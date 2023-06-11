Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Губернатор Калужской области сообщил о падении беспилотника
Мир
Маск задался вопросом о последствиях военной помощи США Украине
Общество
Захарова обвинила ВСУ в методичных атаках на Каховскую ГЭС
Мир
Трамп раскрыл последствия помощи Украине для США
Наука и техника
Первые экипажи РОС будут состоять из двух космонавтов
Мир
Трамп прокомментировал наличие секретных документов у Байдена
Мир
NYT узнала об ожиданиях Запада от контрнаступления ВСУ
Спорт
Эрдоган заявил об успешном проведении финала Лиги чемпионов в Стамбуле
Мир
Пленный ВСУ заявил об усталости украинских военных от боевых действий
Мир
Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров
Мир
Трамп вновь заявил о готовности предотвратить третью мировую войну
Культура
Netflix показал трейлер последнего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Трамп пообещал выгнать «коррумпированного» Байдена из Белого дома

0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент США Дональд Трамп в субботу, 10 июня, пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего главу государства Джо Байдена за порог Белого дома.

«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента», — заявил он во время съезда Республиканской партии в штате Джорджия.

Кроме того, бывший американский лидер подчеркнул, что готов продолжать борьбу и участвовать предвыборной гонке, несмотря на предъявленные ему обвинения. Трамп добавил, что он лишь по стечению обстоятельств оказался на пути правосудия, которое в действительности идет за его оппонентом.

Политик уличил Байдена в попытке посадить его в тюрьму и таким образом избавиться от конкурента, который с большим отрывом побеждает в опросах. Экс-президент назвал себя «экзистенциальной угрозой прогнившему политическому классу» и сообщил, что Америка снова станет свободной после его возвращения.

Час в суде: в чем обвиняют Трампа и почему его отпустили
Пока 45-й президент США только выигрывает от сенсационного разбирательства

9 июня Дональду Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. В тот же день он решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы.

Между тем член палаты представителей от штата Аризона Энди Биггс заявил, что Республиканской партии США необходимо вступиться за Трампа и судить Джо Байдена, а также его сына Хантера Байдена.

Американский конгрессмен Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023