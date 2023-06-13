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Байдена обвинили в «преступлении века» из-за возможных связей с украинской Burisma

Конгрессмен Джексон: Байден может быть замешан в «преступлении века» из-за связей с Burisma
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден мог совершить «преступление века» из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma. Об этом заявил 12 июня конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон.

«В случае, если ФБР (Федеральное бюро расследований. — Ред.) располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!» — указал конгрессмен своей странице в Twitter.

По мнению Джексона, нынешний глава Соединенных Штатов является самым большим преступником из всех президентов страны за время ее существования.

Burisma Holdings — частная газодобывающая группа компаний Украины.

Нескромное родство: как обвинения против сына Байдена повлияют на переизбрание отца
И могут ли замять очередной скандал с участием Хантера

10 июня экс-президент США Дональд Трамп указал, что Джо Байден был в доле со своим сыном Хантером, который состоял в руководстве украинской компании Burisma и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов. Тогда же экс-президент США пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего главу государства за порог Белого дома.

Ранее, 9 июня, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что свой следующий срок Байден должен провести не на посту главы государства, а за решеткой. Она отметила, что в совет директоров Burisma входил сын президента Хантер Байден, а его отец напрямую замешан в уголовном преступлении. В частности, он якобы участвовал в коррупционной схеме и заплатил деньги за то, чтобы добиться увольнения прокурора, который расследовал дело Burisma.

В свою очередь член палаты представителей от штата Аризона Энди Биггс заявил, что Республиканской партии США необходимо вступиться за Трампа, которого собираются судить за неправильное хранение секретных документов, и судить вместо него Джо Байдена, а также его сына Хантера.

Ранее, 3 марта, в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что Байдена-младшего подозревают в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

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