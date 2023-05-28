В США рассказали об истощившихся оружейных запасах из-за конфликта на Украине

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 28 мая сказал, что у США остались запасы оружия всего на неделю интенсивных боев из-за конфликта на Украине.

«Наши военные запасы истощаются». Кто-то спросил меня: «Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?» Я сказал: «Ну, если она продлится всего неделю, то да», — сказал он в видео на своем YouTube-канале.

По словам Макгрегора, армия США утратит весь запас ракет и боевой техники через семь дней серьезных боевых действий. Полковник заявил, что страна оказалась в очень плохом положении, но американцы этого еще не понимают.

Ранее, 23 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны расширить свое военное производство, чтобы восполнять собственные запасы и одновременно поставлять оружие Украине.

9 мая агентство AP сообщило, что США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму $1,2 млрд для укрепления в долгосрочной перспективе ее возможностей в сфере противовоздушной обороны (ПВО). В частности, деньги направят на производство артиллерийских снарядов и ракет, а также обеспечение доступа к спутниковым изображениям.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 мая распорядился выделить пакет военной помощи Украине стоимостью $300 млн.

До этого, 19 апреля, министр армии США Кристин Вормут заявила, что украинский конфликт показал, что американская оценка использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказалась заниженной. Соединенные Штаты плотно работают с партнерами и предприятиями оборонно-промышленной отрасли над производством боеприпасов, для того чтобы иметь возможность не только продолжить помогать украинцам, но и пополнять собственные запасы, добавила она.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.