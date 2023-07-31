ВС РФ уничтожили цех по сборке беспилотников ВСУ в Харьковской области

Российская армия нанесла разрушительный удар по цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель министерства добавил, что в районе поселка Дачный в Донецкой народной республике (ДНР) ликвидировали склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. Между тем, в районе населенного пункта Веселое Запорожской области уничтожены штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты противника.

По словам Конашенкова, российские военные за сутки нанесли удары по 107 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и боевой технике в 119 районах.