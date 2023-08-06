В Донецком университете после обстрела ВСУ сгорели дипломы

При пожаре в административном корпусе Донецкого национального университета экономики и торговли, возникшем в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии. Об этом 6 августа рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.

В ведомстве уточнили, что в сгоревшем здании располагались администрация вуза, учебная часть, приемная комиссия, конференц-зал, а также профкомы и медиацентр вуза.

«Дипломы выпускников этого года, все документы приемной комиссии, серверы, компьютерные классы сгорели. Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании будут восстановлены. Минобрнауки России со своей стороны будет этому содействовать», — заверили в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что университет получит всю необходимую помощь.

В ночь на 6 августа ВСУ нанесли удары по Донецку кассетными боеприпасами. После этого мэр города Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в одном из корпусов Донецкого национального университета экономики и торговли. Позднее пожар удалось ликвидировать

Общая площадь пожара составила 3 тыс. кв. м, были уничтожены кровля и потолочное перекрытие всей площади здания.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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