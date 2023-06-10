В конгрессе США призвали судить Байдена и его сына в ответ на обвинения Трампа

Республиканская партия должна вступиться за экс-президента США Дональда Трампа и судить нынешнего главу государства Джо Байдена и его сына. Об этом в пятницу, 9 июня, заявил «РИА Новости» член палаты представителей от штата Аризона Энди Биггс.

«Республиканская партия должна встать на защиту и противостоять их усилиям. Республиканская партия должна судить таких людей, как Хантер и Джо Байден, поскольку у нее есть горы доказательств (нарушения закона. — Ред.)», — сообщил он.

В тот же день Биггс написал в своем Twitter: «Теперь мы дошли до стадии войны. Глаз за глаз».



По словам конгрессмена, министерство юстиции США «пошло вразнос» и превратилось в политическое орудие.

Ранее в этот день Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию.

Также 9 июня Трамп решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

Накануне власти США через адвокатов уведомили Трампа о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали его в суд в следующий вторник. Бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами 13 июня в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

7 июня американская прокуратура уведомила бывшего президента США о ведении против него уголовного расследования.

В тот же день бывший вице-президент США Майк Пенс выразил надежду, что министерство юстиции США не предъявит обвинения Трампу по делу о найденных в его резиденции секретных документах. По его словам, это вызовет раскол в стране.

26 апреля адвокаты Трампа Тимоти Парлаторе и Джим Трасти попросили минюст США прекратить расследование в отношении экс-главы Белого дома по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Юристы считают, что обнаружение документов с грифом секретности — это результат несовершенных процедур обработки и хранения документов, и он не ограничивается каким-либо отдельным лицом, администрацией или политической партией.

2 сентября агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности.

После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, будучи президентом.