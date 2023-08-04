Опубликованы кадры уничтожения украинской бронетехники «Ланцетами» ВДВ РФ

Операторы беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» уничтожили бронетехнику украинской армии. Кадры есть в распоряжении «Известий» 4 августа.

Беспилотниками управляли бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Как следует из видео, точные расчеты «Ланцетов» уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позиции украинских бойцов находились в лесистой местности. После попадания боеприпасов по цели видно, как произошел взрыв и появились черные клубы дыма.

Накануне «Известия» показали видео уничтожения бронетехники украинской армии «Ланцетом». На кадрах показано, как удар данным беспилотником поразил несколько танков и бронированных машин.

До этого, 31 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что бойцы Российской армии уничтожили цех по сборке беспилотников для ВСУ в Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.