Трамп пообещал выгнать «коррумпированного» Байдена из Белого дома

Экс-президент США Дональд Трамп в субботу, 10 июня, пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего главу государства Джо Байдена за порог Белого дома.

«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента», — заявил он во время съезда Республиканской партии в штате Джорджия.

Кроме того, бывший американский лидер подчеркнул, что готов продолжать борьбу и участвовать предвыборной гонке, несмотря на предъявленные ему обвинения. Трамп добавил, что он лишь по стечению обстоятельств оказался на пути правосудия, которое в действительности идет за его оппонентом.

Политик уличил Байдена в попытке посадить его в тюрьму и таким образом избавиться от конкурента, который с большим отрывом побеждает в опросах. Экс-президент назвал себя «экзистенциальной угрозой прогнившему политическому классу» и сообщил, что Америка снова станет свободной после его возвращения.

9 июня Дональду Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. В тот же день он решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

Между тем член палаты представителей от штата Аризона Энди Биггс заявил, что Республиканской партии США необходимо вступиться за Трампа и судить Джо Байдена, а также его сына Хантера Байдена.

Американский конгрессмен Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.