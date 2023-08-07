В США связали помощь Украине с коррупционными схемами Байденов

Участие Вашингтона в украинском конфликте может быть связано с коррупцией семьи американского президента Джо Байдена. Об этом 6 августа заявил кандидат от Республиканской партии на президентских выборах США в 2024 году Вивек Рамасвами.

«Цель вооруженных сил США состоит в продвижении американских интересов, в защите родины, а не в том, чтобы бесцельно вести какой-то случайный конфликт, который, возможно, является компенсацией за частную взятку в размере $5 млн от Burisma, полученную членом семьи президента США», — заявил политик на предвыборном мероприятии в штате Айова, которое транслировал канал NBC.

Как отметил Рамасвами, «платеж» Хантеру Байдену был коррупционным. По его мнению, это напрямую может быть связано с позицией США по Украине.

Ранее, 25 июля, экс-президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена самым коррумпированным президентом в истории США.

За день до этого председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер сказал, что Байден лгал американцам для сокрытия коррупционных схем своей семьи, когда был вице-президентом в 2009–2017 годах.

12 июля спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что на фоне расследования дела о коррупции со стороны семейства Байден республиканцы могут потребовать отставки главы минюста США Меррика Гарленда. Это связано с тем, что после пятилетнего расследования сын президента Байдена Хантер получил выгодную сделку от минюста, в соответствии с которой ему было разрешено признать вину в неуплате налогов, при этом никаких обвинений в отмывании денег или работе в качестве лоббиста ему предъявлено не будет.

23 июня генеральный прокурор США Меррик Гарленд опроверг информацию о препятствовании американским минюстом проведению расследования о неуплате налогов сыном президента США. Он указал, что у прокурора штата Делавэр были все полномочия для ведения дела.

Председатель комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса, член Республиканской партии Джейсон Смит днем ранее заявил, что налоговое управление США (IRS) в прошлом году порекомендовало предъявить Хантеру Байдену уголовное обвинение в неуплате налогов на сумму $2,2 млн, однако минюст помешал ходу расследования.

20 июня минюст США сообщил, что Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях. В тот же день спикер палаты представителей указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. По его словам, министерство юстиции пыталось устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.

Конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон 12 июня заявил, что Байден мог совершить «преступление века» из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma.

До этого, 10 июня, Трамп указал, что Джо Байден был в доле со своим сыном Хантером, который состоял в руководстве украинской компании Burisma и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов. Тогда же экс-президент США пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего главу государства за порог Белого дома.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.