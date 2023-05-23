Столтенберг выступил за расширение военного производства странами НАТО

Страны НАТО должны расширить свое военное производство, чтобы восполнять собственные запасы и одновременно поставлять оружие Украине. Об этом во вторник, 23 мая, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран Евросоюза (ЕС).

Он добавил, что этот вопрос в том числе будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе 15 июня, на которую также приглашены представители военной промышленности США и ЕС.

«Я решил пригласить представителей промышленности по обе стороны Атлантического океана на встречу министров обороны НАТО для обсуждения расширения производства», — сказал генсек.

Незадолго до этого, 18 мая, Столтенберг сообщил, что лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу помощи Украине на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года. По его словам, данная программа позволит Киеву полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

Столтенберг также приветствовал идею Евросоюза (ЕС) о совместных закупках боеприпасов для Украины и для пополнения собственных запасов.

Ранее, 3 мая, Еврокомиссия (ЕК) представила план по наращиванию производства боеприпасов. Согласно ему, на эти цели планируется выделить €500 млн из бюджета Евросоюза (ЕС) и €1 млрд из Европейского фонда мира. В заявлении отмечается, что доступность боеприпасов в достаточном количестве имеет решающее значение для безопасности ЕС и его усилий по поддержке Украины.

В то же время в апреле бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос указал на то, что НАТО не в состоянии производить боеприпасы для Киева в необходимом количестве. По его словам, украинские боевики за сутки расходуют тысячи снарядов и восполнить их дефицит не представляется возможным, даже если попытаться наладить производство.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.