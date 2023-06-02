Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что странам альянса следует нарастить производство оружия на фоне истощения запасов вооружений из-за поставок Киеву. Об этом в пятницу, 2 июня, он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«У союзников [по НАТО] истощились запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину, поэтому нам нужно нарастить производство», — сказал Столтенберг.

Он призвал страны блока подписывать контракты, только тогда, по его словам, промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство.

Согласовать план действий по наращиванию производства и увеличению совместных закупок планируется во время встречи на высшем уровне 11–12 июля в Вильнюсе, уточняет Bloomberg. На нее также будут приглашены представители военной промышленности США и ЕС.

В прошлом месяце, 18 мая, Столтенберг сообщил, что на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу помощи Украине. Он уточнил, что данная программа позволит Киеву полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

Ранее на саммите в Брюсселе, который прошел 23 марта, лидеры ЕС поддержали идею об ускоренной передаче Киеву различного рода вооружения, а также планы по совместным закупкам и наращиванию производства оружия и боеприпасов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле прошлого года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.