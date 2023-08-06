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Четыре жителя Донецка пострадали при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Четыре человека получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по микрорайону Азотный в Куйбышевском районе Донецка. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В своем Telegram-канале он написал, что в числе пострадавших две женщины 1953 и 1976 годов рождения, а также двое мужчин 1956 и 1977 годов рождения.

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Об атаке на микрорайон стало известно ранее в этот день.

До этого, в ночь на воскресенье, украинские боевики обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Из-за этого в корпусе Донецкого национального университета экономики и торговли начался пожар.

Позже в Минобрнауки РФ рассказали, что огонь уничтожил дипломы выпускников и документы приемной комиссии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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