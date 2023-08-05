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Российские «Ланцеты» уничтожили две САУ «Гвоздика» ВСУ в ДНР

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 5 августа сообщил, что беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в районах северо-западнее Равнополь и Великой Новоселки», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Чехов, российскими бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией были поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), места скопления живой силы и техники противника в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного.

Кроме того, по его словам, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Валькирия» и один «Лелека».

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Накануне бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили бронетехнику украинской армии беспилотными летательными аппаратами «Ланцет».

В тот же день начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ВСУ на купянском направлении.

3 августа «Известия» представили видео уничтожения бронетехники ВСУ БПЛА «Ланцет». Аппаратами управляют бойцы 31-й бригады Воздушно-десантных войск. На кадрах, снятых с высоты, видно, как после точных ударов «Ланцета» было поражено несколько танков и бронированных машин.

1 августа российские разведчики группировки «Днепр» уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T барражирующим боеприпасом «Ланцет». Украинские боевики пытались скрыть ЗРК и замаскировали его в лесопосадке.

За день до этого расчеты российских беспилотников «Ланцет» уничтожили бронетехнику и артиллерию украинских боевиков. Работали расчеты 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 98-й дивизии ВДВ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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