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Экс-министр финансов назвал сроки перехода мира на расчеты в нацвалютах

Экс-глава Минфина России Задорнов допустил переход на расчеты в нацвалютах через 10 лет
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Фото: TASS/EPA/Federico Gambarini
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Миру понадобится еще около 10 лет, чтобы перейти на широкое использование в торговле национальных валют. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов.

«Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. И наиболее активно — на постсоветском пространстве. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте 10 лет, если рассуждать серьезно», — заявил он «РИА Новости».

Преобладание же конкретной валюты определяется только издержками для покупателя и продавца товара. В этом плане издержки при расчетах в долларах и евро минимальны, так как они является свободно конвертируемыми валютами. В свою очередь из-за их неопределенности неконвертируемых валют при их использовании издержки становятся больше.

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6 апреля директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что вероятность постепенного отказа стран БРИКС от доллара во внешнеторговой деятельности очень высокая. Он отметил, что в последние годы РФ усиливает партнерские экономические связи по линии объединения БРИКС. Альтернативой доллару во внешнеторговой деятельности стран союза может быть в первую очередь юань.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что доллар может вскоре перестать быть ведущей мировой валютой из-за политики администрации американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что юань пытается вытеснить американский доллар с позиции «валюты номер один» во всем мире.

В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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