волатильностью по сравнению с долларом и евро , комментирует доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Помимо высокой волатильности, главная сложность — дисбаланс товарооборота между странами. Так, экспорт РФ в Китай почти в два раза выше импорта, а изменение товарооборота — медленный процесс, — пояснил эксперт.

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Тем не менее, по мнению собеседника издания, разного рода санкции активно подталкивают к использованию национальных валют.

— И срок в 10 лет вполне характерен для процессов такого типа, — добавляет он.

Больше торговли — ниже риски

Переход на национальные валюты в международных расчетах в течение десяти лет — вполне реальная перспектива , соглашается с Задорновым заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Максимально снизить долю доллара в расчетах можно будет не только в переводах между странами СНГ (где в основном превалируют сделки в рублях), но и за счет Китая. Уже по итогам февраля 2023 года китайский юань обогнал американский доллар по объему торгов. О серьезности намерений российских властей говорят и разграничение иностранных валют на дружественные и недружественные, и перевод части резервов Фонда национального благосостояния в юани, — считает Макаренко.

Товарооборот с дружественными странами будет расти в кратном размере от года к году, полагает финансист.

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— Предпосылок к этому множество, — продолжает она. — Возможность свободной торговли из-за санкций, усложнение банковских трансакций в недружественные страны, необходимость заместить ушедшие бренды одежды, техники и т.д. — всё говорит о растущем спросе. Задача дружественных стран — подстроиться. Соответственно, вырастет и денежная масса для расчетов.

По мнению финансиста, рост товарооборота частично решит проблему торгового дисбаланса.

— Кроме того, Минфин анонсировал выпуск облигаций федерального займа под дружественные валюты. Это позволит компенсировать перекос той или иной валюты. А ускорению расчетов и свободной конвертации поможет введение цифрового рубля, — заключает Юлия Макаренко.

Многофакторная зависимость

На использование валют влияют не только издержки, но и политическая воля, торговые союзы и другие факторы, часто слабо связанные с экономикой, спорит с Михаилом Задорновым аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

— Но, действительно, даже локальный переход на другие валюты, отличные от основных методов расчета в долларах (в основном это касается рынка ресурсов), может занять несколько лет , — признает он.

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Переход на национальные валюты и правда может быть более выгодным экономически. Но в то же время может нарушить логистические цепочки и привести к логистическим и финансовым проблемам.

— Причина в том, что вся система расчетов «написана» еще в 1970–1980 годы под долларовые расчеты и слабо поддается модернизации. Также стоит понимать, что глобализация привела к возможности производить крайне сложные товары и услуги из множества частей со всего мира. Таким образом, переход на региональные валюты может замедлить и технологический прогресс, — отмечает аналитик.

В малых дозах

Переход на расчеты в национальных валютах состоится, но будет частичным , считает старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

— По данным SWIFT, доля доллара США в международных расчетах — 41,1% (февраль 2023 года), но это не учитывает внебиржевые сделки, которые в основном всё еще заключаются в долларах США (в том числе через кросс-курс), и расчеты национальных систем передачи финансовых сообщений, отличных от SWIFT. Там, наоборот, высокая доля расчетов в национальных валютах, — отмечает Бондаренко.

По ее мнению, санкции действительно ускорили процессы дедолларизации.

— Популярность доллара была изначально обусловлена Бреттон-Вудской системой, а после ее краха — нефтедолларом (когда за доллары США контрагент в любом случае мог купить какое-то количество нефти). Но в последние годы эмиссия доллара сильно превышает рост объемов добычи нефти, а геополитическая напряженность вызывает необходимость поиска диверсификации валютной структуры оплаты за нефть.

Фото: Global Look Press/Friso Gentsch

Бондаренко указала и отдельные преимущества текущей ситуации, в том числе увеличение скорости трансакций.

— Для российских контрагентов еще до 2022 года до трети платежей в долларах происходило с задержками, в том числе из-за санкций. Некоторым неподсанкционным российским банкам и компаниям отказывают в проведении платежей или необоснованно задерживают их из-за того, что они из России , — продолжает собеседница «Известий». — Это и снижение угрозы введения вторичных санкций для зарубежных партнеров, в том числе исключение возможности попадания информации о банковских трансакциях к властям США/ЕС. Это и диверсификация платежей, а также снижение рисков, связанных с экономикой США — страны, которая сейчас «экспортирует» инфляцию.

Однако эксперт видит и риски, сопряженные с переходом на новые системы расчетов.

— Большинство национальных валют дружественных стран (кроме юаня) не являются резервными. Например, получив доллары от контрагента из Египта, компания может купить оборудование за те же доллары у китайских партнеров. А вот египетские фунты для дальнейшей операционной деятельности придется срочно менять на те же юани или рубли. Валюты развивающихся стран более остальных подвержены девальвации. Также могут быть сложности с валютной структурой счетов компаний или банков, а в некоторых странах (в том же Китае) есть ограничения на ввоз и вывоз капитала. Помним и о рисках наложения санкций на страны, сотрудничающие с РФ. Всё это чревато усложнением расчетов в международной торговле. Нельзя забывать и о риске финансового кризиса в случае отказа от доллара , — резюмирует Ксения Бондаренко.

Единственно возможный исход

Задорнов озвучил наиболее вероятный сценарий по срокам отказа мировой финансовой системы от доллара, полагает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

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— Переход уже ускорился. Сроки сократились с 25 до 10 лет. Это «заслуга» санкций и инициатив по блокировке валютных резервов РФ странами Запада. Ни одно независимое государство не готово нести риск внезапной блокировки всех своих активов Западом , — подчеркивает Тузов.

По словам эксперта, фрагментация валютных расчетов повышает трансакционные издержки, вызывает рост инфляции и снижение ВВП, так что в целом уход от единой международной валюты несет в себе много недостатков.

— Правда, — оговаривается он, — альтернативы нет. Контролирует главную валюту для международных расчётов невменяемый игрок в финансовой системе. С риском, что платеж не пройдет, а средства будут заморожены, просто нет смысла проводить оплату за товар или услуги.

К инициативе по отказу от доллара фактически присоединились все независимые страны, дополняет аналитик.