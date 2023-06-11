Трамп раскрыл последствия помощи Украине для США

Бывший президент США Дональд Трамп 10 июня заявил, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов.

«Сейчас у нас нет боеприпасов. Боеприпасы на Украине, все они», — заявил он в ходе своего выступления в штате Джорджия.

По словам политика, будучи на посту главы государства, он «перестроил вооруженные силы». Благодаря этому у США было много боеприпасов, «мы были ими забиты под завязку». В то время как сейчас у страны «очень мало боеприпасов, чтобы защитить себя», подчеркнул он.

Как отметил Трамп, президент США Джо Байден был в доле со своим сыном Хантером, который состоял в руководстве украинской компании Burisma и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.

«А потом вы видите, что он получает большие суммы денег с Украины. А потом вы удивляетесь, почему мы делаем это», — добавил он.

Ранее в этот день Трамп заявил, что у США не будет проблем с РФ и Украиной, если он победит на следующих выборах главы государства.

Накануне министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $2,1 млрд. Отмечается, что пакет будет включать в себя критически важные средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы.

Также 9 июня Politico со ссылкой на источники сообщило, что дальнейшая американская помощь Киеву, а также международная репутация президента США Джо Байдена будут зависеть от успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 2 июня сказал, что странам альянса следует нарастить производство оружия на фоне истощения запасов вооружений из-за поставок Киеву.

28 мая экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остались запасы оружия всего на неделю интенсивных боев из-за конфликта на Украине.

До этого, 25 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

3 апреля газета The New York Times сообщила, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

Еще в феврале в Пентагоне признали, что спецоперация на Украине показала неспособность американского ВПК производить необходимый объем боеприпасов. В настоящее время приоритетом для Штатов стало увеличение производства боеприпасов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.