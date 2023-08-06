ВСУ обстреляли поселок Азотный в Донецке

Киевские войска обстреляли поселок Азотный в Куйбышевском районе Донецка, есть пострадавшие. Об этом 6 августа сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Поселок Азотный под огнем укронацистов. Есть пострадавшие, информация уточняется», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Донецку кассетными боеприпасами. Соответствующую информацию подтвердили в представительстве ДНР в СЦКК. Под огнем оказались Центральный, Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

Позже в тот же день ВСУ повторно обстреляли Донецк, выпустив один кассетный снаряд.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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